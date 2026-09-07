Лещенко верит в чемпинство «Динамо»: «Я давно не видел такой игры»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионских целях бело-голубых.

«Динамо» выглядело на равных абсолютно со всеми до этого. Где-то даже было лучше других команд. С «Зенитом» произошло недоразумение. С «Краснодаром» игра шла на равных. Футбол «Динамо» — это чемпионский уровень, особенно если будем играть так, как со «Спартаком». Мы по игре выглядим лучше всех. Я смотрю за играми всех лидерами, «Динамо» смотрится продуктивнее. Я давно не видел такой игры, какую показали бело-голубые против «Спартака», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» набрало 13 очков и занимает третье место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые 12 сентября дома сыграют с «Оренбургом».