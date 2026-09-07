Защитник Пауло Витор покинул «Акрон»

Бразильский защитник Пауло Витор покинул «Акрон», сообщила пресс-служба тольяттинцев.

«Акрон» и 25-летний футболист достигли договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

Витор присоединился к тольяттинскому клубу летом 2024 года. На правах аренды он играл за «Виторию Гимараэш» и «ABC САД» из Португалии. За «Акрон» в общей сложности футболист провел 21 матч.

Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 500 тысяч евро.

«Акрон» с 4 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 13 сентября тольяттинцы на выезде сыграют с «Краснодаром» в 8-м туре чемпионата России.