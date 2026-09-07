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Черчесов рассказал о состоянии здоровья Ибишева, Мелкадзе и других травмированных игроков «Ахмата»

Сергей Филин

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился информацией о состоянии здоровья травмированных игроков команды перед матчем с «Рубином» в 7-м туре РПЛ.

Игра проходит 7 сентября на «Ак Барс Арене» в Казани.

«Ибишев повредил боковую связку, у Мелкадзе — немного опухло колено, ничего страшного с обоими нет. Когда футболисты не могут сыграть, смысла их брать в Казань нет. Самородов получил неприятный ушиб в игре с «Динамо». Ему стало лучше, и сегодня увидим, сможем ли его задействовать на поле. Жаль, что нет и Ндонга. Не сказать, что у него серьезная травма. Но мы провели определенные процедуры и надеемся, что по приезде в Грозный ему станет лучше», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Ахмат» можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
07 сентября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:1
Ахмат
Источник: ФК «Ахмат»
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Георгий Мелкадзе
Станислав Черчесов
Турпал-Али Ибишев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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