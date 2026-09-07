Геркус назвал Мостового самым опытным игроком «Локомотива» на данный момент

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» оценил переход полузащитника Андрея Мостового из «Зенита» в состав железнодорожников.

«Мостовой вполне себе игрок с именем, в сборной выступает. Самый титулованный и опытный футболист «Локомотива» сейчас. Состав команды точно усилит», — сказал Геркус «СЭ».

4 сентября «Локомотив» объявил о переходе Мостового из «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2026/27.

Хавбек провел дебютный матч за железнодорожников в 7-м туре против «Балтики» и отличился забитым голом.