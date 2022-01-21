Новый гендиректор «Химок» побывал в редакции «СЭ».

Первую часть сезона «Химки» закончили на последнем месте, при этом пережив уход и возвращение главного тренера Игоря Черевченко. Сообщалось о задержках по зарплате и долгах. На фоне этих проблем назначение в новогодние праздники нового генерального директора клуба не стало сюрпризом. Должность занял бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, который ранее уже возглавлял «Аланию» и «Олимп-Долгопрудный».

После назначения Габулов попросил некоторое время для изучения ситуации в «Химках», а потом пришел в редакцию «СЭ». Это его первое интервью СМИ на новом посту.

«У конкурентов финансовая ситуация хуже»

— В каком состоянии нашли «Химки»? В ужасном?

— Скажу так: в непростом. Самое главное отражает турнирная таблица — в ней мы на последнем месте. Сейчас все подчинено задаче сохранить прописку в РПЛ. Это сложно, но зато очень интересно. Когда поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», я воспринял эту ситуацию как вызов. У меня еще не такой большой опыт руководящей работы в футболе, я начинающий управленец, но мне интересно справляться со сложностями как по спортивной, так и по финансово-хозяйственной части, поэтому принял предложение. Очень хочется решить все вопросы. Уверен, что мы справимся в этом сезоне и начнем планомерно развивать клуб.

— Много было разговоров о финансовых проблемах, серьезных задержках зарплат, назывался долг 200 миллионов рублей. Правда, что он такой был?

— Цифр не назову, но, когда я пришел в клуб, долги по зарплате действительно были. На сегодняшний день их нет. Остались просроченные платежи контрагентам, но они в стадии проработки, этот вопрос тоже постепенно закроем. Считаю, если сравнивать состояние «Химок» с рядом конкурентов, то у нас оно не такое плачевное, как у других. Финансовая ситуация выравнивается. С начала года мы выходим на стабильную оплату труда. Это очень важно. А долги накопились из-за перехода от старого юридического лица к новому. Теперь «Химки» — это частная компания с частичным государственным участием в лице Московской области и городcкого округа Химки. Губернатор Андрей Воробьев, мэр Дмитрий Волошин, депутат Госдумы и член Наблюдательного совета клуба Роман Терюшков интересуются командой, переживают за ее результаты и будущее, оказывают поддержку.

— Кто финансирует «Химки»?

— Частная компания из строительной сферы плюс небольшую часть получаем в виде субсидий от Московской области и города. Бюджет будет зависеть от того, удастся ли нам решить задачу остаться в РПЛ. Надеемся, конечно, на оптимистичный сценарий. В целом финансирование позволяет быть конкурентоспособными в премьер-лиге.

— Нет опасений, что финансирование «Химок» сегодня есть, а завтра закончится?

— Конечно, когда поступило предложение от учредителей клуба, мы обсуждали в том числе вопрос перспектив. У меня есть представление, в каком направлении мы должны двигаться. Мне концепция развития клуба показалась интересной. Понятно, есть ряд текущих острых вопросов по формированию команды и по задаче сохранения команды в РПЛ. Но все равно уверенно смотрим в будущее, приступаем к разработке среднесрочной стратегии клуба. Не просто бумажки для отвода глаз, а действенной стратегии, которую будем реализовывать. С четким пониманием целей, а также ресурсов, за счет которых сможем достигать прописанных показателей.

— Новый телеконтракт РПЛ, по которому клубы будут получать в несколько раз больше, сильно поможет?

— Это большое дело для развития всего футбола. Каждый представитель РПЛ получит существенную поддержку, за исключением только самых больших клубов, для которых получаемая сумма не сыграет особой роли. Есть новый телевизионный контракт, другие контракты РПЛ, есть спонсоры у самих клубов, и мы работаем в этом направлении, есть доходы от продажи футболистов. Все детали будут прописаны в нашей стратегии. Цель «Химок» — примерно через семь-десять лет выйти на самоокупаемость.

Игорь Черевченко. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Не Черевченко виноват в последнем месте»

— В плане финансов понятно. А с точки зрения футбола какие планы — работа с молодежью, выращивание ее и продажа или, может, сами хотите стать топ-клубом, играть в еврокубках?

— С финансовой точки зрения возможности стать топ-клубом у нас нет. Будем максимально рационально расходовать средства и формировать состав. В идеале команда должна формироваться за счет сплава опыта и молодости, но процент молодых должен быть выше. Будь мы сегодня в середине таблицы, уже могли бы брать футболистов на будущее, чтобы завтра получить игрока, востребованного в России и в Европе. Основная идея подразумевает такой подход. Растить в том числе в академии, в командах U-19 и «Химки-М» в ФНЛ-2. Чтобы оттуда получать кандидатов в основу. Плюс, конечно, смотрим молодых футболистов на рынке, чтобы пригласить и раскрыть их для РПЛ и других лиг. Это тоже должно стать одним из источников дохода.

— Но для этого для начала надо не вылететь из РПЛ.

— Да, пока у нас последнее место, но впереди еще 12 матчей, возможность остаться есть, приложим все силы, чтобы это сделать. Тем более «Химкам» в этом году исполняется 25 лет, такую дату вдвойне не хочется омрачать вылетом. Считаю, состав, который подбирается, тренерский штаб и новая управленческая команда в силах решить задачу сохранения прописки в премьер-лиге. Нам нужно единение, которое не всегда было в первой части сезона. Плюс решение всех организационных вопросов, чтобы ничто не отвлекало команду от работы, чем и занимаемся.

— Как вам работа Игоря Черевченко? Не считаете, что тренер виноват в нынешнем положении «Химок» в таблице?

— Мы давно знакомы с Игорем Геннадьевичем, общий язык нашли сразу. Это высококвалифицированный специалист, показывавший ранее хорошие результаты во всех клубах, которые возглавлял. У него четкое понимание футбола, в который должна играть команда. Игорь Геннадьевич нацелен на результат, уверен в себе. Что касается вины, то здесь совокупность факторов, которые повлияли на промежуточный результат в таблице. Абсолютно не считаю крайним тренера в этой ситуации.

Юрий Жирков. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«С Жирковым зарплату даже не обсуждали»

— «Химки» уже объявили о подписании контрактов с Мамаевым, Жирковым и Главчичем. Сколько еще ждать новичков?

— От одного до трех.

— Приход Мамаева и Жиркова означает, что в борьбе за выживание нужен в первую очередь опыт?

— Нет. Ставка делается на тех футболистов, которые могут принести пользу вне зависимости от возраста, опыта, прошлых регалий, имени. Важно, чтобы перед каждым конкретным матчем вся команда была хорошо готова, нацелена и уверена в собственных силах.

И приглашать, конечно, будем не только заслуженных ребят, но и молодых, и в полном расцвете сил. Это необязательно будут россияне, мы ведем переговоры и с иностранцами. Главный критерий — уровень мастерства и мотивации выступления в нашей команде. Это касалось и Мамаева с Жирковым. Учитывали их желание играть за «Химки», достигать результата и приносить пользу.

Сложность приглашения футболистов к нам в том, что мы находимся на последнем месте. Люди нам верят, но настороженность из-за турнирного положения все-таки присутствует. Все спортсмены амбициозные и хотят выступать на более стабильном футбольном уровне. Некоторые не готовы идти в команду, которая на текущий момент занимает последнюю строчку. Но хорошо, что честно говорят, значит, они психологически не готовы решать нашу задачу.

— Нет опасений, что Мамаев, который практически не играл год, что Жирков, который полгода был без команды, уже не потянут уровень РПЛ?

— Конечно, опасения есть по любому футболисту, даже по тем, которые стабильно играли ранее. Это футбол, здесь все может случиться. Но мы видим мотивацию Паши и Юры, их желание играть за наш клуб, нам этого достаточно. Мы знаем уровень мастерства Мамаева и Жиркова, главное, чтобы они были здоровы. Не сомневаюсь, что к возобновлению чемпионата они подойдут в хорошей форме. При реализации этих факторов они в любом случае принесут нам много пользы.

— Вы вместе немало играли. Это облегчает переговоры?

— С кем играл — да. Но все равно каждый футболист думает не о нашем знакомстве, а что он получит при выступлении за данную команду. Не только в плане финансов, но и в плане удовольствия, самореализации, побед.

— Мы представляем, к каким зарплатам привыкли Жирков и Мамаев. Разве этот уровень для «Химок» не космос?

— При переговорах с Павлом Мамаевым меня еще в клубе не было. Что касается Юры, то вопрос финансов вообще не стоял. Он очень порядочно себя ведет в этом отношении, никаких условий не выдвигал. Мы предложили столько, сколько в наших возможностях, он принял. Юру беспокоила не зарплата, а собственное состояние, насколько он готов помочь нам. Мы договорились: насколько здоровье Жиркова позволит, столько он и играет. Сказал ему: «Если вдруг наступит момент, когда ты захочешь завершить карьеру, то будем рады видеть тебя в структуре клуба». Опыт, знания и имя Юры нам очень пригодятся.

— Именно поэтому у него длительность контракта по схеме «0,5+1»?

— Да. Но мы с Юрой обсудили, что контракт заключаем только из-за того, что это нужно для заявки. Договор не обязывает его ни к чему, фактически это формальность. Все будет зависеть от желания и состояния Жиркова, в его порядочности сомнений никаких.

Александр Кокорин. Фото Global Look Press

«Обидно, что у Кокорина не складывается в Италии»

— В «Динамо» Кокорин вам был как младший брат, постоянно старались его направить. Поддерживаете связь? Обидно, что в Италии ему вручают оскорбительную премию «Шут года»?

— Конечно, мы периодически общаемся. Очень обидно, что у Сани не складывается в Италии. Хотя у него есть все возможности для этого в плане профессионализма, уровня мастерства. Трудно судить, не находясь внутри, почему не получается. Со слов Саши, в клубе на него рассчитывают или рассчитывали. Хотя ему давали мало шансов, чтобы себя проявить. Для нападающего недостаточно выходить на считаные минуты. И стоит учитывать, что в «Фиорентине» есть Влахович, сильный конкурент, на которого делается большая ставка. Кроме того, Европа — это не Россия. Сам поиграл там, знаю, как выстраивается работа, какой уровень организации, какие требования. На Западе, конечно, все немного по-другому, чем у нас. И для адаптации, и для привыкания к ритму, распорядку, требованиям российским футболистам тоже нужно определенное время. Может быть, с этим связано, или языковой барьер, или еще какие-то факторы. Плюс были две-три травмы, которые тоже мешали Саше набирать форму.

— Не было мысли пригласить Кокорина в «Химки»?

— Мы, конечно, рассмотрели бы эту возможность, если бы она появилась. Но должны сложиться все обстоятельства. Чтобы «Фиорентина» рассматривала вариант отпустить Сашу либо в аренду, либо на полный трансфер. Чтобы условия устроили нас в финансовом плане. Чтобы была готовность и желание самого Кокорина выступать за «Химки». Пока этой темы нет на повестке дня.

Хендрикс, Лантратов, Рыбчинский, Главчич, Волков

— Что за футболист ваш третий новичок — серб Неманья Главчич из «Славена Белупо»?

— Футболист хороший, довольно молодой, 1997 года рождения. Он играет атакующего центрального полузащитника, обладает хорошими техническими качествами, достаточно быстрый, нацелен на ворота. Мы рассматриваем Главчича как усиление нашего центра поля. Но здесь важна адаптация как в коллективе, так и к скоростям нашего чемпионата, к большему количеству единоборств. То, что мы видели, в принципе, нас устроило, и мы верим, что он сможет усилить нас.

— Другой новичок — 24-летний белорусский защитник Захар Волков — отбывал годичную дисквалификацию за участие в договорных матчах. Вас это не смутило?

— Главные действующие лица той истории получили гораздо более серьезные наказания. Захар, как и многие другие футболисты команды, был вовлечен в эту неприятную историю не по своей воле. Их всех дисквалифицировали «прицепом», но на более короткие сроки. Осенью Волков уже сыграл в чемпионате Белоруссии пять матчей. Понятно, что есть репутационные риски, но мы решили пойти на них. Нас в первую очередь интересуют футбольные качества Захара. Молодой парень, который сам не сдавал матчей, имеет право на продолжение карьеры, на второй шанс. Мы уверены в нем.

— Хендрикс из «Спартака» может оказаться в «Химках»?

— Нет.

— А Рыбчинский? При этом в обратном направлении в «Локо» пресса отправляет Лантратова.

— Когда только первый раз появился слух об интересе «Локомотива» к Лантратову, я созвонился с Томасом Цорном, чтобы узнать, откуда дует ветер. Он меня заверил, что доволен вратарской линией своей команды, никаких мыслей о Лантратове нет. Больше мы к этой теме не возвращались. Что касается Рыбчинского, то мы им интересовались, но «Локомотив» с ним расставаться не намерен.

Артем Соколов и Сергей Бабкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Уход Соколова — потеря. Неправильно, когда возникают такие ситуации»

— Возможный уход перспективного 18-летнего Соколова — серьезная потеря?

— С точки зрения сегодняшнего дня — нет. Но если мы говорим о потенциале, которым Артем обладает, и его возрасте, то, конечно, это потеря. У Соколова есть качества, которые позволяют ему в ближайшие пару лет начать показывать интересный футбол.

— Понятно, что вы теряете полузащитника не по своей воле. Верна ли информация, что вообще вам трудно удерживать футболистов агента Павла Андреева из-за тонкостей при составлении контрактов?

— У нас больше нет игроков, имеющих соглашение с Андреевым. Я так скажу: Соколов уходит согласно договоренностям, которые были достигнуты до меня. Считаю, что это не совсем правильно, когда возникают такие ситуации. Конечно, правообладателем футболиста должен в первую очередь быть клуб, а отношения с агентами выстраиваться на взаимовыгодных условиях. При этом мы открыты для взаимодействий с любыми агентами, нет «своих» и «чужих».

— «Химкам» помогал и помогает бизнесмен Туфан Садыгов, его сын Илья в составе вашей команды, что порождает массу слухов. Как думаете, ситуация может давить на тренера?

— Это молодой футболист, который имеет возможность проявить себя в «Химках». Но никакого специального статуса у него нет — тот же, что у всех остальных ребят. Все зависит от Ильи. Если он будет конкурентоспособен, станет раскрывать свои лучшие качества, то может претендовать на место в составе. А если за период сборов этого не случится, то для развития Ильи мы будем рассматривать возможности аренды.

«Лимит надо смягчать, но не отменять»

— Перейдем к более общим темам. Как бы вы в целом оценили развитие российского футбола в последние годы? Где главные болевые точки, что мешает прогрессу?

— К сожалению, нельзя сказать, что российский футбол развивается. Есть отдельные положительные моменты, порой какие-то промежуточные успехи у сборной России, но в целом системного прогресса пока не наблюдаем. Есть много причин, почему этого не происходит. Это и проблемы при подготовке футболистов, тренеров, и лимит на легионеров, и вся система профессионального футбола. Целый комплекс вопросов, которые нужно решать. Взять хотя бы ФНЛ-2: количество клубов, которые участвуют в соревнованиях, несоизмеримо с масштабами нашей стороны. За двадцать лет мы потеряли во втором дивизионе половину команд. И это тоже проблема. Чем больше профессиональных клубов и футболистов, тем выше конкуренция, больше претендентов в сборную России.

Есть проблемы с финансированием и профессиональных клубов, и детских школ. Лишь единицы чувствуют себя комфортно, а подавляющее большинство испытывает сложности. Бизнес не очень заинтересован в развитии футбола, в основном расходуются бюджетные деньги. Конечно, у всех одинаковых возможностей быть не может, но все-таки клубы должны жить в первую очередь за счет того, что зарабатывают. А у нас только-только начинают появляться какие-то доходы, да и то лишь в РПЛ. Все эти вопросы надо прорабатывать. Может быть, коль уж в футболе немало государственных средств, создать какой-то единый фонд, который будет более равномерно распределять средства между клубами, чтобы росла конкуренция. Например, в зависимости от результатов — как спортивных, так и коммерческих, по работе с болельщиками. Идей может быть много, но кто-то их должен реализовывать, проработать в комплексе.

В том числе выработать наконец оптимальный лимит на легионеров. По-нынешнему, качество российских футболистов не соответствует ценам на них. При этом нельзя с водой выплеснуть и ребенка: полностью заполонить клубы недорогими легионерами — тоже неправильно. Нужно найти золотую середину, чтобы российские футболисты не оказались ни за бортом РПЛ, ни в сверхпривилегированном положении. Мне кажется, лимит нужно ослаблять, но не полностью его отменять. А за иностранцев, возможно, имеет смысл ввести какой-то налог, направляя вырученные средства на развитие детского футбола.

«Зенит», «Динамо», ЦСКА, сборная

— Как думаете, «Зениту» кто-то может помешать стать чемпионом?

— Еще 12 туров, в футболе возможно абсолютно все. Тем более учитываем такой фактор, как коронавирус. В сегодняшних реалиях будет интересно посмотреть за противостоянием «Зенита» и «Динамо». Может, ЦСКА подключится, «Краснодар», «Сочи». Хотя лично нас «Зенит» интересует в меньшей степени, поскольку у нас другие конкуренты, мы сфокусированы на своих задачах, на своем календаре. Нам предстоит в том числе сыграть и с «Зенитом».

— Ваш бывший клуб «Динамо» радует в нынешнем сезоне?

— «Динамо» набрало очень хороший ход, показывает неплохие результаты. Я считаю, что команда обладает определенным потенциалом, может еще прибавить. Как я уже сказал, будет интересно посмотреть на них в весенней части, а нам играть с «Динамо» уже в первом туре после зимней паузы. Хотелось бы отобрать три очка.

— Другой ваш бывший клуб ЦСКА возглавляет экс-партнер Алексей Березуцкий. Получается у него, на ваш взгляд?

— Я считаю, что получается. Алексей выжимает максимум из тех возможностей, которые у него есть. Сейчас укрепляют состав, вернулся брат Василий в тренерский штаб, думаю, будут выступать еще успешнее.

— Какие предчувствия — сборная поедет в Катар?

— Предчувствий, честно сказать, нет. Есть понимание того, что будет очень сложно, и огромное желание, чтобы сборная поехала в Катар. Это очень важно для развития всего футбола, в том числе с точки зрения отношения к нашему виду спорта со стороны лидеров страны. Кто-то говорит, что Россия не соответствует уровню мирового чемпионата, но я скажу, что это определят стыковые матчи в марте. Очень надеюсь, что тренерский штаб сделает все для того, чтобы наша сборная поехала в Катар. Клубы со своей стороны тоже должны сделать максимум: подготовить кандидатов в сборную так, чтобы они были в идеальном состоянии к моменту проведения этих матчей.

— Может, и Жирков вернется в сборную?

— Для «Химок» важнее, чтобы он нам помог остаться в РПЛ. Но если Валерий Карпин посчитает, что Юра необходим сборной, то, конечно, мы пожелаем ему удачи и доставим в Новогорск в наилучшем виде.

— Карпин говорил после матча в Хорватии, что команда испугалась. У вас тоже такое мнение сложилось?

— Не совсем согласен с такой оценкой. Считаю, в данном случае ответственность больше лежит на тренерском штабе, нежели на футболистах. Значит, не нашли правильные слова, не подготовили ментально команду к этому матчу, неправильно расставили акценты.

Матвей Сафонов. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Сафонов — явный первый номер сборной. Но его высказывания очень не понравились»

— Вам, как бывшему голкиперу сборной, какой видится ситуация с выбором вратарей в стране? Согласны с таким выбором на последний ноябрьский сбор — Гильерме, Сафонов, Хайкин и Лантратов?

— На сегодняшний день мы имеем четко выраженного первого номера сборной — Сафонова. Я считаю, что очень хорошо, когда есть такая определенность. И вся страна должна это понимать, и в первую очередь сам голкипер, чтобы готовить себя психологически, функционально, физически к той ответственности, к тем сложностям, которые однозначно возникнут. К тем непростым матчам, которые предстоят. При этом конкуренция есть, это тоже хорошо. И Селихов достоин вызова, и Шунин, и Лунев, и наш Лантратов является железобетонным претендентом на попадание в состав сборной. Что касается Хайкина, то я смотрел пару его матчей, и мне кажется, что этот футболист не соответствует уровню сборной. Пока он не конкурент тем вратарям, которые выступают в российском чемпионате. Все-таки чемпионат Норвегии ниже уровнем. Это далеко не Голландия, Бельгия или Турция.

— Недавно Сафонов сказал, что карьера Акинфеева — не предел мечтаний и что он сейчас посильнее армейского голкипера. Вы согласны?

— Я читал эти высказывания, они мне очень сильно не понравились. Да, Сафонову надо мечтать о чем-то высоком, при этом все равно должно оставаться уважение. Я понимаю, может быть, вопрос звучал немного провокационно, но футболист уровня сборной России обязан быть к этому готовым и просчитать те репутационные риски, которые могут возникнуть от его ответа. Сафонов обладает определенным потенциалом, вратарскими качествами. Однако если сравнивать 22-летнего Акинфеева и 22-летнего Сафонова, то это абсолютно разные вещи. Игорь в этом возрасте уже был обладателем Кубка УЕФА, играл в Лиге чемпионов, выиграл по три чемпионата и Кубка России, сыграл 100 «сухих» матчей, забрал ряд индивидуальных наград.

— Что выйдет на первый план в стыковых матчах? За счет чего можем выиграть?

— Основным считаю все-таки физическую готовность футболистов, потому что это будет практически сразу после зимних сборов. В полный ритм еще не войдут. Физическая готовность — раз, ментальная составляющая — два, и, конечно же, здоровье — три. Важно, чтобы все основные футболисты были в строю. А тактически подготовить команду у тренеров будет время, выстроив четкий, понятный и, самое главное, реализуемый план, который принесет результат.