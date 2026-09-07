«Рубин» и «Ахмат» объявили составы на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ахмата» на матч 7-го тура чемпионата России.

Игра состоится 7 сентября на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Арройо, Урозов, Безруков, Рожков, Самошников, Лобов, Ходжа, Юкич, Сиве.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Мальдонадо, Нижегородов, Вуячич, Игнатьев, Грицаенко, Кабутов, Иву, Йочич, Сааведра, Моторин.

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богославц, Адамов, Сидибе, Садулаев, Исмаэл, Касинтура, Ромао, Пряхин, Конате.

Запасные: Мицаев, Шелия, Кистенев, Сидоров, Щетинин, Самородов, Кенжебек, Келиано, Гаджиев, Максути, Касаджиков.

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Ахмат» можно в матч-центре «СЭ».