Сергей Юран прокомментировал свое возвращение в «Химки»

Сергей Юран прокомментировал свое возвращение на должность главного тренера «Химок».

«Я уже дважды работал с «Химками». С подмосковным клубом у меня связаны хорошие воспоминания, потому что в обоих случаях наш тренерский штаб добивался решения поставленных задач. В первый раз, когда я руководил командой в 2008-м, мы находились в похожей ситуации. Нам было необходимо остаться в премьер-лиге, и вместе с командой мы смогли сохранить прописку в РПЛ.



Для меня очень важен коллектив, чувство единения и полная самоотдача. Если это будет — «Химки» проведут успешную концовку. Немаловажно, что в команде собрались мастеровитые и опытные игроки. Жалко, что не провел с командой ни одного сбора. До рестарта чемпионата всего три дня, у нас сложный календарь, но я верю в ребят. Для меня это большой вызов. Кроме этого, я очень рад вернуться домой», — приводит пресс-служба химчан слова Юрана.

Сегодня, 23 февраля, «Химки» объявили о назначении Юрана главным тренером команды. До этого 52-летний специалист дважды работал с подмосковным клубом — в 2008 и 2020 годах.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками в 18 матчах. Предыдущим главным тренером команды был Игорь Черевченко, его отправили в отставку вчера, 22 февраля.