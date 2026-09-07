«Зенит» обратился в ЭСК по итогам матча против ЦСКА

В пресс-службе РФС сообщили «СЭ», что «Зенит» обратился в ЭСК по итогам матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

В концовке при счете 1:1 защитник армейцев Матеус Рейс в борьбе с защитником зенитовцев Дугласом Сантосом попал локтем по лицу форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в своей штрафной. Главный арбитр Андрей Прокопов не зафиксировал нарушения правил, а ВАР в его работу не вмешался.