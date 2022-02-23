На дерби назначен Мешков. Этому «рады» «Спартак» и Соболев

Объявлены арбитры, которые будут работать на матчах 19-го тура Тинькофф РПЛ. Эксперт «СЭ» — о новых странностях судейских назначений в российском футболе.

О том, что на центральный матч тура «Спартак» — ЦСКА не назначат Сергея Карасева, Владислава Безбородова и Сергея Иванова, говорили давно. Следующей шла кандидатура Виталия Мешкова. Но подтверждения все не было и не было. Возможно, те, кто составляет список назначений (как я понимаю, этим занимается не только и не столько глава департамента судейства Витор Мануэл Мелу Перейра), ждали результатов тестов арбитров на ковид. И только после этого сайт РФС опубликовал долгожданную информацию.

Появились вопросы. Немало. Пойдем по порядку.

Загадка учителя — правильно ли удален спартаковский нападающий?

В первую очередь, конечно, интересен выбор Мешкова. Одного из самых необычных арбитров. Необычных — потому что он теперь тащит воз разного рода обязанностей.

Виталий не только судья РПЛ, арбитр ФИФА и видеоассистент ФИФА. Недавно он также возглавил отдел подготовки судей Академии РФС. И фактически будет вести вместо Юрия Баскакова программу «Таланты и наставники». К тому же наставником он и так был — учил начинающих рефери в Подмосковье. Да, чуть не забыл. Мешков еще и вице-президент Федерации футбола Московской области.

А что касается самого дерби, то главное не все вышеперечисленное. А то, что ему придется судить встречу с участием красно-белых после декабрьского скандала.

За почти три месяца его успели подзабыть. Не могу не напомнить. Потому что однозначного публичного ответа на появившиеся тогда вопросы никто так и не дал.

Так вот, в октябре и декабре 2021 года Мешков работал на двух матчах РПЛ и одной встрече Лиги Европы, в которых возникли однотипные эпизоды. И во всех трех случаях Виталий принял разные решения.

Во встрече ЦСКА — «Крылья Советов» (3:1) судья не зафиксировал фол и не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения в их штрафной площади Ильзата Ахметова. В том моменте Глен Бейл сначала сыграл в мяч правой ногой и почти сразу ударил ею же соперника в область голени левой ноги.

В матче «Спартак» — «Ахмат» (2:1) Александр Соболев «через мяч» ударил прямой ногой Игоря Коновалова и спустя некоторое время за этот фол был удален с поля. Мешков поначалу не показал спартаковцу красную карточку, но в его действия вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Николай Богач. После этого судья сам посмотрел видеозапись и решил применить дисциплинарную санкцию.

Удаление Александра Соболева в матче «Спартак» — «Ахмат». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В игре «Ференцварош» — «Байер» (1:0) произошло единоборство Карима Беллараби с Михой Блажичем. Игрок гостей не коснулся мяча, ударил соперника прямой ногой и попал ему открытыми шипами в область голени. Арбитр Кирилл Левников вынес нарушившему правила предупреждение. Видеоарбитр Мешков не вмешался в его действия и не предложил поменять желтую карточку на красную.

Насколько я понимаю, подобные ситуации обсуждались на февральском сборе судей РПЛ в Турции. В целом решили придерживаться подхода УЕФА, который теперь предлагает не столь жестко, как раньше, карать удары шипами «через мяч», когда нога по инерции идет в ногу соперника.

Об этом, правда, знают только те, кто присутствовал на сборе. Клубам об этом сказали?

Хорошо это или плохо, но в декабре КДК не стал применять к Соболеву дополнительную дисквалификацию. После удаления спартаковец пропустил только один матч в последнем, 18-м туре. В субботу он снова встретится с Мешковым...

Россия — Саудовская Аравия — Норвегия — Россия

Есть в бригаде, назначенной на дерби, еще один необычный судья — Дмитрий Сафьян. Необычен он по другой причине.

В прошлое воскресенье Дмитрий вылетел из России в Саудовскую Аравию, где в понедельник помог Сергею Иванову судить четвертьфинальный матч Кубка этой страны «Аль-Шабаб» — «Аль-Ахли». В четверг его ждут в Норвегии, где пройдет встреча Лиги конференций «Буде/Глимт» — «Селтик». А в субботу ему нужно быть в Тушине.

Это нормальный график?! Думаю, ответ однозначен — конечно, нет.

Иванов, Москалев, Усачев

Но так «повезло» не только Сафьяну.

В бригаду Иванова в Саудовской Аравии и Норвегии входил Владимир Москалев. В воскресенье ему судить в Краснодаре. И он, в отличие от Сафьяна, не москвич, а житель Воронежа. То есть в график перелетов и переездов нужно добавить этот город.

На матч «Краснодар» — «Локомотив» назначен и сам Иванов, а также другой его ассистент Роман Усачев. К счастью, им не нужно лететь из Норвегии на юг России. Остановятся в Москве, где будут работать в ВАР-центре. А потом уже вернутся в Ростов-на-Дону, завершив продолжительное турне.

Те, кто составлял список назначений, решили проверить судей на выносливость?

Сергей Карасев. Фото ФК «Зенит»

Карасев и «Зенит»

Москвич Карасев в шестой (!) раз в чемпионате-2021/22 будет работать на игре с участием «Зенита». А ведь впереди еще только 19-й тур.

Ранее он судил следующие матчи сине-бело-голубых: с «Локомотивом» (1:1, в гостях, арбитр), «Крыльями Советов» (2:1, дома, ВАР), «Динамо» (4:1, дома, арбитр), ЦСКА (2:0, в гостях, арбитр), «Динамо» (1:1, в гостях, арбитр).

Столько игр за такой непродолжительный период — это нормально?

Кстати, в последней декабрьской встрече на глазах у Мелу Перейры Карасев ошибочно не вынес пять предупреждений — Дмитрию Чистякову, Гильермо Вареле, Магомеду Оздоеву, Дмитрию Скопинцеву и Даниилу Фомину.

Артем Чистяков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как отреагирует Галицкий на назначение Чистякова?

Невероятно, но факт: Артем Чистяков снова судит матч «Краснодара». Пусть и в роли резервного. В апреле 2018-го он тоже работал в Краснодаре.

Тогда он допустил грубую ошибку: не назначил пенальти в ворота гостей и наказал желтой карточкой за симуляцию нападающего «быков» Федора Смолова. Для форварда она стала «лишней», он получил дисквалификацию, которую по существовавшим на тот момент правилам нельзя было не применить. В итоге Смолов пропустил важнейший матч с ЦСКА (1:2), результат которого имел значение в борьбе за право сыграть в Лиге чемпионов.

Ошибка азовского рефери вызвала цепную реакцию. Уже вскоре последовали громкие кадровые перестановки. РФС расстался с Андреем Будогосским, возглавлявшим департамент судейства и инспектирования. Вместо него назначили Александра Егорова. Лишились своих должностей Андрей Бутенко (судейский комитет) и Юрий Баскаков (контрольно-квалификационная комиссия). Председателем судейского комитета стал Николай Левников, он же возглавил контрольно-квалификационную комиссию и вошел в исполком РФС.

Чистяков прошел проверку на детекторе лжи, остался в судействе, но был убран из числа арбитров РПЛ. Зачем его снова отправили в Краснодар?

Витор Перейра. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Казарцев, Матюнин

После долгой «отсидки», связанной с ошибкой в октябрьском матче ЦСКА — «Краснодар» (0:0), когда не был назначен пенальти в ворота хозяев поля, возвращается к работе Василий Казарцев.

Впервые с 2018 года на игру с участием «Динамо» не в качестве резервного назначен Алексей Матюнин. За этот период ему изредка разрешали работать на встречах бело-голубых только в роли запасного судьи.

Теперь иной подход к назначению Матюнина?

Амелин, Жабченко, Пустовойтова

Ни в каком качестве (арбитра, ВАР, резервного) не будет работать Алексей Амелин. В такой ситуации можно только предположить, что у судьи из Тулы появилась болезнь или травма (на сборе он был здоров).

Не получили назначений видеоассистентами или резервными Анатолий Жабченко и Анастасия Пустовойтова.

Общий список назначений на встречи 19-го тура выглядит так:



«Нижний Новгород» — «Урал» — Василий Казарцев, Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев, резервный Игорь Низовцев, ВАР Артем Любимов, АВАР Илья Елеференко, инспектор Юрий Баскаков.

«Химки» — «Динамо» — Кирилл Левников, Андрей Веретешкин, Егор Болховитин, резервный Юнус Кошко, ВАР Алексей Матюнин, АВАР Валерий Данченко, инспектор Сергей Лапочкин.

«Сочи» — «Арсенал» — Владислав Безбородов, Адлан Хатуев, Роман Милюченко, резервный Роман Сафьян, ВАР Игорь Панин, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Александр Гвардис.

«Спартак» — ЦСКА — Виталий Мешков, Дмитрий Сафьян, Арам Петросян, резервный Антон Фролов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Антон Кобзев, инспектор Николай Иванов.

«Ростов» — «Крылья Советов» — Павел Шадыханов, Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе, резервный Дмитрий Стрельцов, ВАР Павел Кукуян, АВАР Александр Богданов, инспектор Игорь Синер.

«Краснодар» — «Локомотив» — Владимир Москалев, Алексей Лунев, Рустам Мухтаров, резервный Артем Чистяков, ВАР Сергей Иванов, АВАР Роман Усачев, инспектор Николай Левников.

«Ахмат» — «Уфа» — Алексей Сухой, Дмитрий Чельцов, Максим Ковалев, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Иван Сиденков, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Юрий Чеботарев.

«Зенит» — «Рубин» — Евгений Кукуляк, Валентин Мурашов, Михаил Иванов, резервный Ян Бобровский, ВАР Сергей Карасев, АВАР Игорь Демешко, инспектор Александр Колобаев.