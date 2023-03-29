Биография Сергея Пиняева
Сергей Пиняев — футболист, выступающий на позиции крайнего нападающего в «Локомотиве» и сборной России. Форвард родился 2 ноября 2004 года в Саратове. Рост — 167 см, вес — 63 кг.
Детские годы
Родители
Отец Сергея — Максим Пиняев. В прошлом был футболистом и играл на позиции крайнего защитника. Пиняев-старший ранее работал на стадионе в Саратове. Там он ежедневно тренировал сына с четырех лет.
Мама ранее занималась легкой атлетикой и становилась призером чемпионата России. Бабушка была гимнасткой, а дедушка ходил в футбольную секцию.
У Сергея Пиняева есть младшая сестра, которая занимается гимнастикой, фигурным катанием и помогает папе в футболе.
С детства кумиром Пиняева является форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси. Сергей смотрит все матчи «Барселоны». В медийном плане Пиняев ориентируется на нападающего «Динамо» Федора Смолова.
Начало футбольной карьеры
Детство
Начал заниматься футболом под руководством отца в саратовском "Торпедо". По словам Сергея, папа закалил его характер, а мама учила правильной технике бега. Мальчик имел склонность к лишнему весу, поэтому родители научили его распределять нагрузки и правильно питаться.
В детстве получил прозвища Пиняй и Гномик.
В девятилетнем возрасте Пиняев переехал в Москву, где тренировался в школе «Локомотива». В составе железнодорожников ездил в Германию на международный турнир. Спустя полгода покинул команду из-за смены вектора развития клуба и отсутствия интерната для игроков его возраста.
Юношество и стажировка в «МЮ»
В 2014 году Пиняев перешел в академию «Чертаново». С ранних лет нападающий отличался высокой результативностью. На турнире Madrid Football Cup его команда стала первой, одержав победы над «Ювентусом», «Челси», «Вердером» и сборной Японии. Пиняев забил девять мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.
Через несколько месяцев скауты "Манчестер Юнайтед" пригласили Пиняева на недельную стажировку. Футболист также ездил в английскую команду в 2018-м, 2019-м и 2020-м.
За какие команды и где играл Сергей Пиняев
Футбольный клуб «Чертаново»
В феврале 2019-го Пиняев впервые попал в заявку взрослой команды «Чертаново». 1 августа 2020 года игрок дебютировал в первой лиге в матче против «Спартака» (1:2). В той встрече с красно-белыми вингер оформил голевую передачу.
В общей сложности Сергей провел за основную команду «Чертаново» 31 матч, забил два гола и сделал пять результативных передач.
Футбольный клуб «Крылья Советов»
23 июля 2021-го Пиняев стал игроком «Крыльев Советов». 11 декабря забил первый гол в РПЛ в игре с «Рубином» (2:0) в 18-м туре.
20 июля 2022 года Пиняеву стало плохо во время тренировки «Крыльев». Футболиста отправили в клинику Самарского государственного университета, где диагностировали пневмоторакс. В сентябре вернулся на поле в матче с ЦСКА (0:1).
В своем первом сезоне в чемпионате России Пиняев забил два гола и сделал два ассиста за 28 встреч. Всего нападающий провел за «Крылья» 45 игр, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.
Футбольный клуб «Локомотив»
28 декабря 2022-го «Крылья Советов» сообщили о переходе Пиняева в «Локомотив». По данным портала Transfermarkt, железнодорожники заплатили самарцам 2,6 миллиона евро за нападающего.
11 марта 2023-го забил первый гол за «Локомотив» в матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).
Сергей Пиняев в сборной России
26 марта 2023-го Пиняев забил первый гол за сборную России в товарищеском матче с Ираком (2:0).
Сколько зарабатывает Сергей Пиняев?
По информации «РБ Спорт» на момент марта 2023-го месячная зарплата Пиняева в «Локомотиве» составляет 5 миллионов рублей. В год вингер получает 60 миллионов. Источник утверждает, что футболист получил еще 60 миллионов в качестве подписного бонуса после перехода из «Крыльев Советов» в «Локомотив» в декабре 2022 года.
В 2021-м Пиняев рассказал в интервью «Чемпионату», что основной свой доход отдает родителям, так как у них больше потребностей.
Сергей Пиняев: достижения
Командные достижения:
В сезоне-2019/20 вместе с академией «Чертаново» стал чемпионом ЮФЛ-1.
Личные достижения:
· обладатель премии «Первая пятерка»-2022;
· самый молодой дебют в составе сборной России — в 18 лет и 15 дней в матче с Таджикистаном (0:0);
· самый молодой автор первого гола за сборную России — в 18 лет 4 месяца и 24 дня в матче с Ираком (2:0);
· самый юный автор гола в истории первой лиги — в 15 лет 9 месяцев и 10 дней в матче с Иртышом (2:1);
· самый молодой автор дубля в истории Кубка России — в 16 лет и 10 месяцев в матче против «Знамени» (10:0).
В октябре 2021-го британское издание The Guardian включило Пиняева в список 60 лучших молодых игроков, которые родились в 2004 году.
Сергей Пиняев: личная жизнь
У Пиняева есть девушка Наталия. Они вместе отдыхают и путешествуют. Возлюбленная игрока посещает матчи с его участием. Пара часто выкладывает совместные фото и видео в соцсетях.
В марте 2023-го Сергей поздравил девушку с 19-летием салютом и тортом в лицо.
Страница Сергея Пиняева в «Википедии»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4