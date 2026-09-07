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Тренер «Динамо» Мх Евсеев о матче с «Родиной»: «Долго работали с мячом, принимали неправильные решения»

Сергей Филин

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от матча с «Родиной» (2:0) в 7-м туре РПЛ и дебюте защитника Махмуда Махамаджонова.

23-летний футболист из Узбекистана подписал контракт с бело-голубыми 4 сентября.

«Нервозность в первом тайме? Мы получили численное преимущество, а поле было сухое... Мы долго работали с мячом, в одно-два касания нам не удавалось играть. И, кроме того, принимали неправильные решения.

Дебют Махамаджонова? Ситуация с «корабля на бал». Но на тех двух тренировках, что он успел с нами отработать, Махмуд оставил хорошее впечатление. В игре с «Родиной» помогло преимущество в одного игрока. В таких условиях ему было легче проявить свои качества. Он подключался к атакам, бил по воротам, отдавал передачи. И в обороне тоже нормально отработал. В его лице получили большую помощь», — приводит слова Евсеева пресс-служба «Динамо».

Махачкалинская команда с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. 13 сентября «Динамо» на выезде сыграет с «Ахматом» в 8-м туре чемпионата России.

Источник: ФК «Динамо» Махачкала
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Вадим Евсеев
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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Родина
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 1
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Зенит

 6
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Зенит

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 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
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