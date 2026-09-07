Тренер «Динамо» Мх Евсеев о матче с «Родиной»: «Долго работали с мячом, принимали неправильные решения»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от матча с «Родиной» (2:0) в 7-м туре РПЛ и дебюте защитника Махмуда Махамаджонова.

23-летний футболист из Узбекистана подписал контракт с бело-голубыми 4 сентября.

«Нервозность в первом тайме? Мы получили численное преимущество, а поле было сухое... Мы долго работали с мячом, в одно-два касания нам не удавалось играть. И, кроме того, принимали неправильные решения.

Дебют Махамаджонова? Ситуация с «корабля на бал». Но на тех двух тренировках, что он успел с нами отработать, Махмуд оставил хорошее впечатление. В игре с «Родиной» помогло преимущество в одного игрока. В таких условиях ему было легче проявить свои качества. Он подключался к атакам, бил по воротам, отдавал передачи. И в обороне тоже нормально отработал. В его лице получили большую помощь», — приводит слова Евсеева пресс-служба «Динамо».

Махачкалинская команда с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. 13 сентября «Динамо» на выезде сыграет с «Ахматом» в 8-м туре чемпионата России.