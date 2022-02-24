Хабаровск

— Как прошло ваше знакомство с командой? В каком состоянии вы ее нашли?

— Уже провел одну тренировку. С некоторыми ребятами я ранее работал в «Химках», так что с ними знакомиться не пришлось. В целом, считаю, с парнями устанавливается хороший контакт. Есть понимание, в каком состоянии команда находится. Считаю, игроки проделали на сборе большую работу в физическом плане. Осталось несколько тренировок, и через три дня уже матч с «Динамо». Да, времени, конечно, мало. Но ничего страшного. Уверен, все получится. Идет нормальный рабочий процесс.

— Как быстро вы приняли решение покинуть «СКА-Хабаровск» и возглавить «Химки»?

— Такой вариант возник довольно неожиданно. Признаюсь, что решение далось мне очень тяжело. Я уже прикипел к команде в Хабаровске, которую создавал. Она уже была мне как ребенок. Так что было непросто решиться на такой шаг. Да, «Химки» — это РПЛ, Подмосковье, семья рядом. И тем не менее я колебался. Наверное, впервые в своей карьере вот так переживал.

— Что все-таки перевесило?

— Спортивная составляющая. РПЛ. И сложная задача, которая стоит пред «Химками», — остаться в элитном дивизионе. В 2007 году мне это удалось. Теперь нужно повторить. Тогда, правда, у нас было чуть больше игр. Но ничего — справимся.

В общем, с болью в сердце покидал Хабаровск, однако четко понимал, на что я иду. Хочу поблагодарить всех причастных к «СКА-Хабаровску». Мы все были одной командой! Спасибо болельщикам, которые здорово нас всегда поддерживали, руководству клуба. Особая благодарность губернатору Хабаровского края Михаилу Владимировичу Дегтяреву, от которого я чувствовал поддержку во всех вопросах. Было непросто написать ему и сообщить, что я все-таки ухожу. Он создал нам все условия! Когда вчера прощался с игроками, было сложно подобрать слова.

— Подобрали? «СКА-Хабаровск» идет на пятом месте в ФНЛ, может решить задачу по выходу в РПЛ.

— Сказал: «Парни, тренер, как и футболист, должен стремиться наверх». Если игроки получали предложения от клубов РПЛ, я их всегда отпускал. И здесь сложилась такая же ситуация. Хочу еще раз подчеркнуть, что на первом месте для меня стояла спортивная составляющая. Не хочется, чтобы скептики спекулировали на тему денег, более выгодных финансовых условий. Нет! Для меня важна задача.

Мне ведь многие сейчас говорили: «Зачем тебе «Химки»? Они же практически вылетели. Ты вообще смотришь на турнирную таблицу? У тебя же в Хабаровске все нормально».

— И как вы им возражали?

— Как это «зачем»?! Мне всегда нужен вызов! Спортивный вызов, подчеркиваю это. Деньги никогда не стояли на первом месте. А за Хабаровском я буду следить и переживать. Думаю, ребята меня поняли. Я оставил команду в хорошем состоянии, боеспособную.

Риск

— «Химки» сейчас на последнем месте. Вы не готовили команду, новички тоже приобретались до вас. Понимаете, на какой риск идете? Ведь если не будет результата...

— Прекрасно отдаю себе в этом отчет. Готов к тому, что с тренера всегда спрашивают. Да, я не готовил и не комплектовал команду. Но я вижу, что с этими игроками можно решать задачу. Добротные исполнители, есть и те, кто поиграл на высоком уровне. Естественно, на бумаге много аргументов против меня. Последнее место, тяжелый календарь. Но я все уже оценил. Готов к критике. Вот только я никогда не давал повода меня ругать за результат. Думаю, и в этой ситуации все будет нормально. Мы вместе с командой и руководством сделаем все, чтобы сохранить «Химкам» прописку в РПЛ. Приложим максимум усилий.

— А вас не смущает, что в «Химках» так часто меняются главные тренеры? С тем же Игорем Черевченко дважды расстались за полсезона.

— Если бы что-то смущало, то меня в «Химках» не было бы. Такова тренерская доля. Никто не знает, быстро с тобой расстанутся или нет. Не мы принимаем решения. Повторю: если бы я в чем-то сомневался, что снова что-то такое произойдет, я бы сюда не пришел.

— В «Химках» есть игроки с именем. Жирков, Глушаков, Мамаев. Готовы к работе с ними?

— Так это же большой плюс! Они поиграли в ведущих клубах, в сборной. Им не надо лишний раз объяснять, для чего мы здесь собрались. Да, у них есть уже имя в футболе. Но это нормально. Так и должно быть. Не вижу никаких негативных моментов. Никакого недопонимания быть не должно. У нас же ответственность не только перед болельщиками, но и перед человеком, который вкладывает в клуб свои деньги. Для команды созданы все условия.

И конечно, мы должны понимать, что несем ответственность перед руководством области, города Химки и учредителями клуба.

— Первый матч у вас сразу же против «Динамо», которое борется за первое место...

— А у нас впереди 12 финалов. Я ребятам сказал, что в каждом матче все должны таскать рояль. Все без исключения! Включая и меня. В турнирную таблицу мы сейчас не смотрим. А вот когда чемпионат закончится и мы останемся в РПЛ, вот тогда и сыграем на пианино. Но пока, повторюсь, придется его таскать.

Мамаев и Кокорин

— Павел Мамаев, у которого далеко не самая безупречная биография, готов таскать этот рояль? Он сильно изменился ментально за последнее время?

— Я общаюсь с Павлом — вообще никаких проблем. Очень адекватный парень. Прекрасно понимает, что от него хотят. Считаю, он будет нам помощником. Я сам человек прямой. Сразу обозначаю условия. Мы либо договариваемся на берегу и все впрягаемся в общее дело, тащим этот рояль, либо лучше сразу расстаться. Это же простые истины. Все нормально, налаживаем со всеми контакт. С бразильским защитником Бруно я практикую португальский язык. Тоже полезно.

— Юрий Жирков пропустил полгода. В какой он сейчас форме?

— Юра как был, так и остался скромным парнем. Иногда даже и не замечаешь, что он в команде. Профессионально работает, тихо, спокойно. Мы с ним пообщались. Возрастные футболисты сами должны давать мне посыл: сколько минут они смогут провести на поле на своем максимуме. Пусть это будет даже полчаса, но они должны выложиться на все 100 процентов. Они все взрослые ребята, сами все прекрасно понимают. Прошли в футболе серьезный путь, чувствуют свой организм. Юрка — трудяга. Я в нем уверен. Никогда не халтурит.

— Не исключено, что в ближайшее время Александр Кокорин станет свободным агентом. Нет мысли в таком случае позвать его в «Химки»?

— Слышал, что такой вариант рассматривался еще до меня. Но вроде бы «Фиорентина» не отпустила. Я бы с удовольствием с Кокориным поработал. Мы бы точно нашли взаимопонимание. Он бы вернулся на свой уровень в «Химках». Если такой шанс представится, я буду только за.

— Считается, что в одну реку нельзя войти дважды. Вы же приходите в «Химки» уже в третий раз.

— Но ведь есть и другое устойчивое выражение — Бог любит троицу. В данном случае оно мне ближе. Еще раз спасибо руководителю клуба за то, что поверил в меня.