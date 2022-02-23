Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Судейство

Сегодня, 18:00

На дерби назначен Мешков. Этому «рады» «Спартак» и Соболев

Виталий Мешков назначен на матч 19-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА
Александр Бобров
Шеф-редактор
Виталий Мешков удаляет Александра Соболева в матче «Спартак» — «Ахмат».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Витор Перейра.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Карасев.
Фото ФК «Зенит»
Удаление Александра Соболева в матче «Спартак» — «Ахмат».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Артем Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Артем Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/6
Объявлены арбитры, которые будут работать на матчах 19-го тура Тинькофф РПЛ. Эксперт «СЭ» — о новых странностях судейских назначений в российском футболе.

О том, что на центральный матч тура «Спартак» — ЦСКА не назначат Сергея Карасева, Владислава Безбородова и Сергея Иванова, говорили давно. Следующей шла кандидатура Виталия Мешкова. Но подтверждения все не было и не было. Возможно, те, кто составляет список назначений (как я понимаю, этим занимается не только и не столько глава департамента судейства Витор Мануэл Мелу Перейра), ждали результатов тестов арбитров на ковид. И только после этого сайт РФС опубликовал долгожданную информацию.

Появились вопросы. Немало. Пойдем по порядку.

Витор Перейра. «Я не полицейский, чтобы отправлять судей на полиграф». Интервью нового босса российских арбитров Витора Перейры

Загадка учителя — правильно ли удален спартаковский нападающий?

В первую очередь, конечно, интересен выбор Мешкова. Одного из самых необычных арбитров. Необычных — потому что он теперь тащит воз разного рода обязанностей.

Виталий не только судья РПЛ, арбитр ФИФА и видеоассистент ФИФА. Недавно он также возглавил отдел подготовки судей Академии РФС. И фактически будет вести вместо Юрия Баскакова программу «Таланты и наставники». К тому же наставником он и так был — учил начинающих рефери в Подмосковье. Да, чуть не забыл. Мешков еще и вице-президент Федерации футбола Московской области.

А что касается самого дерби, то главное не все вышеперечисленное. А то, что ему придется судить встречу с участием красно-белых после декабрьского скандала.

За почти три месяца его успели подзабыть. Не могу не напомнить. Потому что однозначного публичного ответа на появившиеся тогда вопросы никто так и не дал.

4&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Александр Соболев (№7) и&nbsp;Артем Ребров. Соболев удален, а Бейл — нет. Баринов наказан пенальти, а Жиго — нет. Господа арбитры, объясните, по каким правилам вы судите?!

Так вот, в октябре и декабре 2021 года Мешков работал на двух матчах РПЛ и одной встрече Лиги Европы, в которых возникли однотипные эпизоды. И во всех трех случаях Виталий принял разные решения.

Во встрече ЦСКА — «Крылья Советов» (3:1) судья не зафиксировал фол и не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения в их штрафной площади Ильзата Ахметова. В том моменте Глен Бейл сначала сыграл в мяч правой ногой и почти сразу ударил ею же соперника в область голени левой ноги.

В матче «Спартак» — «Ахмат» (2:1) Александр Соболев «через мяч» ударил прямой ногой Игоря Коновалова и спустя некоторое время за этот фол был удален с поля. Мешков поначалу не показал спартаковцу красную карточку, но в его действия вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Николай Богач. После этого судья сам посмотрел видеозапись и решил применить дисциплинарную санкцию.

Удаление Александра Соболева в матче "Спартак" - "Ахмат". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Удаление Александра Соболева в матче «Спартак» — «Ахмат».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В игре «Ференцварош» — «Байер» (1:0) произошло единоборство Карима Беллараби с Михой Блажичем. Игрок гостей не коснулся мяча, ударил соперника прямой ногой и попал ему открытыми шипами в область голени. Арбитр Кирилл Левников вынес нарушившему правила предупреждение. Видеоарбитр Мешков не вмешался в его действия и не предложил поменять желтую карточку на красную.

Насколько я понимаю, подобные ситуации обсуждались на февральском сборе судей РПЛ в Турции. В целом решили придерживаться подхода УЕФА, который теперь предлагает не столь жестко, как раньше, карать удары шипами «через мяч», когда нога по инерции идет в ногу соперника.

Об этом, правда, знают только те, кто присутствовал на сборе. Клубам об этом сказали?

Хорошо это или плохо, но в декабре КДК не стал применять к Соболеву дополнительную дисквалификацию. После удаления спартаковец пропустил только один матч в последнем, 18-м туре. В субботу он снова встретится с Мешковым...

Евгений Кукуляк. Ошибок арбитров стало намного больше, ВАР работают медленно, судейские брифинги — уроки для первоклашек

Россия — Саудовская Аравия — Норвегия — Россия

Есть в бригаде, назначенной на дерби, еще один необычный судья — Дмитрий Сафьян. Необычен он по другой причине.

В прошлое воскресенье Дмитрий вылетел из России в Саудовскую Аравию, где в понедельник помог Сергею Иванову судить четвертьфинальный матч Кубка этой страны «Аль-Шабаб» — «Аль-Ахли». В четверг его ждут в Норвегии, где пройдет встреча Лиги конференций «Буде/Глимт» — «Селтик». А в субботу ему нужно быть в Тушине.

Это нормальный график?! Думаю, ответ однозначен — конечно, нет.

Иванов, Москалев, Усачев

Но так «повезло» не только Сафьяну.

В бригаду Иванова в Саудовской Аравии и Норвегии входил Владимир Москалев. В воскресенье ему судить в Краснодаре. И он, в отличие от Сафьяна, не москвич, а житель Воронежа. То есть в график перелетов и переездов нужно добавить этот город.

На матч «Краснодар» — «Локомотив» назначен и сам Иванов, а также другой его ассистент Роман Усачев. К счастью, им не нужно лететь из Норвегии на юг России. Остановятся в Москве, где будут работать в ВАР-центре. А потом уже вернутся в Ростов-на-Дону, завершив продолжительное турне.

Те, кто составлял список назначений, решили проверить судей на выносливость?

Сергей Карасев. Фото ФК «Зенит»
Сергей Карасев.
Фото ФК «Зенит»

Карасев и «Зенит»

Москвич Карасев в шестой (!) раз в чемпионате-2021/22 будет работать на игре с участием «Зенита». А ведь впереди еще только 19-й тур.

Ранее он судил следующие матчи сине-бело-голубых: с «Локомотивом» (1:1, в гостях, арбитр), «Крыльями Советов» (2:1, дома, ВАР), «Динамо» (4:1, дома, арбитр), ЦСКА (2:0, в гостях, арбитр), «Динамо» (1:1, в гостях, арбитр).

Столько игр за такой непродолжительный период — это нормально?

Кстати, в последней декабрьской встрече на глазах у Мелу Перейры Карасев ошибочно не вынес пять предупреждений — Дмитрию Чистякову, Гильермо Вареле, Магомеду Оздоеву, Дмитрию Скопинцеву и Даниилу Фомину.

Артем Чистяков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Чистяков.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как отреагирует Галицкий на назначение Чистякова?

Невероятно, но факт: Артем Чистяков снова судит матч «Краснодара». Пусть и в роли резервного. В апреле 2018-го он тоже работал в Краснодаре.

Тогда он допустил грубую ошибку: не назначил пенальти в ворота гостей и наказал желтой карточкой за симуляцию нападающего «быков» Федора Смолова. Для форварда она стала «лишней», он получил дисквалификацию, которую по существовавшим на тот момент правилам нельзя было не применить. В итоге Смолов пропустил важнейший матч с ЦСКА (1:2), результат которого имел значение в борьбе за право сыграть в Лиге чемпионов.

Артем Чистяков. В РПЛ вернули арбитра, обвиненного в заказном судействе. Из-за него уволили Будогосского, Бутенко и Баскакова

Ошибка азовского рефери вызвала цепную реакцию. Уже вскоре последовали громкие кадровые перестановки. РФС расстался с Андреем Будогосским, возглавлявшим департамент судейства и инспектирования. Вместо него назначили Александра Егорова. Лишились своих должностей Андрей Бутенко (судейский комитет) и Юрий Баскаков (контрольно-квалификационная комиссия). Председателем судейского комитета стал Николай Левников, он же возглавил контрольно-квалификационную комиссию и вошел в исполком РФС.

Чистяков прошел проверку на детекторе лжи, остался в судействе, но был убран из числа арбитров РПЛ. Зачем его снова отправили в Краснодар?

Витор Перейра. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Витор Перейра.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Казарцев, Матюнин

После долгой «отсидки», связанной с ошибкой в октябрьском матче ЦСКА — «Краснодар» (0:0), когда не был назначен пенальти в ворота хозяев поля, возвращается к работе Василий Казарцев.

Впервые с 2018 года на игру с участием «Динамо» не в качестве резервного назначен Алексей Матюнин. За этот период ему изредка разрешали работать на встречах бело-голубых только в роли запасного судьи.

Теперь иной подход к назначению Матюнина?

Василий Казарцев. «Не прошло дня, чтобы не вспоминал тот эпизод. Когда увидел повтор — меня как током ударило». Большое интервью Казарцева

Амелин, Жабченко, Пустовойтова

Ни в каком качестве (арбитра, ВАР, резервного) не будет работать Алексей Амелин. В такой ситуации можно только предположить, что у судьи из Тулы появилась болезнь или травма (на сборе он был здоров).

Не получили назначений видеоассистентами или резервными Анатолий Жабченко и Анастасия Пустовойтова.

Общий список назначений на встречи 19-го тура выглядит так:

«Нижний Новгород» — «Урал» — Василий Казарцев, Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев, резервный Игорь Низовцев, ВАР Артем Любимов, АВАР Илья Елеференко, инспектор Юрий Баскаков.
«Химки» — «Динамо» — Кирилл Левников, Андрей Веретешкин, Егор Болховитин, резервный Юнус Кошко, ВАР Алексей Матюнин, АВАР Валерий Данченко, инспектор Сергей Лапочкин.
«Сочи» — «Арсенал» — Владислав Безбородов, Адлан Хатуев, Роман Милюченко, резервный Роман Сафьян, ВАР Игорь Панин, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Александр Гвардис.
«Спартак» — ЦСКА — Виталий Мешков, Дмитрий Сафьян, Арам Петросян, резервный Антон Фролов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Антон Кобзев, инспектор Николай Иванов.
«Ростов» — «Крылья Советов» — Павел Шадыханов, Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе, резервный Дмитрий Стрельцов, ВАР Павел Кукуян, АВАР Александр Богданов, инспектор Игорь Синер.
«Краснодар» — «Локомотив» — Владимир Москалев, Алексей Лунев, Рустам Мухтаров, резервный Артем Чистяков, ВАР Сергей Иванов, АВАР Роман Усачев, инспектор Николай Левников.
«Ахмат» — «Уфа» — Алексей Сухой, Дмитрий Чельцов, Максим Ковалев, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Иван Сиденков, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Юрий Чеботарев.
«Зенит» — «Рубин» — Евгений Кукуляк, Валентин Мурашов, Михаил Иванов, резервный Ян Бобровский, ВАР Сергей Карасев, АВАР Игорь Демешко, инспектор Александр Колобаев.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Матюнин
Артем Чистяков
Василий Казарцев
Виталий Мешков
Витор Перейра
Владимир Москалев
Сергей Карасев (судья)
7
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Познер отреагировал на решение США ввести санкции против ЦСКА
ЦСКА попал под санкции США. Грозит ли это клубу?
Виталий Мешков назначен на матч «Спартак» — ЦСКА
Чем крут Языджи, роли Медины и Карраскаля, переход на более оборонительный стиль. Как ЦСКА изменился за зиму
ЦСКА будет платить Гбамену более 70 процентов от зарплаты в «Эвертоне»
Тарханов: «Юран уже работал с командой, так что есть оптимизм, что ему по силам сохранить команду в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА попал под санкции США. Грозит ли это клубу?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости