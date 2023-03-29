Биография Сергея Пиняева

История футболиста.

Сергей Пиняев — футболист, выступающий на позиции крайнего нападающего в «Локомотиве» и сборной России. Форвард родился 2 ноября 2004 года в Саратове. Рост — 167 см, вес — 63 кг.

Максим и Сергей Пиняевы. Фото Соцсети

Детские годы

Родители

Отец Сергея — Максим Пиняев. В прошлом был футболистом и играл на позиции крайнего защитника. Пиняев-старший ранее работал на стадионе в Саратове. Там он ежедневно тренировал сына с четырех лет.

Мама ранее занималась легкой атлетикой и становилась призером чемпионата России. Бабушка была гимнасткой, а дедушка ходил в футбольную секцию.

У Сергея Пиняева есть младшая сестра, которая занимается гимнастикой, фигурным катанием и помогает папе в футболе.

С детства кумиром Пиняева является форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси. Сергей смотрит все матчи «Барселоны». В медийном плане Пиняев ориентируется на нападающего «Динамо» Федора Смолова.

Пиняев с младшей сестрой. Фото Соцсети

Начало футбольной карьеры

Детство

Начал заниматься футболом под руководством отца в саратовском "Торпедо". По словам Сергея, папа закалил его характер, а мама учила правильной технике бега. Мальчик имел склонность к лишнему весу, поэтому родители научили его распределять нагрузки и правильно питаться.

В детстве получил прозвища Пиняй и Гномик.

В девятилетнем возрасте Пиняев переехал в Москву, где тренировался в школе «Локомотива». В составе железнодорожников ездил в Германию на международный турнир. Спустя полгода покинул команду из-за смены вектора развития клуба и отсутствия интерната для игроков его возраста.

Юношество и стажировка в «МЮ»

В 2014 году Пиняев перешел в академию «Чертаново». С ранних лет нападающий отличался высокой результативностью. На турнире Madrid Football Cup его команда стала первой, одержав победы над «Ювентусом», «Челси», «Вердером» и сборной Японии. Пиняев забил девять мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.

Через несколько месяцев скауты "Манчестер Юнайтед" пригласили Пиняева на недельную стажировку. Футболист также ездил в английскую команду в 2018-м, 2019-м и 2020-м.

Поль Погба и Сергей Пиняев. Фото Соцсети

За какие команды и где играл Сергей Пиняев

Футбольный клуб «Чертаново»

В феврале 2019-го Пиняев впервые попал в заявку взрослой команды «Чертаново». 1 августа 2020 года игрок дебютировал в первой лиге в матче против «Спартака» (1:2). В той встрече с красно-белыми вингер оформил голевую передачу.

В общей сложности Сергей провел за основную команду «Чертаново» 31 матч, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Футбольный клуб «Крылья Советов»

23 июля 2021-го Пиняев стал игроком «Крыльев Советов». 11 декабря забил первый гол в РПЛ в игре с «Рубином» (2:0) в 18-м туре.

20 июля 2022 года Пиняеву стало плохо во время тренировки «Крыльев». Футболиста отправили в клинику Самарского государственного университета, где диагностировали пневмоторакс. В сентябре вернулся на поле в матче с ЦСКА (0:1).

В своем первом сезоне в чемпионате России Пиняев забил два гола и сделал два ассиста за 28 встреч. Всего нападающий провел за «Крылья» 45 игр, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

Сергей Пиняев. Дарья Исаева, Фото "СЭ"

Футбольный клуб «Локомотив»

28 декабря 2022-го «Крылья Советов» сообщили о переходе Пиняева в «Локомотив». По данным портала Transfermarkt, железнодорожники заплатили самарцам 2,6 миллиона евро за нападающего.

11 марта 2023-го забил первый гол за «Локомотив» в матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

Сергей Пиняев в сборной России

26 марта 2023-го Пиняев забил первый гол за сборную России в товарищеском матче с Ираком (2:0).

Сергей Пиняев. Александр Федоров, Фото "СЭ"

Сколько зарабатывает Сергей Пиняев?

По информации «РБ Спорт» на момент марта 2023-го месячная зарплата Пиняева в «Локомотиве» составляет 5 миллионов рублей. В год вингер получает 60 миллионов. Источник утверждает, что футболист получил еще 60 миллионов в качестве подписного бонуса после перехода из «Крыльев Советов» в «Локомотив» в декабре 2022 года.

В 2021-м Пиняев рассказал в интервью «Чемпионату», что основной свой доход отдает родителям, так как у них больше потребностей.

Сергей Пиняев: достижения

Командные достижения:

В сезоне-2019/20 вместе с академией «Чертаново» стал чемпионом ЮФЛ-1.

Личные достижения:

· обладатель премии «Первая пятерка»-2022;

· самый молодой дебют в составе сборной России — в 18 лет и 15 дней в матче с Таджикистаном (0:0);

· самый молодой автор первого гола за сборную России — в 18 лет 4 месяца и 24 дня в матче с Ираком (2:0);

· самый юный автор гола в истории первой лиги — в 15 лет 9 месяцев и 10 дней в матче с Иртышом (2:1);

· самый молодой автор дубля в истории Кубка России — в 16 лет и 10 месяцев в матче против «Знамени» (10:0).

В октябре 2021-го британское издание The Guardian включило Пиняева в список 60 лучших молодых игроков, которые родились в 2004 году.

Сергей Пиняев. Александр Федоров, Фото "СЭ"

Сергей Пиняев: личная жизнь

У Пиняева есть девушка Наталия. Они вместе отдыхают и путешествуют. Возлюбленная игрока посещает матчи с его участием. Пара часто выкладывает совместные фото и видео в соцсетях.

В марте 2023-го Сергей поздравил девушку с 19-летием салютом и тортом в лицо.

Сергей Пиняев с девушкой Наталией. Фото Соцсети

Страница Сергея Пиняева в «Википедии»