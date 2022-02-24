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«Гинер произнес: «Вы нас не знаете. Мы о вас знаем все...» Создатель одного из самых удивительных русских клубов 90-х

Четверик рассказал о работе с Гинером и создании «КАМАЗа»
Юрий Голышак
Обозреватель
Евгений Гинер и Валерий Четверик.
Фото Алексей Иванов
Валерий Четверик.
Фото Григорий Филиппов
Валерий Четверик.
Фото Григорий Филиппов
Пост Валерия Четверика.
Валерий Четверик.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»
Валерий Четверик.
Фото Александр Вильф
Валерий Четверик.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Валерий Четверик.
Фото Александр Вильф
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Обозреватель «СЭ» отыскал бывшего спортивного директора ЦСКА Валерия Четверика.

Под Новый год я обомлел. Глазам не поверил, честное слово — могучий дядька Валерий Четверик, создатель футбольного клуба «КАМАЗ», через страничку «ВКонтакте» просил о помощи.

Пост Валерия Четверика.
Пост Валерия Четверика.

Батюшки! Тот ли этот Валерий Васильевич, к которому я ездил в Челны? Один из ярчайших людей футбола 90-х — и уж точно один из самых колоритных?

Тот Четверик быка укладывал кулаком. Ездил на пыльном джипе. Смахивал пылинку с кожаного пиджака. Вы думаете, это Бормана боялись футболисты? Хе-хе. Это Четверику достаточно было взять не самую звонкую ноту, чтоб любой в Челнах 90-х сжался. Утопил голову в плечах. Поверьте, я все это видел.

Другой, наверное, и не довел бы команду от первенства бани до Кубка УЕФА.

Неужели это он, бывший главный тренер «КАМАЗА» и «Черноморца», спортивный директор ЦСКА, вице-президент «Крыльев Советов», написал все это? Неужели жизнь бывает так жестока?

Я решился — и позвонил. Проговорили мы час — и в беседе нашей преобладали восклицательные знаки. Как в прежние веселые времена. Какой же он хороший мужик — этот Четверик.

«Я помогал всем. Мне помогли двое»

— Ничего. В порядке. Спасибо зарядке, — вздыхает Четверик, и я понимаю — все далеко не в порядке.

Валерий Васильевич замолкает — и через секунду с азартом припоминает мне недавнюю заметку про футбол 90-х.

— А-а-а! — восклицает. — Я все думаю: кто ж написал это — «захожу к Четверику, а он схватил со стола бумагу с печатями и сожрал»? Вот это да, думаю...

— Про это не станем. Хотя это было, — насупился я.

— Да не было этого! Ну не было! Я б не просрался до сих пор!

— Это аргумент.

— Читаю вашу заметку про Шперлинга. У меня волосы дыбом. Думаю — боже мой! До чего доходит!

— Культурный мужик, кандидат наук. А превратился в бомжа.

— Юра! Не «превратился» — превратили! Помните ситуацию с Гердом Мюллером? Так все поднялись, чтоб помочь! Беккенбауэр первый! Саша Заваров по молодости мог начудить. Так его одернули: «Але, ты! Давай!» В Израиле мне один сказал: «Валера, знаешь, чем отличаемся мы, русские, от евреев?» — «Чем?» — «На обрыве будет стоять человек — мы еще и подтолкнем. А эти объединяются и помогают...» Да, мне тяжело сегодня! Тяжело — во всех смыслах!

— В этом мы с вами родня.

— Только без соплей! Да, тяжело. Да, трудно. А кому не трудно? Вот я всем помогал. В Челнах говорили: «Нужна помощь? Иди к Четверику!» За кого-то я пойду просить — а за себя сложно...

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— Это ж вы написали: «Нужна помощь»?

— Да, написал... Вот на фиг мне надо было?!

— Была ж причина?

— Умирающую тещу надо было вывозить с Луганщины. А не на что. Она уже в реанимацию попадала. Так и не успели — вскрыл квартиру, а она мертвая...

— Так никто и не отозвался?

— Поначалу — нет. Потом Витя Панченко откликнулся. А второй случай прямо сразил — Андрюша Талалаев с женой отозвались! Вспомнили, что когда-то Андрею помог. Да кому я только не помогал. Даже Герману Зонину...

Андрей Талалаев (справа) и&nbsp;Владислав Радимов. Андрей Талалаев: «Радимов про меня сказал: «Враг! Но достойный враг!»

— Ему-то как?

— Приехал с Колосковым в Челны. Подходит, мнется: «Мне бы в Казань...» — «Что вы там забыли, Герман Семенович?» — «Родителей навестить». Оказывается, он казанский. Там все похоронены. Я охнул! Тут же с ним в машину, вместе поехали. 250 километров. Поклонился, цветочки положил. А Николай Озеров?!

— Вы ж дружили? Или легенда?

— Сколько мне осталось — столько буду благодарен этому человеку. Дружили мы ровно 10 лет. Это как три университета. Порядочности, доброты и всего-всего-всего. В Загорянке у него бывал, на даче. Два раза в год в Челны его привозил. Уже ему ногу оттяпали, на коляске возили... Люди его встречали — на руках таскали!

— Вы «Оку» ему подарили. Дочка потом лет десять на ней ездила.

— Надя. Да-да... Как я узнал, что Перетурина с телевидения выкинули, сразу кинулся к Гинеру. Я в ЦСКА тогда работал. Говорю: «Владимира Ивановича зачехлили... Несправедливо!» Гинер его пригласил, переговорили. Начали делать какую-то передачу — а потом у Перетурина один инсульт, другой. Поэтому недолго продолжалось.

— А вам помочь надо было — двое отозвались.

— У меня день рождения 29 декабря. Столько поздравлений! Но было тяжело. Вот накатило что-то. Думаю, дай напишу у себя «ВКонтакте». Так что ты думаешь? Сколько футболистов вырастил — никто не отозвался, только эти двое! Сказать, что я с протянутой рукой пошел? Да нет! Еще сопротивляюсь!

Валерий Четверик. Фото Григорий Филиппов, -
Валерий Четверик.
Григорий Филиппов, Фото —

Как умер Колесов

— Кому-то вы подарили вторую футбольную жизнь. Как бывшему игроку московского «Динамо» Николаю Колесову. Про него уж и забыли все к тому моменту.

— Эх, Коленька, светлая тебе память... Я из вашей газеты узнал, что он умер. Открываю, а там заметка — «Прощай, Колесо»!

— Вы-то должны были первым узнать.

— Коля умер в одиночестве. Так и нашли в квартире. 98-й год. За год до этого ушли мои добрые товарищи — Николай Озеров, Толя Малявин и Евгений Майоров. Один за другим. Вот открываю эту газету, за голову хватаюсь: «Боже мой!» Звоню в приемную Толстых, кричу секретарше: «Наташа, как же так?! Что ж вы мне не сообщили?» — «Валерий Васильевич, не обижайся. Колесов двое суток мертвый пролежал на диване. Вдруг забеспокоилась девушка, с которой он дружил. Вскрыли квартиру — и нашли. Август, жара — сами понимаете, в каком он был виде...»

— Боже мой!

— В тот же день похоронили. Толстых все организовал. Они же одноклассники. Подзахоронили в могилу к маме — как Коля и хотел.

— Как он мог «хотеть»? Молодой мужик.

— Я приехал на Кунцевское кладбище, нашел директора. Тот рассказывает: «Коля за месяц до смерти начал каждый день приезжать. Вымерял шагами до могилы мамы. У него ж с головой что-то было. Все приговаривал: «Меня к маме».

Часто езжу туда к Садырину, моему товарищу, и к Коле. Неподалеку мама Ельцина. А на могиле та девушка написала: «Больше всего в этой жизни он любил маму и футбол. Когда не стало ни мамы, ни футбола — он сам ушел из этой жизни». Как он любил маму — я-то знаю!

— Откуда?

— Она лежала 12 лет парализованная. Мы в аэропорт выезжаем со стадиона, он звонит: «Мамочка, как дела?» Приезжаем — около взлетной полосы ищет телефон: «Мамулечка, мы улетаем...» Полчаса прошло! Не было у него ни жены, ни детей. Вот любил свою маму-блокадницу.

Тысяча рублей + 96 копеек

— Голос у вас усталый. Вы ж всегда были здоровый как бык. Неужели почувствовали возраст?

— Нет! Не чувствую! Просто перспектив не вижу. До 40 лет такая активная жизнь была, писали — «один из самых молодых тренеров высшей лиги»... В 24 года начал с первенства цеха. А в этом году будет 30 лет, как ношу звание «заслуженный тренер России».

— Что-то дает по деньгам?

— Тысяча рублей — к пенсии! Еще 96 копеек!

— Ну и какая у вас пенсия?

— Какая в Москве минимальная? 19 тысяч плюс тысяча. Выходит, двадцать. Вместе с социальными делами. Только сразу договоримся — не надо писать, что «Четверик с протянутой рукой». Не надо!

— Не буду.

— Да, тяжело. Как и многим. Знаю, Саше Аверьянову даже в РФС пришлось обращаться по поводу онкологии. У меня почему ничего нет? Я все вкладывал в стадион, в базу, в лицей имени Озерова! Кто-то пишет: «А-а-а, Четверик, организатор...» Да организуйте вы!!! Сделайте! Я тренировку провел — надеваю костюм и бегу что-то добывать, пробивать. Никогда не ныл! Вот говорят: «Четверик — Остап Бендер!» Да, я выдумывал! Но утром говорил — вечером делал. Интеллекта футбольного не было. Город не футбольный. Я выжимал из них! «Спартаку» сопротивлялись! Потом в Кисловодске встречаю Славу Грозного, помощника Романцева. Говорит Гришке, моему сыну: «Ты знаешь, кто твой батя? Он из табуреток делал футболистов — а мы потом воровали...»

— Я в 90-х приезжал в Челны. Вокруг вас все кипело. Вы были как вулкан.

— Да-да! Где-то есть видео — на трибуне сидим, я там такой симпатичный. Не ты делал?

— Я не по этой части, Валерий Васильевич.

— Всех помню! Мишка Пукшанский — какой человек, а? Всех помню! Всех! «СЭ» когда зарождался — в 92-м?

— В 91-м.

— Союз разваливался, «КАМАЗ» в «буфере». Ко мне приезжал Трахтенберг!

— Трахтенберг к кому попало не поедет.

— Да и Львов приезжал!

— У меня нервный тик на оба глаза от таких новостей. Сильнее Львова — только первый маршал Ворошилов.

— Приезжает: «Четверик, Львов к тебе приехал — а ты так встречаешь?» А у меня установка идет. Он в день игры приехал со «Спартаком». Прямо на базу ко мне явился, та недалеко от аэропорта. Спускаюсь к нему: «Слушай, Саша...» Всем уделял внимание. Эх, времена были!

«Щетверик»

— Святой в жизни вы человек.

— Всем лицо старался показать. Как мой папа говорил — «задницу нашу уже все видели». Своим тоже говорил: «Вы лицо покажите!» Регион-то был не футбольный. Степь — и один верблюд. Начали строить завод — и город. Ни театров не было, ни дворцов! А я начал футболом головы задуривать. Люди потянулись. Как в театр шли — семьями!

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— До этого в Челнах другая забава была — цепями дрались. А тут вдруг футбол.

— Вот-вот, — о чем нужно писать! Мэр города проводит совещание. Полный зал. Человек 800! Все активисты, руководители. Выходит на трибуну прокурор: «За неделю арестовали столько-то малолеток...» Я встаю следом.

— И что?

— «Эх, вы, — говорю. — Ну и что с того, что арестовали? Вы футбольное поле постелите да мяч им киньте...» Помню, как первый раз Минтимер Шаймиев попал на футбол.

— У вас?

— А где же? Мы играем с «Уралмашем». 4:0!

— Ого!

— А он сроду на футболе не был. Народу! Визг, писк! Потом меня в машину к себе усаживает: «Щетверик...» На «щ» упирает. С татарским акцентом. «Ну-ка рассказывай, что это такое?» — «Минтимер Шарипович, так все же отменили. Демонстраций нет. Где народ собирается? На футболе!» Он прилетел в Челны награды вручать отличившимся на пожаре. Завод же горел, где двигатели делали.

— Жуткая была история.

— Не то слово. Прилетел — думал, ему свистеть будут. Народ после пожара без зарплат сидел. Говорит: «Я думал, возмущаться будут — а мне на стадионе руки целуют...» А мне уже тяжеловато было.

— Это какой год?

— 95-й. Мы уже три года в высшей лиге отыграли — мэр города ни разу на стадион не пришел! А тут я сел в автомобиль к Шаймиеву, вместе в аэропорт приехали прямо с футбола. Пилот докладывает: «Товарищ президент, к полету готовы» — а Минтимер ему: «Слушай, ты знаешь, щетыре — ноль! Мы выиграли!»

— Как мило.

— Впервые вживую футбол увидел! А в Челнах никто никогда не ныл. Камазовцы — они особенные. Такую махину отстроили, такой завод. Где я пацаненком болтался — с футболом со своим. Чувствую — Шаймиеву зрелище понравилось. Если помнишь, Валера Газзаев сделал «Кубок президента» во Владикавказе. Так я должен был первым провести, но устроил вторым. Зато по новой формуле. Как в Европе — с элементами шоу. 30 минут футбола — 30 минут концерт. Быстро сколотили президентскую ложу — так Шаймиев в ней восемь часов просидел!

— Вот это да...

— 95-й год. Народу собралось! «Локомотив» софийский пригласили, доктор Адель привез олимпийскую сборную Иордании... А Шаймиев хороший.

— Кто б сомневался.

— Бронзовую медаль привез с Универсиады — ему подарил. Вот, говорю, из Японии сувенир. Вертит ее в руках: «Ой как интересно!» Каждому футболисту за ту Универсиаду по телевизору вручили.

Валерий Четверик. Фото Александр Вильф, -
Валерий Четверик.
Александр Вильф, Фото —

«Фишки-пишки»

— Помню, вы московское «Динамо» обыгрывали 5:2. Чуть ли не с Бесковым.

— Как это — «чуть ли не с Бесковым«?! Константин Иванович меня обнимает после игры: «Сынок, мне 75! Ты на правильном пути, за медали борись!» А я так сжался... Вокруг него камеры, телевидение. Мне неудобно! Бескова — 5:2!

— Это мощно. Что говорить.

— Мы-то шли по таблице восьмыми — а они первыми. Там и Добровольский, и все-все-все. Пропустили к июлю четыре мяча. А мы в первом тайме их гоним — 4:1! Обнял меня Бесков, сел в автобус — и уехал в аэропорт. А потом по ходу чемпионата заявление написал. Так говорили: «Вот, Четверик Бескова снял», хе-хе.

— Потрясающе.

— Потом «КАМАЗ» шестое место занял — я так расстроился! Звоню Бескову, приглашаю на работу. Говорю: «Константин Иванович, ну пожалуйста! Так хочу поучиться!» Тот задумался — и произносит: «Валера, договоримся так. У тебя пять выездов в Москву. Будем с тобой и ребятами встречаться в гостинице...» Тактику я хотел подтянуть. Фишки-пишки.

— В фишках Бесков был силен.

— Мне Хидя рассказывал: «Бесков столько эти фишки двигал, что мы уже засыпали». В «СЭ» у вас тогда я рассказал — «Хочу поучиться!» Уже не знал, что давать Евдокимову и остальным. Чем удивлять. Топчутся на месте. А я же самолюбивый! Медали мне хотелось — 19 туров шел третьим!

— Судья Будогосский вас от медалей отцепил.

— Да. Было дело. На этом матче в Камышине, который мы 0:1 проиграли, судья Будогосский и закончился. Во втором круге нас приземлили. Народ вернулся с чемпионата мира в Америке: «Але! Это что за «КАМАЗ» здесь?!» Третьими шли — после «Спартака» и «Динамо». А стали шестыми. Пятой была «Алания» — ей в еврокубках «Ливерпуль» достался. Четверик хотел «Ливерпуль» в Челны привезти — ну смех же!

Василий Казарцев. «Не прошло дня, чтобы не вспоминал тот эпизод. Когда увидел повтор — меня как током ударило». Большое интервью Казарцева

— Полагаете?

— Колосков заглянул к нам в город. Регионы объезжал. Мне говорит: «Валера, куда мы идем?» — «На стадион». Как увидел его — руками всплеснул: «Пойдем обратно». Стадиона-то не было! Какой «Ливерпуль»?! Вот меня тактично на шестое — бух...

— Это дело ясное.

— Чествуют команду, сижу на сцене — и генеральный директор «КАМАЗА» Николай Бех берет микрофон: «Четверик! Пусть кто-то еще займет шестое место в высшей лиге...» Царство небесное — полгода назад ушел Николай Иванович. Когда в первый сезон удержались в высшей лиге — ему овацию устроили на десять минут. Оглядывается растерянно: «Четверик — а я при чем?!» — «Николай Иванович, высшая лига!» — «А что, уже вышли?» Так было, Юра!

«Вытри, щенок!»

— Помню, приехали вы играть в Москву на «Динамо». Юный Нигматуллин выходит на поле — и плюет. Вы догнали: «Вытри, щенок! На этом поле Яшин играл!»

— Было, было такое. Стал вытирать. Это 92-й год. Мы за семь туров обошли Пермь — вышли в высшую лигу. На Кубок играем с московским «Динамо». Которое тренировал тогда Валерий Георгиевич Газзаев. 0:3!

— Не беда.

— У них Тетрадзе, Цхададзе, Кирьяков, Колыванов, Симутенков. Вся бригада. Поздняя осень, мы уже вышли в высшую. Есть фотография — меня Газик обнимает. Говорит: «Ничего, тезка. На будущий год будем чаще встречаться». А потом Валерий Георгиевич принял «Аланию» — и получил в Челнах 0:6. Был немножко обижен.

— От вас?!

— Да. В 94-м году. 6:0! Газзаев!

— Какая грусть.

— Помните, как он из «Динамо» ушел? Попал «Айнтрахту» 0:6. Сразу заявление бросил. Он же всегда заявление пишет. Евреям сборная проиграла — усы торчком, заявление! «Ухожу!» Он же нервный. Так к чему я?

— К чему вы?

— Получает 0:6 в Челнах — ему толпа кричит: «Газик, уходи!» Паня (Виктор Панченко. - Прим. «СЭ») наш разбушевался, пять мячей забил. Приезжаем ответку играть, в центральном круге Хапов на Витю смотрит: «Пань, иди отсюда!» Его трясло. Дома мы играли ужас как хорошо. Никто от нас не ушел — ни Семин, ни Романцев, ни Газзаев. «Спартак» обыгрывали — со всем уважением!

— Вы знали в Челнах все и всех. Как допустили, что у лучшего футболиста Панченко уводили автомобили из-под окна?

— Ну, Юра... Я же не Всевышний! А где хулиганов не было? В Москве трупы валялись. Тогда я и не знал, что у Панченко что-то воровали. Годы спустя узнал — из вашего интервью.

«Три месяца — Вити нет. Умер»

— Как формулируете, Валерий Васильевич.

— У них Илюша Цымбаларь играл, Юрка Никифоров, Онопко. Пятницкий! Попробуй обыграй!

— А у вас — Ваня Винников. Из первенства цеха.

— А это брат мой двоюродный. Его отец, дядя Толя, и моя мама — родные брат и сестра. Ваня Винников приехал ко мне с трудовой книжкой. Открываю — «плотник первого разряда»! Прошел от первенства завода — до УЕФА. Играем с «Мюнхеном-1860» — Ваня с перевязанным коленом выходит на замену. Вот как было-то.

Мацей Рыбус и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Локомотив» выстрелит весной? Ждать ли «Краснодар» в топ-5? О чем говорили с Галицким? Интервью Виктора Онопко

— Во сне к вам футбол возвращается?

— Дня не проходит, чтоб не вспомнил свой «КАМАЗ»!

— А во сне?

— У-уй! Часто! Встаю — и рассказываю как дурак: «Сегодня беседовал с помощниками, давал установку». Какую?! Какую ты давал установку?! Кому?

— Как-то встретил я в Нижнем Новгороде Николая Козина, бывшего помощника Валерия Овчинникова.

— О-ой! С Колей мы на связи! В «Одноклассниках» он есть.

— Ну и ну! Так выяснилось, что он поет в церковном хоре. Из вашего прошлого неожиданные люди всплывают?

— Вот тебе раз! Ой, боже мой... Вот полгода назад присылают мне фотографию. Говорю: «Ребята, честно, не узнаю — кто со мной рядом?» — «Да Витя Антихович!» Три месяца — Вити нет. Умер. О-ох! Витенька!

Валерий Четверик. Фото Юрий Голышак, "СЭ"
Валерий Четверик.
Юрий Голышак, Фото «СЭ»

«Ока» для Колыванова

— Вы отыскивали для «КАМАЗА» удивительных людей. Ваню Яремчука, Цвейбу.

— Помните журнал «Мир футбола»? Был такой Ангелов, царство небесное. Помнишь?

— Еще б не помнить. Прохиндей.

— Прохиндей, не прохиндей... Четверик всем помогал! Все ко мне лезли! Вот приходит этот Ангелов — просит помочь журналу. Зашли к генеральному директору завода — дали рекламу. Я приз лучшему бомбардиру чемпионата учредил. В «Лужниках» выкатили автомобиль «Ока» для Колыванова. До сих пор вспоминает! Он уже чемоданы в «Фоджу» собрал — а мы ему «Оку»!

— С собой взял?

— В Москве сестра, говорит, ездила. Приз лучшему комментатору учредил!

— Бог с ним. Так что с Цвейбой?

— Вот тот самый Ангелов мне и подсказал, мол, в Германии загибаются Цвейба и Яремчук. Из Киева Лобановский уехал, начался бардак. Эти двое отправились на просмотр в Германию. Что-то им голову задурили — кого-то ждали да так и не дождались. Ахрик в Абхазии сидел. Звоню ему — смеется: «Васильич, да я не готов, лишний вес...» — «Попробуем!» Ванька Яремчук такой же.

— Ветераны у вас были фантастические.

— Колю Колесова в 39 лет пытался заменить в Ставрополе — он за штангу ухватился: «Не уйду!»

— Так и не ушел?

— Вытолкали с поля. Я думал время потянуть. Ну и «потянул»! Мы вели 1:0 — в конце пропускаем. Думал, Колесов меня проглотит. Вот характер, а?

— Не то слово.

— Рассказать случай про Нигматуллина?

— Давайте.

— 91-й год. Играем в «буфере». Администратор приходит растерянный: «Васильич, куда этого Нигматуллина девать? Ему 16 лет, в девятом классе!» Заселяй, говорю, к Колесову. У того однокомнатная квартира.

— А дальше?

— Приводит — Колесов лежит под двумя одеялами. К игре готовится, сохраняет тепло. Администратор: «Николай Борисович...» — «Иди отсюда!» Берет сумку этого Нигматуллина — и выбрасывает в окно. Юра, это был профессионал до мозга костей.

— Теперь и я это понимаю.

— 91-й год — ЦСКА чемпион, ездит по стране. Пермь, Ижевск. Гоняет «халтуры». Все за «конверты». Доехали и до нас. 1:0 их обыгрываем!

— Невероятно.

— Как там они играли — может, задом? В очках темных — кто их знает! Но факт — мы, вторая лига, выиграли. Садырин сразу ко мне: «А вот мне бы Захарчука...» А для Николая Борисовича Колесова это был первый матч за «КАМАЗ». Приходит в раздевалку: «Мужики, с такой игрой мы должны за высшую бороться!»

— Так и вышло.

— Играем во второй лиге. Судит Юра Чеботарев! Что-то свистнул против ветра. Луна была, не видно. Так Колес за ним ка-а-к погнался!

— Романтика.

— Думал, закусает его. Чеботарев на бегу: «Коля, ты что?! Ты ж у меня на свадьбе был свидетелем...»

— Вот это подробность.

— Они ж играли в «Кубани» вместе. Злой был! Характер такой! А как попал ко мне? Во Владимире турнир ветеранов, еще Нетто играл. Кто-то мне звонит: «Васильич, ты же ищешь «дядьку» в команду? Тут бегает один, волосатый, всех ветеранов под жопу гоняет. 35 лет — но в порядке!» — «Кто такой?» — «Сейчас посмотрю протокол...»

— Даже не знали?

— Нет! Потом перезванивает: «Колесов!» — «Тот самый — Коля? Из московского «Динамо»?!» Еду, нахожу его в Москве. Три дня уговаривал! Но как-то встряхнул. В 37 лет играл у меня в высшей лиге — а какие ему проводы потом устроили!

Силуэт в темноте

— Когда брали Цвейбу — знали, что ему на деле больше лет, чем написано в паспорте?

— А мне плевать.

— Как так?

— Это на детских соревнованиях нельзя обманывать! А когда подрос — какая разница, 26 тебе или 28? Акинфеев с 4 лет тренировался с ребятами старше. Ну и что?

— Что?

— Кто его моложе — давно закончили. Ахрик — это игрочище! А человек какой!

Павел Мамаев (слева) и&nbsp;Сергей Юран. «Многие удивились: «Зачем тебе «Химки»? Они уже почти вылетели». А мне всегда нужен спортивный вызов!» Юран — о своем назначении, Жиркове, Мамаеве и Кокорине

— Человек роскошный. Обожаю его.

— Вот в Цвейбе — все. Вообще все! Не так просто его, абхаза, выбирали капитаном киевского «Динамо». О чем-то это говорит? Вот история: тренировка заканчивается. Рубильник вырубают, света нет. Вглядываюсь: это что за силуэт в темноте скачет?

— Ахрик Сократович?

— Ахрик Сократович! Скачет по трибуне — через лавки! Как только появлялся в команде такой человек, как Колесов, Ванька Яремчук или Цвейба — сразу рывок вперед. Игроки мои учились — да и я тоже. Возле Ахрика 17-летний Варламов рос. Рядом с Яремчуком в центре — молодые Дурнев, Евдокимов и Клонцак. У меня плакат висел в кабинете, так я как-то считать начал: кто со мной прошел от КФК до высшей лиги?

— Сколько?

— 9 человек!

— С ума сойти!

— Была еще такая команда? Как-то на сборах в Адлере играем 2:2 с «Шахтером». Мы, вторая лига — а «Шахтер» уже серьезный! Сразу начинают канючить: «Валера, отдай нам того, этого...» С «Локомотивом» сыграем — история повторяется. Потом с «Аланией». Молодой тренер Валера Газзаев указывает на одного: «Отдай его!»

— Кого хотел?

— Эдика Югрина. Который потом 13 лет отсидел. Он боец такой — в Кисловодске грязища вместо поля. Так Югрин убивал всех. Мне надоели разговоры, собрал всех: «Ребята! Мы засветились — сейчас команду начинают дербанить. Два пути — или дальше идем все вместе, или каждый сам. Но я вас уверяю — рано вам по одному...» Нигматуллину говорил — рано ему в «Спартак». Окрепнуть стоило.

— Кто-то ушел?

— Ни один!

Валерий Четверик. Фото Григорий Филиппов, -
Валерий Четверик.
Григорий Филиппов, Фото —

«Братки» в раздевалке — рожа в крови

— Но ведь говорил в интервью Евгений Варламов — как обиделась на вас вся команда. Привели в раздевалку «братков», те рожу разбили в кровь двум футболистам.

— Глупости! Полная ерунда!

— Да неужели?

— А ведь Жене потом вы задали еще один вопрос. Или не вы — а кто писал то интервью. Я внимательно читал! Спрашивают: «А вы, Евгений, были в той раздевалке?» Что он ответил?

— Что он ответил?

— «Да нет, я уже сидел в автобусе...» Жень! Ну зачем ты выдумываешь? Много Женька выдумал, много! Я еще первым его интервью удивлялся. Только попал в ЦСКА, голова закружилась. Ну, Москва — а он парень деревенский. Только Казань да Челны видел. В ЦСКА его капитаном делают. Потом узнаю как. Семак от повязки отказался — а Женя тут как тут: «Я буду капитаном!»

— Так что с интервью?

— После Садырина пришел Долматов — и случился знаменитый рывок. Ну и Варлам выступает: «Вот, Олег Васильевич такой, а Садырин мог во время тренировки по мобильному телефону разговаривать...» Тут я уже насторожился. Ага, думаю. Сейчас и до меня дойдет, кажется.

— Дошел?

— Следующий вопрос: «А Четверик?» — «Четверик мог дать в пятак — а потом и погладить...» Молодой парень — а всех зацепил. Вот сейчас ты, Женя, тренер. Давай сделай что-нибудь. А мы дадим тебе оценку — как ты давал Долматову, Садырину и Четверику. Сказочник оказался Варламов. У меня впечатление, что не в трезвом виде давал те интервью. Неприятно было за отдельные моменты. Женя!

— Что?

— Лучше расскажи, как я тебя находил. Сколько раз под жопу давал. Вот это рассказывай!

— В какой-то качалке его нашли?

— Да не в качалке... Мужичок ходил по первым классам — давал учителю физкультуры бутылку, сам проводил занятия по футболу. Отбирал мальчишек. Потом вел их. Ну, фанат! Жена его выгнала — ушел жить в подвал. Я был в том подвале, Юра!

— Тернист ваш путь.

— Эти ребята дошли до десятого класса — а дальше куда? Создали команду «Идель», заявились во вторую лигу. А я уже в высшей лиге! Вдруг звонок: «Какая-то молодая команда — ребята играющие...» Мои-то слесаря уже подросли, а смены нет! Приглашаю эту «Идель» в Челны — выпускаю против них основной состав. Потом оставил себе двух ребят — как раз Варламова и Марселя Тухватуллина.

Вячеслав Колосков. «Я успел нырнуть в кусты. А пьяного Лобановского милиция повязала». Интервью Вячеслава Колоскова

— Остальные так и пропали?

— У остальных родителей собрал: «Школу заканчивают — всех скопом перевозите в Челны, в институт физкультуры. Будут нашим дублем...»

— Варламов выделялся?

— Худобой. Кличка у меня была для него — Гадкий Утенок. Его шатало! Сам ездил, искал этот подвал в Казани, чтоб с Варламовым поговорить. Гляжу — трубы вот такие торчат. Этот мужичок, Александр Клобуков, для них беговую дорожку сделал, куски резины положил. Акробатикой на них занимались. Сам же там жил, спал на топчане. В этом подвале я и устроил родительское собрание. Они счастливы были — Четверик из высшей лиги обратил внимание!

— Лучше б этому гражданину угол сняли.

— Мы ему двухкомнатную квартиру сделали! Вот так!

— Вот это дело.

— Но я про Варлама хочу договорить. Когда перебрался в Москву — мне было очень туго! Год снимал трехкомнатную квартиру. Каждый месяц — выложи 300 долларов. Деньги вот-вот закончатся, буду лапу сосать. Кому, думаю, позвонить? Женя Варламов, мой ученик, капитан ЦСКА. Набираю: «Жень, так и так. Тяжело!» Тот задумался — и отвечает: «Валерий Васильевич, нам завтра в клубе зарплату дают. Обещаю — сам вам наберу, помогу!»

— Ну и?..

— На второй день Женя звонит и произносит: «Васильич, извини. Я завтра с женой улетаю в Майами». Юра, у меня до сих пор слезы! Больше я ни у кого ни *** не прошу!

— Да. Дела...

— Да, Юра, да! Вот так вот! Жена мне говорит — да и сам я себе тоже — значит, мало для них сделал. Себе на квартиру в Марбелье не заработал. Строил стадион. Да, я больной! Мне в этом мире прожить очень тяжело!

Генгам как Ланчхути

— Я как-то встретил Горюнова, тот говорит: «Оставил в футболе своих 50 миллионов долларов». Иван Саввиди — 38. Вы сколько?

— У меня было «своих»! Получал на заводе зарплату — домой не носил. Но двое детей, они подросли, зубами начали стучать... Вообще у меня миллионов не было! Приехал в Москву, попал в ЦСКА — а там узнал, какие у людей контракты. Какие миллионы. Я за голову взялся! Я и не слышал про такое!

— Самые большие деньги, которые платили футболисту?

— Вот тебе история: играем в Тольятти. Прямо перед игрой начинают разговор: «Васильич, денег нет...» А что я могу сказать?! Пожар на заводе! А я ходил в футболке сборной Бразилии, друг подарил. Я фанат бразильцев. Оттягиваю тот кусочек, где эмблема: «Видите, сколько у бразильцев звездочек? Четыре! Когда хоть на одну наиграете — тогда и будете говорить...» Меня еще задело — до игры подняли тему, а не после.

— После вернулись?

— После обыгрываем «Спартак» 2:0. Заглядывает ко мне Роберт Евдокимов, капитан. Пересказывает, как подошел к Пятницкому в центре поля: «Хоть намекни — вы сколько получаете?» У нас-то было то ли две тысячи долларов, то ли полторы. Да и то — не всегда.

— Открылся Пятницкий?

— Оказалось, в «Спартаке» все по категориям. У кого-то и пятнадцать. Еще премиальные. А я в своих Челнах все твердил: «Не бюджеты играют!» Воздух гонял туда-сюда. Впустую. Знаешь, чего мне хотелось?

— Чего?

— Приезжаем играть с «Генгамом». Туда еще попробуй долети. Мы в Бордо приземлились — и 200 километров пилили на автобусе. Гляжу: идет стройка. 16-тысячный стадион расширяют до 20. А городишко — 8 тысяч. Как Ланчхути. Кто ж, думаю, придет на нашу игру-то?

— Пришли?

— Выходим — стадион битком! Весь север Франции съехался! Вот и я так хотел у себя устроить. Но мне пожар на заводе шикарный проект со стадионом загубил. Макет того стадиона Евгений Майоров уже в «Футбольном обозрении» успел показать.

Валерий Четверик. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Валерий Четверик. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Зелькявичюс ка-а-к рванул от меня...»

— Вы решили «подучиться», как сами говорили — и пригласили в Челны знаменитого тренера Зелькявичюса. Тот вас и подучил.

— Вот я опубликовал в «СЭ» — «Хочу подучиться!» Бескова звал — тот не пошел. Витю Папаева убеждал: «Попробуй! Я буду рядом, всегда помогу». Нет, не решился. Звонок от Юрия Семина: «Валера, правильно! Нормально, не стесняясь! Зелькявичюса помнишь?» — «А как же? «Жальгирис», бронзовые медали, Универсиада...»

— Знакомы не были?

— Вообще не видел ни разу. Семин диктует номер телефона. Набираю ему. Чувствую — у человека заинтересованность! Готов уже, ждал звонка! Что в Прибалтике сидеть? Когда годы спустя его выгоняли из «Балтики», сказали: «Четверик тебя завез — а мы провожаем». Помните — там был инцидент?

— Да, какая-то грязная история.

— Вот-вот. После меня побывал в «Роторе» и «Шиннике» — везде одно и то же: интриги, скандалы, проделки за спиной. В 94-м — шестое место! Я обиделся!

— Господи! На что?

— От «Ротора» не хотел отставать — самолюбие! В 96-м году мы в УЕФА играли, Интертото. Помнишь?

— Все прогрессивное человечество помнит, Валерий Васильевич.

— А на следующий сезон «КАМАЗ» принимает Зелькявичюс. Думал — этот на поле, я рядом. Руковожу клубом. Первая игра — в «Алании». Я лечу туда. 0:5! О-о-о, думаю. Вот это да! «Поучиться» хотел.

— Вкусно как рассказываете.

— В Челнах подогрева нет, Коля Толстых запретил играть. Во Владикавказе принимаем «Ротор». 0:5! Е-е-е...

— Это действительно «е-е-е».

— Две игры — 0:10! Начало! Рукава заворачиваю: «Але! Что творите?» А сзади уже работа была проведена. Был такой депутат Алтухов, крыса. Он с Зелькявичюсом, оказывается, на Кипр слетал, подружились. А мэр Алтынбаев с этим Алтуховым — свояки. Женаты на сестрах. Вот этот треугольник, триумвират сраный, сработал.

— Что дальше?

— Надеваю пиджак, галстук. Собираюсь к мэру. Тот экстренное совещание проводит по поводу футбола. А мне депутат говорит: «Валерий Васильевич, вам не надо». Вот тут я понял — все, конец.

— Скинули вас?

— У Зелькявичюса спрашивают — Бэньаминас... Как его... Викторовичюс?

— Викторович.

— Да, Викторовичюс. «Как, вы справитесь?» — «Справлюсь!» Побаивались, что народ поднимется.

— Вам-то как сформулировали?

— «Валерий Васильевич, вы устали. Надо отдохнуть». Спрашиваю: «Сколько?» — «Ну, годика два. Мы здесь сейчас порядок наведем...» Ну и навели: 98-й — первая лига, 99-й — вторая. Меня зовут: «Валерий Васильевич, возвращайтесь!» А команды нет. Один к Борману уехал, другой — в ЦСКА, третий — в «Спартак».

— Потом с Зелькявичюсом сталкивались?

— Я в Самаре был вице-президентом. В Турции сборы, большая тусовка. Мне указали: «Вон Зелькявичюс!» Думаю — дай-ка подойду. Ка-а-к он рванул от меня! Гляжу в спину, думаю: да пошел ты! Иронически отношусь. Этот человек — моя ошибка. Исправить бы прошлое — терпел бы, тянул сам! Никого бы в команду не запустил — и до сих пор бы «КАМАЗ» не вылетел!

— Что ж вы так?

— Молодые были — ошибались. Говорят, железо устает. А тут человек! Открой-ка энциклопедию «100 лет российскому футболу».

— Как раз под рукой. Открыл.

— Листай на букву «Ч». Что видишь?

— Вас вижу.

— Вот! «Четверик»! Это ж нонсенс — чтоб человек придумал команду, прошел с ней от первенства бани до высшей лиги. В УЕФА играли — это ведь было! Вот создал я лицей имени Озерова. Учил — вилочку в левой руке надо держать, нож — в правой. Вышли оттуда Антон Бобер, Саша Бухаров, Козлов, Игнатьев, Калимуллин. Пять назвал! Нормально?

— Одемвингие не оттуда?

— Совершенно верно! Но в возрасте 14 лет нигерийский папа выхватил, ночью своровал. Увез в ЦСКА. Там болтался — и уехал в Нигерию. Потом на «Локомотиве» встретились, обрадовался: «О, Валерий Васильевич!» — «Ну, молодец, помнишь...»

«Платошу я левой титькой вскормил»

— Вратарей вы растили феноменально.

— Три моих вратаря играли в первой сборной!

— Господи! Откуда ж три?

— Нигматуллин — раз. Захарчук — два. Андрюша Новосадов — три. Как он ко мне попал-то?

— Как?

— 91-й год. Играет за молодежную сборную — Фигу ломает ему ключицу! Перепрыгнул неудачно! А мне Паша Садырин отдал на время Димку Карсакова. Говорит: «Валерий Васильевич, есть такой вратарь — Новосадов. Хороший, но без дела мается...» Я знать — не знал никакого Новосадова. Откуда? Ему 19 лет! Как раз играем в Москве с «Асмаралом». Говорю: «Приводи завтра на «Пресню» своего Андрюшу». Ну и привел. Полненький такой, в гипсе. Вот это вратарь так вратарь.

— Он же ЦСКА принадлежал?

— Да на него рукой махнули: «Сломался? Свободен!» Мы готовились сыграть в первой лиге СССР. Говорю: «Подлечишься — приезжай на сбор». Появляется — поджарый, сухой! Спицу вытащил! Андрюша там у меня заиграл, что его Борис Игнатьев в сборную взял. Напарником к Черчесову. А под Новосадовым у меня сидел маленький Нигматуллин.

Алексей Березуцкий. «Еще возможно взять чемпионство». Алексей Березуцкий — о ЦСКА, Оличе, Гинере и трансферах

— Ловко.

— Платона Захарчука с 9 лет знаю. Он учился в третьем классе. Папка провожал на остановку. Платошу я левой титькой вскормил. А Нигматуллина — правой.

— Ну и где Платон сейчас?

— В Оренбурге — тренер вратарей. Как приехал с Евдокимовым, так и остался.

«Моя фамилия Гинер»

— В ЦСКА золотой поры попасть — большое счастье. Вы ж там были спортивным директором?

— Это тяжелая история. Мне уже конец был. Ну, все! Сижу в съемной квартире на Фестивальной. Серега Никулин помог снять: «Васильич, смотри, это Москва, здесь риелторы кидают...» Думаю: может, в Челны вернуться из Москвы? Там хоть своя квартира пустует! Думаю: лягу под чьи-нибудь двери с куском колбасы. Кто-то заметит — все-таки родной город. Вдруг звонок от Садырина. Будто почувствовал, что мне плохо!

— Дружили?

— С 91-го года. Сколько мне осталось — столько буду Пашеньку помнить. Я ж когда-то к нему за помощью приехал: «Федорович, тяжело! Помоги игроками!» — «Приезжай, посмотришь». Дубль играл на Песчанке.

— Кого выбрали?

— Говорит: «Вон, сидят. Забирай их на полгода». Там был Димка Карсаков и Сашка Горбачев. 20 матчей второго круга отыграли — возвращаются в ЦСКА. Садырин звонит, голос взволнованный: «Что ты с ними сделал?!» Я перепугался: «А что?» — «Они так готовы — надо оставлять...» Вот так Карсаков задержался в ЦСКА — и вскоре забивал «Барселоне» третий мяч. Это игрочище, мозги сумасшедшие!

— Бог с ним. Так что Садырин звонил — когда вы из Москвы собрались уезжать с куском колбасы?

— Рассказывает — в ЦСКА новые хозяева: «Не знаю, что за люди, но автобус «Мерседес» уже стоит, по базе Лайзанс с Поповым ходят. Жди звонка, я твою кандидатуру предложил». Потом узнал — еще Колосков и Гершкович меня Гинеру рекомендовали. Знали, в Москве сижу. Сухари сушу. Уселся я возле телефона. На следующий день звонок: «Валерий Васильевич, не могли бы подъехать на Ленинградку, в манеж? Моя фамилия Гинер...»

— Ого! Лично звонил.

— Да. Мне кажется — я быстрее метро бежал!

— Что услышали?

— «Валерий Васильевич, вы нас не знаете. Мы о вас знаем все...»

— Неплохо.

— Ну и предложил поработать спортивным директором. Е! Мне кажется, я просто выкрикнул: «Конечно!» Сначала селекцией занимался, потом — всем.

— Когда-то мне говорили: сложнейшие переговоры в вашей жизни — заманивали в ЦСКА Ролана Гусева.

— Это я был спортивным директором ЦСКА. Полгода уламывал!

— А переговоры номер два?

— Элвера Рахимича тянул долго. Его «Локомотив» и Юрий Палыч просто рвал к себе! В то время только и разговоров было про Рахимича. Ну, еще Ранджеловича. А с Димкой Кириченко как сложно пришлось — о-го-го! А Панченко? До сих пор понять не может: «Как меня Четверик уговорил в эти Челны приехать?»

— Хоть один спор с Гинером у вас был?

— Да это не спор... Человеколюбие мне боком вышло!

— Ой как интересно...

— 2002 год. Стал я заниматься детской школой ЦСКА. Гинер мне сразу сказал: «Убирай всех!» А я мягко хотел: «Леннорыч, давайте не так? Футбольные люди, сами играли. Буду с ними беседовать...» А Гинер-то был прав!

— Ох.

— 86-й год тренировал бывший футболист ЦСКА. Любитель заложить за воротник. Я раз его попросил — тормозни!

— Этот паровоз не остановить?

— А в следующий раз родители пошли напрямую к Гинеру. Тот меня сразу вызывает: «Ну что, Васильич, я тебе говорил? Бесполезно!» Был в школе директор — я ему выговаривал: «Тебе только портянки и мыло в ЦСКА выдавать!»

Валерий Овчинников&nbsp;&mdash; о&nbsp;ситуации в &laquo;Спартак&raquo;. «А зачем «Спартаку» главный тренер? У него же есть. Все ее знают». Борман — о Карпине и Дзюбе, «Локо», Гинере и Федуне

— На ответную любовь не рассчитывали, надо думать.

— Вскоре появляется про меня заметка, мол, Четверик не тренер, а гармонист. В «КАМАЗе» только с судьями работал. Где-то автор сидел на трибуне — и подслушал. Но «гармонист» — ты представляешь, родненький? На гармошке играю!

— Что ж тут дурного? Хороший гармонист не пропадет.

— Ну, такая ересь! Какой я «гармонист»? Меня полмира знает! Потом появляется тот, кто написал: «Васильич, прости! Хочешь, я прямо сейчас опровержение сочиню?» — «Просто скажи — кто заказал?» — «Ищи среди родителей...» Родители и тот самый директор организовали. А этот состряпал. Такой осадок был! Открываешь интернет, смотришь — это говно висит. «Гармонист ...».

Валерий Четверик. Фото Александр Вильф, -
Валерий Четверик.
Александр Вильф, Фото —

Новороссийский сапожник вытряхнул бразильцев из мешка

— Ну и не будем об этом. Скажите лучше — на чем вы разошлись с Гинером?

— Я принял новороссийский «Черноморец». Тот вернулся в высшую лигу.

— Зачем вам это надо было?

— Ну, как... Высшая лига! Я тренер! Мне хотелось тренировать. В ЦСКА было сказано: «В любое время вернешься назад. Если не получится».

— Кажется, все тренеры уезжали из этого Новороссийска, облитые дерьмом.

— Юрочка, милый! Ну что сейчас вспоминать?! Вот был там армянин, президент...

— Хозяин порта.

— Да какого «порта»?! Он сапожник был, е! Атамалян, что ли, фамилия. Или не Атамалян. Они вернулись в высшую — мне Саша Молдован звонит, царство небесное: «Готовься! За тобой поехали». Ну и все. Этот «Черноморец» — о-очень симпатичная команда! Помогал мне Игорь Гамула.

— Теперь верю — симпатичная. Беда в другом — не всякий тренер в Новороссийске доживал до седьмого тура.

— Я успел провести две игры. Ну и сборы в Турции.

— Я ж говорил.

— Там команда была — Тчуйсе, Левицкий, Женьку Варламова я из ЦСКА перетащил, Олег Терехин, Сашка Призетко. Левушка Майоров покойный у меня капитаном был. От сердца умер, бедняга.

— Потрясающая бригада. Против Майорова играл в водное поло — так в голову мне засадил мячом, что до сих пор звенит.

— Состав — бомба! На сборах «Шахтер» обыгрываем 4:1 со всеми их легионерами. У них последний матч на сборах — может, устали. Неважно! Прилетаем в Анапу. Народу встречает — человек триста! С плакатами: «Аля-улю, Валера!» Меня на телевидение! Я не пойму — что за херня?!

— В самом деле — что?

— «Валерий Васильевич, «Шахтер» обыграли! Так мы и чемпионами можем стать?» — «Стоп-стоп! Прекращаем эйфорию!» Первая игра в Ярославле — с «Шинником». Открывай историю!

— Открыл.

— Что «Шинник» в то время?

— Боже. Что?

— С Сашей Побегаловым возле четвертого места ходили! Хорошая команда, «Спартак» обыгрывали, «Динамо». Играем с ними 1:1 в Ярославле. Народу! Потом дома с «Ураланом». Там Шалимов, Коля Писарев, итальянцы какие-то. Итальяшка нам и забил. Со всем уважением — 1:1.

— На чем вы сломались-то, Валерий Васильевич?

— За неделю до чемпионата привезли мне пять бразильцев. Из мешка вот так — раз! — вывалили. На одного указывают: «Вот этот — Кафу отдыхает. Будем играть со «Спартаком», тренер сборной Бразилии приедет смотреть на него...» Не помню — то ли Болио, то ли Мовио.

— Неважно.

— Один был возрастной — 29 лет. Только он по мячу попадал.

— А остальные?

— Ну просто... Причем все — игроки обороны. И все летят вперед, шашки наголо. Говорю армянину: «Ты сам-то их видел? Кто это?!» Ну, агенты-шмагенты засунули, видно...

— Я сейчас задохнусь от смеха.

— Прошу: «Дайте хоть кассету посмотреть!» Протягивает. Гляжу — и волосы дыбом: все эти защитники летят вперед, забивать, бах! Да подожди! Куда?! За дубль выпускаю — то 0:1 дома, то 1:3 на выезде.

— Вот беда.

— Сначала Гамула ко мне, царство небесное, нагибается во время матча: «Валерий Васильевич, президент просит — выпусти бразильца...» У этого Атамаляна привычка была — стоял за воротами во время матча. С огромной рацией. Сигнализировал Гамуле: «Скажи Четверику — может, Леву Майорова надо поменять? Бразильца выпустить?»

Игорь Гамула. «Вспоминаю молодость — елки-палки, какой же я был дурак!» Памяти Игоря Гамулы

— А вы?

— Я рассвирепел: «Что-о, ***?! Ты, Игорь, ко мне с этим вопросом не суйся!» Потом армянин не выдержал — уже сам напирает: «Надо их ставить, это же бюджет!» Свисток ему на стол — раз! На, тренируй своих бразильцев!

— Ну и?

— На второй день статья — «Четверик ушел по состоянию здоровья». Да не возражаю! Согласен!

— Вы лучший из людей, Валерий Васильевич.

— Атамалян этот искренне любил футбол. Говорю ему: «Слушай, не лезь — и шестыми-седьмыми будем...» Нет! Полез! Вот так я и ушел — а лет через десять встретил «Черноморец» в краснодарском аэропорту. Лева Майоров уже тренером был. Обрадовался: «Васильич, вы? Ну время прошло, скажите — что ж вы ушли?» — «Да приболел я, Левушка...» Команда очень веселая была! О-очень! Сашка Призетко в сборной Украины играл. Тереха этот... Вася Иванов! Где он сейчас — Васька-то?

«Моя мама Нигматуллину форму стирала»

— Что в вашей сегодняшней жизни — радость?

— Мама жива!

— Сколько ей?

— 85. Еще Нигматуллину форму стирала. Да и всем остальным. В Челнах все знали, где Четверик живет. «А почему?» — «Форма на балконе висит...» Братишка, который в моем «КАМАЗе» массажистом был, вернулся на родину, в Тихорецк. Внуки есть! Моя радость, моя гордость. Я здесь чемпион! Видишь? Не успокаиваюсь! А вот футбол — душит. Каждый день себя сгрызаю. Чтоб жена не слышала (переходит на шепот) — умирать не боюсь, Юр! Сдохнуть боюсь!

— Последнее ваше место работы?

— Родной «КАМАЗ», как ни странно!

— Это в какой же вы роли там мелькнули?

— Много всяких бригад рулило футбольным клубом после меня. О-очень много! Кого только не было. Наконец народ не выдержал — поднял волну: «Верните нам Четверика!» Я-то не скрывал — все 20 лет мечтал вернуться в команду и помочь. Предлагал услуги Юрию Газзаеву. Получил в ответ вежливое молчание. А тут вдруг звонок: «Валерий Васильевич, приезжайте!» Позвали советником президента клуба. А президент — мэр города. Я обрадовался, кредит взял.

— Сколько платили?

— 50 тысяч рублей. Хе-хе. Родной «КАМАЗ»!

— Ну и что ж вы не там?

— Началась пандемия — прислали уведомление: «Валерий Васильевич, тяжело». Сократили! Ну и бог с вами. Я ж не напрашивался. Но было обидно!

Виктор Онопко
Ролан Гусев
Юрий Никифоров
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК КАМАЗ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Панченко
Константин Бесков
2
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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