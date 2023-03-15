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Кубок России

15 марта, 23:00

«Динамо» выбило «Зенит» из Кубка в скандальном матче. Бело-голубые спасли судью от полного позора

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Арсен Захарян («Динамо») и Вендел («Зенит»).
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
В игре в Санкт-Петербурге принято очередное необъяснимое решение рефери.
Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
15 мар, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Динамо

«Динамо» так слабо вкатилось в продолжение сезона, что поставленные задачи оказались под ударом уже в начале марта. Напомню, что в год столетия руководители клуба озвучивали в качестве цели выступление не хуже, чем в 2022-м, — попадание в тройку в чемпионате и выход в кубковый финал. И если в РПЛ бело-голубые еще могут отыграть шестиочковое отставание от «Ростова», то в FONBET Кубке России права на ошибку уже не имелось. Его москвичи израсходовали в предыдущем раунде, когда уступили «Крыльям», опустившись в нижнюю часть сетки.

А тут еще и жребий приготовил Славише Йокановичу «сюрприз», отправив в Питер к «Зениту». Притом что контракт с тренером заключен по схеме «1+1+1», а пролонгация зависит от результатов. Неизвестно, прописан ли в договоре Кубок, однако это не столь и важно. Если сербом будут довольны, то продолжат совместную работу при любом турнирном раскладе. И наоборот.

Эмоции игроков &laquo;Зенита&raquo; после вылета из&nbsp;FONBET Кубка России. «Зенит» не заслужил победу в Кубке. Теперь у него осталась одна цель — чемпионат

По первым четырем матчам прогресса в футболе «Динамо» после зимней паузы не замечалось, скорее можно было говорить о том, что команда сдала по сравнению с осенью. Что, естественно, не добавляло вистов Йокановичу. Так что встреча с «Зенитом» становилась для балканца сверхважной.

И началась она идеально — уже на 10-й секунде гости «Газпром Арены» повели: Нагмале пробил из-за штрафной, мяч ударился о штангу и транзитом от ноги голкипера отскочил за линию ворот — 0:1.

Гол не придал «Динамо» уверенности, хотя состав соперника без дисквалифицированных Малкома, Барриоса и Родригао не наводил ужас. Однако бело-голубые в первом тайме выглядели трусливо, пригласив сине-бело-голубых сравнять счет.

Показательно, что питерцы это сделали точно так, как днями ранее краснодарцы, — москвичи позволили спокойно подать с левого фланга (тогда Даса, сейчас Гладышев), а на дальней штанге Скопинцев даже не выпрыгнул, чтобы помешать невысокому оппоненту поразить ворота головой (Кади и Бакаеву соответственно). Получается, работа над ошибками не проведена.

А вот после перерыва пошла уже совсем другая игра — поначалу равная, а затем и с большим преимуществом «Динамо». И здесь мы вновь вынуждены говорить не о футболе, а о судействе. Вот интересно — все болельщики видят удар Клаудиньо по ноге Тюкавина, видят комментаторы, видят журналисты, видит ВАР, пригласивший Евгения Кукуляка исправить ошибку к монитору, видит эксперт Алексей Николаев, тут же в прямом эфире констатирующий, что это пенальти. Слепота поражает только одного человека. Как раз того, который и должен принять решение. Очередной судейский скандалище.

Евгений Кукуляк в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. Хуже судейства в нашем футболе еще не было. Это позор

Динамовцам нужно отдать должное — этот эпизод их не сломал. Грулев после передачи Макарова пробил в штангу, имелся шикарный момент у Макарова, но в итоге все решали послематчевые пенальти, в которых Лещук отразил удары Кузяева и Дугласа. Ошибка Кукуляка остается, ее обязательно будут разбирать, однако совсем уж от позора «Динамо» рефери спасло.

Победа должна придать бело-голубым уверенности. А Йоканович может выдохнуть — победой над «Зенитом» он здорово улучшил свое положение.

Малком Филипе (Малком)
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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Славиша Йоканович
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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