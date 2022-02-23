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Сергей Юран прокомментировал свое возвращение в «Химки»

Иван Торопцев
Корреспондент

Сергей Юран прокомментировал свое возвращение на должность главного тренера «Химок».

«Я уже дважды работал с «Химками». С подмосковным клубом у меня связаны хорошие воспоминания, потому что в обоих случаях наш тренерский штаб добивался решения поставленных задач. В первый раз, когда я руководил командой в 2008-м, мы находились в похожей ситуации. Нам было необходимо остаться в премьер-лиге, и вместе с командой мы смогли сохранить прописку в РПЛ.

Для меня очень важен коллектив, чувство единения и полная самоотдача. Если это будет — «Химки» проведут успешную концовку. Немаловажно, что в команде собрались мастеровитые и опытные игроки. Жалко, что не провел с командой ни одного сбора. До рестарта чемпионата всего три дня, у нас сложный календарь, но я верю в ребят. Для меня это большой вызов. Кроме этого, я очень рад вернуться домой», — приводит пресс-служба химчан слова Юрана.

Сегодня, 23 февраля, «Химки» объявили о назначении Юрана главным тренером команды. До этого 52-летний специалист дважды работал с подмосковным клубом — в 2008 и 2020 годах.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками в 18 матчах. Предыдущим главным тренером команды был Игорь Черевченко, его отправили в отставку вчера, 22 февраля.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/fevral/sergey-yuran-vozglavil-khimkii/
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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