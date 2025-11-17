«Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной России». Карпин объявил об уходе из «Динамо»
Валерий Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил, что намерен сконцентрироваться на работе в сборной России.
Национальная команда — приоритет
Обращение Карпина появилось на ресурсах РФС. В комментарии пресс-службе союза тренер объявил, что теперь его приоритет — работа с национальной командой.
«Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение.
Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.
Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды в международные соревнования. Для этого нам всем предстоит большая работа», — заявил Карпин.
Следом появилось заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. «Уверен, его полный фокус на национальной сборной — правильное решение Валерия Георгиевича. У команды впереди новый календарь игр, новые задачи. Она обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков.
Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности», — сказал Митрофанов.
Вскоре официальное сообщение появилось на ресурсах «Динамо». Как подчеркнули в клубе, Карпин ушел по собственному желанию, его поблагодарили за работу и пожелали удачи в сборной России.
Кроме того, сам тренер объяснил свое решение «необходимостью сделать выбор» и назвал сборную России приоритетом: «Проанализировав все, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение — завершить работу в «Динамо». Это не было секретом, с самого начала мы договаривались — сборная России является для меня основным местом работы.
Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны. Мы все — и я, и Российский футбольный союз, и «Динамо» — понимали, какие потенциальные риски несет в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд — по-другому просто не могу.
Тем не менее жизнь показала, все-таки нужно выбирать. Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить «Динамо» и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков — и, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов. Убежден, «Динамо» обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него все для этого есть. Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России», — заявил Карпин.
В «Динамо» добавили, что сообщат о дальнейших изменениях позднее. По данным «СЭ», временно исполняющим обязанности станет Ролан Гусев — он уже занимал эту должность после увольнения Марцела Лички.
Плохая работа
Полгода Карпина в «Динамо» получились откровенно слабыми — обещанной летом борьбы за трофеи не получилось. Бело-голубые в первом круге РПЛ набрали всего 17 очков и заняли 10-е место в турнирной таблице. Это худший старт команды с сезона-2019/20, когда сперва Дмитрий Хохлов, а потом и Кирилл Новиков набрали 15 очков в 15 турах.
Кроме того, команда повторила антирекорд по пропущенным мячам — за 15 туров их у «Динамо» набралось 23. По данным Telegram-канала «Цифроскоп», так плохо в обороне на этом отрезке москвичи играли лишь три раза в истории — в 1999 и 2005 годах, а также в сезоне-2012/13.
Карпин был назначен главным тренером «Динамо» 12 июня.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2