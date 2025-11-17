«Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной России». Карпин объявил об уходе из «Динамо»

Внезапно.

Валерий Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил, что намерен сконцентрироваться на работе в сборной России.

Национальная команда — приоритет

Обращение Карпина появилось на ресурсах РФС. В комментарии пресс-службе союза тренер объявил, что теперь его приоритет — работа с национальной командой.

«Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение.

Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.

Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды в международные соревнования. Для этого нам всем предстоит большая работа», — заявил Карпин.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Следом появилось заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. «Уверен, его полный фокус на национальной сборной — правильное решение Валерия Георгиевича. У команды впереди новый календарь игр, новые задачи. Она обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков.

Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности», — сказал Митрофанов.

Вскоре официальное сообщение появилось на ресурсах «Динамо». Как подчеркнули в клубе, Карпин ушел по собственному желанию, его поблагодарили за работу и пожелали удачи в сборной России.

Кроме того, сам тренер объяснил свое решение «необходимостью сделать выбор» и назвал сборную России приоритетом: «Проанализировав все, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение — завершить работу в «Динамо». Это не было секретом, с самого начала мы договаривались — сборная России является для меня основным местом работы.

Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны. Мы все — и я, и Российский футбольный союз, и «Динамо» — понимали, какие потенциальные риски несет в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд — по-другому просто не могу.

Тем не менее жизнь показала, все-таки нужно выбирать. Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить «Динамо» и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков — и, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов. Убежден, «Динамо» обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него все для этого есть. Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России», — заявил Карпин.

В «Динамо» добавили, что сообщат о дальнейших изменениях позднее. По данным «СЭ», временно исполняющим обязанности станет Ролан Гусев — он уже занимал эту должность после увольнения Марцела Лички.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Плохая работа

Полгода Карпина в «Динамо» получились откровенно слабыми — обещанной летом борьбы за трофеи не получилось. Бело-голубые в первом круге РПЛ набрали всего 17 очков и заняли 10-е место в турнирной таблице. Это худший старт команды с сезона-2019/20, когда сперва Дмитрий Хохлов, а потом и Кирилл Новиков набрали 15 очков в 15 турах.

Кроме того, команда повторила антирекорд по пропущенным мячам — за 15 туров их у «Динамо» набралось 23. По данным Telegram-канала «Цифроскоп», так плохо в обороне на этом отрезке москвичи играли лишь три раза в истории — в 1999 и 2005 годах, а также в сезоне-2012/13.

Карпин был назначен главным тренером «Динамо» 12 июня.