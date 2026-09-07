Расулов заявил, что мечтает сыграть за «Реал»: «Вытесню Куртуа»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов в разговоре с «СЭ» высказался об интересе зарубежных клубов к российским голкиперам.

«Есть пример Сафонова и Хайкина. У наших вратарей сто процентов есть возможность уехать в зарубежные чемпионаты. Лично я мечтаю сыграть за «Реал» (Мадрид). Вытесню ли Куртуа? Наверное (Смеется.)», — сказал Расулов «СЭ».

На счету Расулова 6 матчей за «Динамо» в текущем сезоне, 8 пропущенных мячей и одна игра на ноль.