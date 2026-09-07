Тюкавин и Онугха приглашены на заседание КДК РФС из-за агрессивного поведения в 7-м туре РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и форвард «Родины» Герман Онугха приглашены на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза из-за агрессивного поведения в матчах 7-го тура РПЛ, сообщила пресс-служба РФС.

Заседание состоится 10 сентября.

Тюкавин получил прямую красную карточку за отмашку от защитника «Спартака» Александера Джику в матче 7-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой бело-голубых со счетом 2:1. Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» обратилось в КДК и ЭСК по отмене красной карточки 24-летнего форварда.

30-летний Онугха был удален за грубый фол в начале матча с махачкалинским «Динамо» (0:2).

Московское «Динамо» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» (4 очка) находится на 14-м месте.