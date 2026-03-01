Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 998-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 19 голов, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (2:5) в воскресенье, 1 марта.

Теперь у 40-летнего россиянина 998 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (921+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

Таким образом, для того чтобы сравняться с Гретцки, Овечкину нужно забросить еще 18 шайб, а чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, — 19.

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