Дилемма для Йокановича: Шунин и Смолов или Лещук и Тюкавин?
«Динамо» после невнятного рестарта сезона, где был вылет из FONBET Кубка России от «Крыльев» и поражение в чемпионате от «Краснодара», выдало бодрую пару встреч: высадило из второго по значимости турнира «Зенит» и прервало 16-матчевую беспроигрышную серию «Урала».
Примечательно, что в победных встречах не приняли участие два лидера бело-голубых — Шунин и Смолов. И это порождает вопрос — какое решение примет Славиша Йоканович, когда главные ветераны клуба восстановятся? Их травмы, по имеющимся сведениям, не такие уж серьезные, так что дилемма может возникнуть уже в ближайшем туре. Останутся в стартовом составе Лещук и Тюкавин или вернутся Шунин и Лещук?
До этого ответ тренера был однозначным — он делал ставку на опыт. И в этом была своя логика. Лещук пытался навязать конкуренцию Шунину в прошлом сезоне, но вместе с командой смазал концовку. Йоканович хоть и отдал летом капитанскую повязку полевому игроку Фомину, но поставил на ветерана, и тот осенью не подводил, действуя уверенно.
Позиции Тюкавина и Смолова обсуждались куда чаще, многие болельщики видели в стартовом составе Константина, однако и Федору было чем ответить. «9+5» ветерана за 1200 минут в первой части сезона вполне сопоставимы с «5+3» за 810 минут его молодого коллеги. Прибавим к этому тот факт, что к опытным игрокам у тренеров изначально больше пиетета, они его заслужили на правах старших, к тому же держат раздевалку. И получим, что выбор серба хоть и вызывал дискуссии, но имел основания.
А вот весной ситуация немного другая. У Шунина были помарки в первых встречах, а Лещук после качественной игры в Питере и выигранной серии пенальти с отраженными ударами Кузяева и Дугласа еще и провел сухой матч в Екатеринбурге. После такого перевести в запас не так-то просто.
А как посадить на лавку Тюкавина, который забивал в каждом весеннем матче РПЛ — «Крыльям», в Краснодаре и в Екатеринбурге? Еще в FONBET Кубке России с самарцами отличился. В то время как Федор после рестарта молчит. Неудивительно, что именно между Лещуком и Тюкавиным шла борьба в голосовании на игрока месяца среди болельщиков на клубных ресурсах. В сумме у них 96% (!) голосов с небольшим перевесом в пользу голкипера.
При этом поднятый в материале вопрос — не только о сегодняшнем дне.
Лещук, например, в недавнем интервью «СЭ» заявил: «Еще пару лет назад надеялся, что вот-вот стану основным, только с каждым годом становится тяжелее находить в себе силы просто тренироваться. Но руководство видит во мне следующего основного вратаря. Надеюсь, это произойдет в скором времени. Контракт у меня до лета 2025 года. Дальше сидеть не хотелось бы. А хочется полноценно поиграть несколько сезонов — и надеюсь, что в «Динамо»... Я уже проделал такой путь, хочется стать основным вратарем именно здесь. Но думал о том, что, возможно, правильнее сделать шаг назад, чтобы потом несколько вперед. До конца этого контракта новый подписывать не буду».
Впрочем, если голкипер отводит себе еще пару сезонов, то с Тюкавиным вопрос стоит куда острее — его соглашение с клубом заканчивается летом 2024-го. Как, к слову, и у другого талантливого выпускника динамовской школы Захаряна. Так что в ближайшие месяцы бело-голубым нужно будет решать вопрос о будущем футболистов, иначе зимой они смогут подписать договор с любым клубом в роли свободных агентов.
Если с Арсеном тренд на отъезд в Европу просматривается вполне отчетливо, то с Константином возможны варианты. И в плане зарубежного чемпионата. И с «Зенитом» — агент Тюкавина Алексей Сафонов не так давно выкладывал фото с Андреем Аршавиным у себя в загородном доме, а по поводу возможного перехода в питерский клуб ответил: «Никогда не говори никогда». И продление контракта с бело-голубыми — тоже, естественно, опция. Слова того же Сафонова: «У Кости есть лидерские качества плюс верность клубу — для него динамовский ромбик не просто эмблема на майке. «Динамо» — его дом».
А для переговоров о будущем, конечно, имеет значение — играет Тюкавин в стартовом составе или ждет своего шанса под Смоловым. В «Динамо» это понимают. И ход с капитанской повязкой, которую форвард получил в 20 лет, в том числе наверняка имеет этот подтекст: ты — наше будущее, мы рассчитываем на тебя как на лидера.
В общем, выбор у тренера интересный. Посмотрим, что решит Йоканович.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4