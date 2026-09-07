«Рубин» — «Ахмат»: Сиве открыл счет с пенальти

«Рубин» вышел вперед в матче 7-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:0.

Встреча проходит в Казани на «Ак Барс Арене».

На 26-й пенальти реализовал нападающий хозяев Жак Сиве. 11-метровый удар был назначен главным арбитром встречи Евгением Булановым после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора. Ранее мяч попал в руку защитника грозненцев Калиду Сидибе.