«Смолов зимой уедет. Но не из «Динамо», а на Мальдивы». Гафин — о первой части сезона для бело-голубых и трансферах

Интервью члена совета директоров «Динамо»

Лучшие матчи — с ЦСКА и «Спартаком»

— «Динамо» выдало хорошую концовку года, есть прогресс в результатах. А стилистический?

— Наверное, да. На мой взгляд, у нас появляется более четкий рисунок игры, который является неким гибридом того, что мы видели в прошлом сезоне, и чего-то нового. Если у Шварца к команде было требование как можно быстрее доставлять мяч к чужим воротам, то Йоканович ставит задачу играть не только в такой вертикальный футбол, но и стараться держать мяч в средней зоне.

— У вас была какая-то беседа с главным тренером по стилистике игры?

— Мы с тренером находимся в постоянном контакте. Беседы, в том числе касательно этого аспекта, были. Но мы, как и говорили, отдаем себе отчет в том, что команда поменялась достаточно серьезно: половина основного состава покинула наш клуб, влились новые молодые футболисты. Если вы посмотрите на нашу линию обороны, играют ребята, которым 20, 21, 22 года. Йокановичу нужно время, чтобы он адаптировался, подстроил свои требования под футболистов. Тренер должен чувствовать доверие. Поэтому, на мой взгляд, то, что мы видим в последних играх, — показатель прогресса и движения в правильном направлении.

— А с чем вы связываете этот прогресс?

— Команда — живой организм. Имелся психологический аспект, когда мы попали в яму с несколькими поражениями подряд. Но мы из нее вышли. Футболисты притираются друг к другу, тренер — к ним. В итоге результаты улучшились.

— Можно ли сказать, что матч с ЦСКА — лучший в первой части сезона?

— Хороший вопрос. На самом деле игра с «Ростовом» по качеству была очень приличной до второго пропущенного гола. Но, конечно, результат все перечеркивает. Что касается встречи с армейцами, то мне она понравилась. Была живая игра. У нас было много моментов, у соперника — тоже. Но, показалось, победу мы заслужили больше.

— То есть все-таки игра против «Ростова» — лучшая?

— Я вам сейчас не могу сделать рейтинг своих любимых игр. Мне понравилось, что мы обыграли «Спартак», ЦСКА. Наверное, могу отметить эти два матча.

Готовы принимать деньги от ФИФА

— Как вы можете оценить итоги летней трансферной кампании?

— В целом, наверное, положительно. Как мы видим, к сожалению, центральный защитник Фернандес выбыл из-за травмы, но он и Маричаль — очень способные футболисты. У них есть качества, на которые мы рассчитывали. Да, есть какие-то индивидуальные ошибки, нюансы, но, в моем понимании, после прохождения сборов нам удастся смоделировать ту игру, которая нам интересна.

— У «Динамо» беда с полем. Что вы будете с этим делать? Какие выводы из того, что произошло?

— Управляющая компания, которая эксплуатирует поле, намеревается после нашего последнего матча с «Оренбургом» провести реновацию газона. Они являются профессионалами в своей отрасли. Надеемся, что поле станет лучше.

— Вы можете поговорить с руководителями «ВТБ Арены» о том, что слишком много событий и газон объективно не справляется.

— Мы находимся в контакте со стадионом. У нас партнерские и добрые взаимоотношения. Поэтому, я уверен, будут сделаны выводы и с весны у нас будет один из лучших газонов Москвы.

— Нгамале поедет на чемпионат мира. Сколько вы получите за это денег от ФИФА?

— Зависит от того, куда дойдет сборная Камеруна и сколько сыграет Нгамале. Не могу вам сказать.

Муми Нгамале. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Насколько вероятна выплата ФИФА компенсации «Динамо» за участие Нгамале, Шиманьски и Варелы в чемпионате мира?

— Время покажет. Мы готовы принимать компенсацию.

— У вас нет опасений, что в связи с этой ситуацией либо удлинится процесс, либо вообще деньги не дойдут?

— Мне сложно сказать. Это не от нас зависит. Посмотрим.

— Вы, наверное, видели слова спортивного директора «Болоньи» по ситуации с Моро, который отнесся скептически к возвращению полузащитника в Москву. Действительно ли «Динамо» хочет вернуть игрока?

— Если возникнет вопрос о том, что «Болонья» готова преждевременно расстаться с игроком, то мы готовы общаться на этот счет. Но такого сейчас нет. То, что сказал спортивный директор «Болоньи», мы слышали.

— На ваш взгляд, это возвращение возможно зимой?

— Вам это нужно спросить у спортивного директора «Болоньи».

— Он сказал, что это невозможно.

— Значит, спросите его еще раз.

Где «Динамо» ищет новичков

— Фомин говорит, что связывался с Моро, но они разговаривали не о клубе. Связывались ли вы с игроками, которые сейчас выступают за границей?

— Мы общаемся со всеми нашими футболистами, потому что мы расстаемся с абсолютным большинством в хороших отношениях. Что касается Нико (Моро. — Прим. «СЭ»), он прикладывает максимум усилий для того, чтобы оказаться в основном составе «Болоньи». Но пока не получается.

— А какое у всех легионеров настроение: у Шиманьски, Бальбуена, Варелы?

— У всех разное: у Моро похуже, потому что он не играет. У Шиманьски прекрасное — первое место чемпионата Голландии, первое место в группе Лиги Европы, вызов в сборную Польши на ЧМ-2022. Все наши футболисты, которые уехали, за исключением Моро, находятся в командах на ведущих ролях своих чемпионатов. А чемпионаты не последние в мире.

— Ваше отношение к решению Сабы Сазонова, который, возможно, скоро станет легионером, если примет участие в официальных играх за сборную Грузии.

— Это решение Сабы.

— Вы его пытались переубедить?

— Мы с ним разговаривали. Он принял решение, он уверен в нем. Сабе я могу только пожелать удачи в его карьере за сборную, которую он выбрал.

Саба Сазонов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— У вас нет опасения, что скоро вы получите еще одного легионера и теоретически еще одного футболиста, который в любой момент может приостановить контракт?

— Такой момент, безусловно, существует. Но, опять же, в данном случае это выбор футболиста, который он делает сам. Что касается наших контрактных взаимоотношений с Сабой, мы ему доверяем, общаемся с его представителем, с его папой. У Сазонова карьера развивается, в общем-то, неплохо: он стал основным игроком у нас в клубе, он поедет играть за сборную. Будем надеяться, что и дальше все будет также идти вверх по восходящей.

— Ранее узнали, что ваш скаут Нариман Акавов был недавно в Бразилии. С чем это связано?

— Связано с тем, что мы следим за южноамериканским рынком.

— Можно сказать, что вы переместили свой акцент с Европы на Африку, латиноамериканские страны?

— Мы стараемся находить футболистов, которые еще не известны в Европе. Поэтому Нариман и ездит в Южную Америку. Сотрудники его отдела бывают и в Африке, и в странах Азии, изучая различные экзотические лиги.

— Что нам ждать зимой в плане перестройки команды? Будет много трансферов?

— Мы только что перестроились. Поэтому не стоит ожидать больших изменений.

— Все говорят, что Смолов может зимой уехать.

— Смолов? Уедет обязательно. Но на Мальдивы, я думаю.

— Но из «Динамо» не уйдет никуда?

— Пока таких сведений нет.