17 ноября, 20:15

«Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной России». Карпин объявил об уходе из «Динамо»

Карпин покинул пост главного тренера «Динамо»
Артем Белинин
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Внезапно.

Валерий Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил, что намерен сконцентрироваться на работе в сборной России.

Национальная команда — приоритет

Обращение Карпина появилось на ресурсах РФС. В комментарии пресс-службе союза тренер объявил, что теперь его приоритет — работа с национальной командой.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

«Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение.

Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.

Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды в международные соревнования. Для этого нам всем предстоит большая работа», — заявил Карпин.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Следом появилось заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. «Уверен, его полный фокус на национальной сборной — правильное решение Валерия Георгиевича. У команды впереди новый календарь игр, новые задачи. Она обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков.

Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности», — сказал Митрофанов.

Вскоре официальное сообщение появилось на ресурсах «Динамо». Как подчеркнули в клубе, Карпин ушел по собственному желанию, его поблагодарили за работу и пожелали удачи в сборной России.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?

Кроме того, сам тренер объяснил свое решение «необходимостью сделать выбор» и назвал сборную России приоритетом: «Проанализировав все, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение — завершить работу в «Динамо». Это не было секретом, с самого начала мы договаривались — сборная России является для меня основным местом работы.

Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны. Мы все — и я, и Российский футбольный союз, и «Динамо» — понимали, какие потенциальные риски несет в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд — по-другому просто не могу.

Тем не менее жизнь показала, все-таки нужно выбирать. Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить «Динамо» и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков — и, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов. Убежден, «Динамо» обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него все для этого есть. Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России», — заявил Карпин.

В «Динамо» добавили, что сообщат о дальнейших изменениях позднее. По данным «СЭ», временно исполняющим обязанности станет Ролан Гусев — он уже занимал эту должность после увольнения Марцела Лички.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Плохая работа

Полгода Карпина в «Динамо» получились откровенно слабыми — обещанной летом борьбы за трофеи не получилось. Бело-голубые в первом круге РПЛ набрали всего 17 очков и заняли 10-е место в турнирной таблице. Это худший старт команды с сезона-2019/20, когда сперва Дмитрий Хохлов, а потом и Кирилл Новиков набрали 15 очков в 15 турах.

Валерий Карпин.У Карпина в «Динамо» был полный карт-бланш. Но он, похоже, закончился

Кроме того, команда повторила антирекорд по пропущенным мячам — за 15 туров их у «Динамо» набралось 23. По данным Telegram-канала «Цифроскоп», так плохо в обороне на этом отрезке москвичи играли лишь три раза в истории — в 1999 и 2005 годах, а также в сезоне-2012/13.

Карпин был назначен главным тренером «Динамо» 12 июня.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
    Карпин провалился в «Динамо». Что будет с командой дальше?
