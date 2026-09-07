Черчесов рассказал о состоянии здоровья Ибишева, Мелкадзе и других травмированных игроков «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился информацией о состоянии здоровья травмированных игроков команды перед матчем с «Рубином» в 7-м туре РПЛ.

Игра проходит 7 сентября на «Ак Барс Арене» в Казани.

«Ибишев повредил боковую связку, у Мелкадзе — немного опухло колено, ничего страшного с обоими нет. Когда футболисты не могут сыграть, смысла их брать в Казань нет. Самородов получил неприятный ушиб в игре с «Динамо». Ему стало лучше, и сегодня увидим, сможем ли его задействовать на поле. Жаль, что нет и Ндонга. Не сказать, что у него серьезная травма. Но мы провели определенные процедуры и надеемся, что по приезде в Грозный ему станет лучше», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Ахмат» можно в матч-центре «СЭ».