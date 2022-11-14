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Сегодня, 12:00

Гид по всем сборным ЧМ-2022. Что нужно знать о каждой команде

Гоша Чернов
Корреспондент
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Карим Бензема, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Дани Алвес.
Катар-2022.
Фото AFP
Тренировка сборной Эквадора.
Фото Reuters
Болельщики сборной Нидерландов.
Фото Global Look Press
Тренировка сборной Ирана.
Фото Global Look Press
Гарет Бэйл.
Фото Global Look Press
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Ирвинг Лосано.
Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Футболисты сборной Дании.
Фото Global Look Press
Луис Энрике и футболисты сборной Испании.
Фото Global Look Press
Футболисты сборной Германии.
Фото Global Look Press
Кевин Де Брейне.
Фото Global Look Press
Лука Модрич.
Фото Global Look Press
Неймар с партнерами по сборной Бразилии.
Фото Global Look Press
Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Эдинсон Кавани и Луис Суарес.
Фото Global Look Press
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20 ноября стартует чемпионат мира. Оцениваем вероятность успеха команд в финальной части турнира.
Чемпионат мира-2022: состав групп. Фото "СЭ"
Чемпионат мира-2022: состав групп.
Фото «СЭ»

Группа A. Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Расписание матчей группы A
20 ноября
19.00* Катар — Эквадор
21 ноября
19.00 Сенегал — Нидерланды
25 ноября
16.00 Катар — Сенегал
19.00 Нидерланды — Эквадор
29 ноября
18.00 Нидерланды — Катар
18.00 Эквадор — Сенегал
* Время московское.

Сборная Катара

Хозяева вдумчиво готовятся к дебюту на чемпионате мира — еще весной всех сборников выдернули из клубов для целенаправленной подготовки к турниру, так что с сыгранностью у катарцев проблем не будет. Но есть и обратная сторона: с апреля футболисты сборной участвовали лишь в товарищеских матчах. И даже эти результаты не впечатляют: например, в сентябре команда Феликса Санчеса крупно уступила олимпийской сборной Хорватии.

Власти Катара делают все для достойного выступления, но за эти полгода уровень игроков не повысится. А ведь он очень низкий. Может быть, Катар отберет у кого-то очки, но в плей-офф не выйдет.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,3%

Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар. Составы сборных на ЧМ-2022. Кто едет в Катар

Сборная Эквадора

Эквадор многих удивил в отборочном турнире: позади него остались Перу, Колумбия, Чили и Парагвай. Самые узнаваемые лица сборной — Эннер Валенсия и Первис Эступиньян, но аргентинскому тренеру Густаво Альфаро и без звезд мирового масштаба удалось добиться выхода на чемпионат мира. Правда, в июне ФИФА едва не дисквалифицировала Эквадор — федерацию обвиняли в том, что за сборную играл футболист с поддельными документами, Байрон Кастильо.

Если не считать внешних проблем, то у южноамериканцев все нормально. Они способны навязать борьбу Сенегалу в группе, но 1/8 финала — потолок для Эквадора.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,5%

Тренировка сборной Эквадора. Фото Reuters
Тренировка сборной Эквадора.
Фото Reuters

Сборная Сенегала

У действующих чемпионов Африки перед турниром был серьезный козырь — Садио Мане. Нападающий «Баварии» немало забивает этой осенью и набрал классную форму к ЧМ, но в последнем перед перерывом матче за «Баварию» получил травму, и теперь его поездка в Катар под большим вопросом. К счастью для Сенегала, вратарь «Челси» Эдуар Менди недавно восстановился от травмы.

Но, как и в случае с Эквадором, африканская сборная тоже оказалась под внешним ударом — нападающий «Спартака» Кейта Бальде в сентябре был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговой процедуры и пропустит чемпионат мира.

Сенегал имеет отличные шансы на выход из группы, но дальше вряд ли пройдет.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 1%

Сборная Нидерландов

«Оранжевые» возвращаются на чемпионат мира в ранге фаворитов группы, но не турнира. Мемфис Депай, Френки де Йонг, Виргил ван Дейк и другие звезды сборной проводят далеко не лучший сезон. У голландцев громадные проблемы с форвардами и голкиперами: забивного нападающего просто нет, а ворота в последних матчах сборной защищал 39-летний Ремко Пасвер.

Для Луи ван Гала это последний турнир в роли тренера сборной — после чемпионата мира он уступит пост Роналду Куману. В предыдущий раз «Оранжевые» при ван Гале удивили — заняли третье место на ЧМ-2014. Сейчас у них неплохие шансы на четвертьфинал, но попадание в четверку станет сюрпризом.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 6%

Болельщики сборной Нидерландов. Фото Global Look Press
Болельщики сборной Нидерландов.
Фото Global Look Press

Группа В. Англия, Иран, США, Уэльс

Расписание матчей группы B
21 ноября
16.00 Англия — Иран
22.00 США — Уэльс
25 ноября
13.00 Уэльс — Иран
22.00 Англия — США
29 ноября
22.00 Уэльс — Англия
22.00 Иран — США

Сборная Англии

После финала Евро-2020 Англия нацелена на первое мировое золото с 1966 года. У Гарета Саутгейта есть прекрасный состав во главе с лучшим бомбардиром предыдущего чемпионата мира Харри Кейном.

С атакой у англичан проблем нет, но оборона вызывает тревогу. Защитник «МЮ» Харри Магуайр превратился в мем, Бен Чилуэлл, Кайл Уокер и Рис Джеймс лечат травмы, а Саутгейт никак не может определиться с основной тактической схемой.

Результаты недавних игр тоже должны беспокоить болельщиков: Англия заняла последнее место в группе Лиги наций, не одержав ни одной победы.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 10%

Стадион &laquo;Лусаил&raquo;. Регламент ЧМ-2022: группы, сетка плей-офф, составы и замены

Сборная Ирана

В сентябре в сборную Ирана спустя три с половиной года вернулся Карлуш Кейрош. Португальский специалист пока провел во главе команды всего два матча, и в них по мячу забили главные звезды сборной — Сердар Азмун и Мехди Тареми.

Иран лучше всех выступил в азиатском отборочном турнире, но попал в тяжелую группу. Без очков, скорее всего, персидская команда не останется, но трудно представить ее в плей-офф.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,3%

Тренировка сборной Ирана. Фото Global Look Press
Тренировка сборной Ирана.
Фото Global Look Press

Сборная США

Американцы пропустили чемпионат мира в России, но возвращаются с перспективной командой, которая нацелена на домашнем ЧМ-2026 добраться до самых высоких стадий. Многие футболисты сборной США на виду в европейских топ-клубах: Кристиан Пулишич, Уэстон Маккенни, Сержиньо Дест, Джованни Рейна.

Команда Грегга Берхалтера точно может выйти из группы и даже побороться за четвертьфинал, но в топ-4 ее ждать не стоит.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 1%

Сборная Уэльса

Для 33-летнего Гарета Бэйла это первый и, скорее всего, последний чемпионат мира. Поэтому капитан сборной Уэльса намерен повторить успех команды на ЧМ-1958 и выйти из группы. Но форма должна всерьез тревожить болельщиков: валлийцы заняли последнее место в своей группе Лиги наций с одним набранным очком.

Полтора года назад на Евро-2020 валлийцы вылетели в 1/8 финала, сейчас они будут бороться за выход в плей-офф с США, причем матч с прямым конкурентом у Уэльса пройдет уже в первом туре.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,8%

Гарет Бэйл. Фото Global Look Press
Гарет Бэйл.
Фото Global Look Press

Группа C. Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Расписание матчей группы C
22 ноября
13.00 Аргентина — Саудовская Аравия
19.00 Мексика — Польша
26 ноября
16.00 Польша — Саудовская Аравия
22.00 Аргентина — Мексика
30 ноября
22.00 Польша — Аргентина
22.00 Саудовская Аравия — Мексика

Сборная Аргентины

Аргентина — один из главных фаворитов чемпионата мира по двум причинам. Первая — Лионель Месси. Все еще один из лучших футболистов планеты проводит сильный сезон в «ПСЖ» и публично заявляет, что рассчитывает взять титул на последнем для себя чемпионате мира.

Вторая причина — феноменальная беспроигрышная серия команды Лионеля Скалони, которая насчитывает уже 35 матчей. Последний раз аргентинцы проигрывали в июле 2019 года и за это время успели выиграть Кубок Америки. Их новая цель — чемпионат мира.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 13%

Лионель Месси. Фото Global Look Press
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Сборная Саудовской Аравии

На чемпионате мира в России Саудовская Аравия крупно проиграла хозяевам 0:5, но в двух других матчах на удивление выглядела прилично: уступила Уругваю 0:1 и победила Египет 2:1.

Однако сейчас команда Эрве Ренара не в форме: аравийцы победили лишь в двух из последних восьми матчей, хотя почти все соперники были слабее противников по группе. Усугубляет ситуацию и состав — он более чем возрастной. Маловероятно, что Саудовская Аравия наберет очки в такой сложной группе.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,1%

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Сборная Мексики

Лидер сборной Мексики Хесус Корона получил тяжелую травму в августе и, скорее всего, пропустит чемпионат мира. Впрочем, у Мексики есть и другие видные футболисты в атаке — например, Рауль Хименес и Ирвинг Лосано. А в воротах у команды Херардо Мартино традиционно будет блистать Гильермо Очоа, о котором широкий круг болельщиков вспоминает строго раз в четыре года.

Мексика невероятно стабильна: в семи предыдущих чемпионатах мира она неизменно вылетала в 1/8 финала. Сейчас подобный результат тоже очень вероятен, но для этого нужно как минимум оставить за бортом плей-офф Польшу.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 1%

Ирвинг Лосано. Фото Global Look Press
Ирвинг Лосано.
Фото Global Look Press

Сборная Польши

Сборная, с которой Россия должна была оспаривать путевку на чемпионат мира. Еще до мартовских стыковых матчей отмечалось, что Польша обыгрывает лишь середняков и карликов, да и после победы над Швецией в битве за чемпионат мира мало что изменилось. С марта Польша обыграла лишь Уэльс, а в группе ей предстоит сражаться с Мексикой и Аргентиной.

Поляков будет вести за собой Роберт Левандовски — для 34-летнего форварда этот чемпионат мира, скорее всего, станет последним, и он постарается хотя бы сейчас впервые в этом веке вывести Польшу из группы.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 1%

Группа D. Франция, Австралия, Дания, Тунис

Расписание матчей группы D
22 ноября
16.00 Дания — Тунис
22.00 Франция — Австралия
26 ноября
13.00 Тунис — Австралия
19.00 Франция — Дания
30 ноября
18.00 Тунис — Франция
18.00 Австралия — Дания

Сборная Франции

У действующих чемпионов мира тьма проблем перед защитой титула: Н'Голо Канте и Поль Погба травмированы, Килиан Мбаппе ссорится с федерацией по поводу прав на свое изображение, а Дидье Дешам якобы готовится уступить свой пост Зинедину Зидану после турнира.

Но Франция остается топ-сборной с одним из сильнейших подборов футболистов во главе с новым обладателем «Золотого мяча» Каримом Бензема. Конечно, на команду Дидье Дешама давит проклятие — на последних трех чемпионатах мира никто из действующих победителей не вышел из группы. Но, если отбросить предрассудки, то Франция должна добираться минимум до полуфинала.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 11%

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Сборная Австралии

Австралийцы с невероятным трудом просочились на чемпионат мира: в первом стыковом матче еле обыграли ОАЭ, а во втором лишь в серии пенальти одолели Перу. У Австралии сейчас нет звезд уровня Тима Кэхилла или Харри Кьюэлла, а самый известный футболист — второй голкипер «Копенгагена» Мэтью Райан. Очевидно, что их шансы даже на выход в плей-офф мизерные.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,2%

Поль Погба и Н'Голо Канте.Букет проблем Франции перед ЧМ: травмы лидеров, споры Мбаппе с федерацией, харассмент и даже сглаз

Сборная Дании

Полуфиналист Евро-2020 имеет неплохие шансы удивить публику и в Катаре. У Дании сохранился костяк с того турнира, а главное — вернулся в строй лидер сборной Кристиан Эриксен. После остановки сердца датский полузащитник продолжает играть на высоком уровне, а его история будет дополнительно мотивировать партнеров по сборной.

Дания обязана выходить из группы, но если сразу попадет на Аргентину, то в четвертьфинал попасть будет крайне сложно.

Футболисты сборной Дании. Фото Global Look Press
Футболисты сборной Дании.
Фото Global Look Press

Вероятность победы по версии «СЭ»: 2,5%

Сборная Туниса

Четыре года назад Тунис победил только Панаму, хотя едва не отобрал очки у Англии в стартовом туре. Сейчас у арабской сборной вновь сложная группа и слабый состав. Широкому кругу болельщиков никто из футболистов сборной Туниса не знаком, хотя вы могли краем уха слышать об Айссе Лайдуни — он опорник «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

Выход Туниса из группы станет сенсацией, но очки у Австралии африканская сборная вполне может отобрать.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,1%

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Группа E. Испания, Коста-Рика, Германия, Япония

Расписание матчей группы Е
23 ноября
16.00 Германия — Япония
19.00 Испания — Коста-Рика
27 ноября
13.00 Япония — Коста-Рика
22.00 Испания — Германия
1 декабря
22.00 Япония — Испания
22.00 Коста-Рика — Германия

Сборная Испании

Полтора года назад испанцы едва не вышли в финал чемпионата Европы — уступили итальянцам в полуфинале лишь в серии пенальти. Как и тогда, сейчас команда Луиса Энрике в числе фаворитов, хотя не все решения тренера публика понимает: в сентябре он не вызвал Серхио Рамоса, а в расширенный список на чемпионат мира не попал Давид де Хеа.

Но и без вратаря «МЮ» у Испании хватает звучных имен: Педри, Гави, Родри, Ферран Торрес, Дани Карвахаль. Команда Луиса Энрике обязана выходить минимум в полуфинал — вылет на более ранней стадии будет приравнен к трагедии.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 9%

Луис Энрике и футболисты сборной Испании. Фото Global Look Press
Луис Энрике и футболисты сборной Испании.
Фото Global Look Press

Сборная Коста-Рики

Костариканцы очень мало забивают и пропускают. Логично, что в межконтинентальном стыковом матче с Новой Зеландией они победили со счетом 1:0. Но в группе с Испанией и Германией тяжело будет отсиживаться в обороне, придется контратаковать. А как это делать с возрастным нападением? Почти половине состава Коста-Рики больше 30 лет — в их числе Брайан Руис, Кейлор Навас, Хоэль Кэмпбелл и любимец российских болельщиков Ельцин Техеда.

Костариканцы способны отобрать очки у Японии и потрепать нервы фаворитам группы на отдельных отрезках матчей, но повторения сенсации ЧМ-2014 не будет — до четвертьфинала они не доберутся.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,2%

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Сборная Германии

Четыре года назад немцы с Йоахимом Левом не вышли из простой группы, а на этот раз сборную Германии поведет вперед другой тренер — Ханс-Дитер Флик. Не все старые проблемы ушли: в частности, у Германии снова нет забивного центрфорварда. Тимо Вернер пропустит чемпионат мира из-за травмы, хотя и он не считается результативным нападающим.

Зато у немцев есть сильные игроки в других линиях: к примеру, Томас Мюллер и Мануэль Нойер, которые сделают все для повторения золотого успеха восьмилетней давности.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 9%

Футболисты сборной Германии. Фото Global Look Press
Футболисты сборной Германии.
Фото Global Look Press

Сборная Японии

Японцы постоянно чередуют вылеты на групповом этапе с вылетами в 1/8 финала. Если закономерность сохранится, то сейчас азиатская сборная останется за чертой плей-офф. И это более чем вероятно.

Команда Хадзиме Мориясу попала в группу с двумя топ-сборными, а сама находится не в лучшей форме. Ее лидеры Такехиро Томиясу и Такуми Минамино мало играют за «Арсенал» и «Монако» соответственно, а Такефуса Кубо почти не забивает за «Реал Сосьедад». Поэтому представить Японию в плей-офф почти невозможно.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,5%

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Группа F. Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Расписание матчей группы F
23 ноября
13.00 Марокко — Хорватия
22.00 Бельгия — Канада
27 ноября
16.00 Бельгия — Марокко
19.00 Хорватия — Канада
1 декабря
18.00 Хорватия — Бельгия
18.00 Канада — Марокко

Сборная Бельгии

Бельгийцы уже несколько крупных турниров подряд считаются одними из главных фаворитов из-за невероятно звездного состава. Но время уходит. Кевину Де Брейне, Тибо Куртуа и Эдену Азару уже больше 30 лет, так что в Катаре у них один из последних шансов взять большой трофей со сборной.

Возраст — основная причина для беспокойства Роберто Мартинеса. Даже Ромелу Лукаку уже 29, хотя вроде бы совсем недавно юный форвард забивал сборной России в Воронеже.

За Бельгию — громадный опыт и мотивация. Она, разумеется, не главный фаворит чемпионата мира, но ее попадание в финал никого не удивит.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 5%

Кевин Де Брейне. Фото Global Look Press
Кевин Де Брейне.
Фото Global Look Press

Сборная Канады

До этого года Канада участвовала в чемпионате мира всего однажды — в 1986 году проиграла во всех матчах и ни разу не забила. Сейчас от североамериканской сборной ждут и голов, и даже побед. Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис и бомбардир «Лилля» Джонатан Дэвид поведут команду за собой и постараются добыть для Канады первые очки в истории.

Через четыре года на домашнем чемпионате мира «Кленовые листья» наверняка будут нацелены на выход из группы, но сейчас их попадание в плей-офф станет сюрпризом.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,2%

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Сборная Марокко

Четыре года назад сборная Марокко всерьез боролась за выход из группы с Испанией и Португалией, но сейчас ее шансы на успех призрачны. В августе именитого Вахида Халилходжича на посту главного тренера сменил местный специалист Валид Реграги, и пока он в новой должности провел лишь пару матчей.

Плюс для сборной — возвращение главной звезды Хакима Зиеша, у которого был конфликт с Халилходжичем. Но плюс ли это, учитывая, что полузащитник «Челси» в этом сезоне играет катастрофически мало и ни разу не забил?

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,1%

Сборная Хорватии

Вице-чемпионы мира безболезненно проводят смену поколений и набрали отличную форму к чемпионату мира: команда Златко Далича выиграла свою группу Лиги наций, причем в последних четырех матчах одержала четыре победы. Лука Модрич традиционно будет дирижировать атаками, а Иван Перишич — завершать их. Российским любителям футбола есть за кого поболеть персонально: в обойме защитник «Зенита» Деян Ловрен и экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

У Хорватии прекрасные шансы на выход из группы, но дальше она, скорее всего, наткнется на Испанию или Германию. Пройдет ли в четвертьфинал? Вопрос.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 2%

Лука Модрич. Фото Global Look Press
Лука Модрич.
Фото Global Look Press

Группа G. Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Расписание матчей группы G
24 ноября
13.00 Швейцария — Камерун
22.00 Бразилия — Сербия
28 ноября
13.00 Камерун — Сербия
19.00 Бразилия — Швейцария
2 декабря
22.00 Камерун — Бразилия
22.00 Сербия — Швейцария

Сборная Бразилии

Лидер рейтинга ФИФА готов впервые за 20 лет выиграть чемпионат мира. У бразильцев есть все — опытный и сильный тренер Тите, который работает с командой уже шесть лет, а также потрясающий состав. Редкость, но у Бразилии есть даже два вратаря мирового уровня — Эдерсон и Алиссон.

Тиагу Силва с Маркиньосом будут цементировать оборону, Каземиру — центр поля, а в нападении будет солировать сверхмотивированный Неймар. У Бразилии роскошная атака — Габриэл Жезус, Мартинелли, Ришарлисон, Рафинья, Антони, Винисиус. Проблема лишь в том, что кого-то из звезд придется посадить на скамейку. Если с атмосферой внутри команды все будет в порядке, то Бразилия непременно доберется до финала.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 16%

Неймар с партнерами по сборной Бразилии. Фото Global Look Press
Неймар с партнерами по сборной Бразилии.
Фото Global Look Press

Сборная Сербии

У Сербии такая же проблема, как у Бразилии, — тренерскому штабу необходимо уместить на поле трех сильных форвардов: Душана Тадича, Александара Митровича и Душана Влаховича. Все они в хорошей форме и регулярно забивают за сборную. В обороне у команды Драгана Стойковича тоже все нормально — в схеме с тремя центральными защитниками балканцы выглядят органично и не так уж много пропускают.

Сербия может удивить на чемпионате мира. Жребий группы и сетка позволяют ей рассчитывать даже на четвертьфинал.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 1%

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Сборная Швейцарии

Четыре года назад Гранит Джака и Джердан Шакири забили два феноменальных гола в ворота Сербии и обошли ее в группе, которую выиграла Бразилия. Сейчас похожая ситуация, Швейцария снова будет биться с Сербией за второе место в группе. Но если Джака в отличной форме и лидирует в АПЛ с «Арсеналом», то Шакири не играл с начала октября — его «Чикаго Файр» провел последний матч в МЛС месяц назад.

Швейцарию возглавляет бывший тренер «Спартака» Мурат Якин. Он и вратарь сборной Ян Зоммер — причины того, почему Швейцария обошла в отборочном турнире Италию. Шокирует ли альпийская сборная еще одного гранда?

Вероятность победы по версии «СЭ»: 1%

Сборная Камеруна

Африканской сборной не повезло попасть в сложную группу, где она выглядит явным аутсайдером. Но у команды Ригобера Сонга неплохой состав: голкипер «Интера» Андре Онана, полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса и нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг. В сборной есть и представитель РПЛ — вингер «Динамо» Муми Нгамале.

У камерунцев не лучшая форма перед чемпионатом мира — в последние месяцы они проигрывали даже Узбекистану и Экваториальной Гвинее, так что вряд ли африканцы удивят в Катаре.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,2%

Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Фото Global Look Press
Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
Фото Global Look Press

Группа H. Португалия, Гана, Уругвай, Корея

Расписание матчей группы H
24 ноября
16.00 Уругвай — Корея
19.00 Португалия — Гана
28 ноября
16.00 Корея — Гана
22.00 Португалия — Уругвай
2 декабря
18.00 Корея — Португалия
18.00 Гана — Уругвай

Сборная Португалии

37-летний Криштиану Роналду едет на свой пятый и прощальный чемпионат мира в качестве игрока ротации «Манчестер Юнайтед». Безусловно, португалец намерен пройти как можно дальше, а заодно обновить мировой рекорд по числу голов на уровне сборных.

Но в Португалии есть и другие топ-футболисты: Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэл Леау, Рубен Диаш, Жоау Канселу. В обойме сборной и экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу. С таким составом команда Фернанду Сантуша точно должна выходить из группы, но предсказать ее дальнейший путь невозможно.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 4%

Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Сборная Ганы

В 2010 году Гана была в одном точном ударе с пенальти от выхода в полуфинал чемпионата мира, но проиграла уже легендарный матч с Уругваем. Теперь они в одной группе, а шансы команды Отто Аддо даже на выход из группы невелики.

В составе Ганы есть известные футболисты — например, братья Джордан и Андре Айю или Томас Парти. В этом году сборная усилилась парой крепких футболистов, поменявших спортивное гражданство — так сделали Тарик Лэмпти из «Брайтона» и Иньяки Уильямс из «Атлетика» (тот самый, что сыграл рекордные 246 матчей подряд за свой клуб).

Но шансы Ганы все равно малы. В команде очень много новичков, которых сейчас спешно внедряют в состав. Сыгранности африканцам явно будет не хватать.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,5%

Луис Суарес, Криштиану Роналду, Лионель Месси и&nbsp;Роберт Левандовски. Крутой жребий ЧМ-2022: Роналду против Суареса, Месси против Левандовски и футбол против соккера

Сборная Уругвая

Одна из тех сборных, которые могут забраться неожиданно далеко. Правда, вновь добраться до полуфинала, как на ЧМ-2010, Уругвай сможет, только если ему повезет с сеткой, как 12 лет назад.

У южноамериканцев сбалансированный состав: есть ветераны (Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Диего Годин), а есть молодые звезды сегодняшнего дня (Федерико Вальверде, Дарвин Нуньес, Родриго Бентанкур). Из-за травмы чемпионат мира пропустит защитник «Барселоны» Рональд Араухо, и за оборону тренерский штаб Диего Алонсо должен беспокоиться: команда достаточно пропускала в отборочном турнире.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 2%

Эдинсон Кавани и Луис Суарес. Фото Global Look Press
Эдинсон Кавани и Луис Суарес.
Фото Global Look Press

Сборная Южной Кореи

Корейцы на каждом чемпионате мира отбирают очки у кого-то из фаворитов группы, но выходят в плей-офф не всегда. На этот раз у азиатской сборной есть козырь — звезда мирового футбола и лучший бомбардир прошлого чемпионата Англии Сон Хын Мин. Правда, форвард «Тоттенхэма» нестабильно играет в этом сезоне, а недавно получил четыре перелома глазницы. Впрочем, на чемпионате мира капитан сборной Кореи все равно должен сыграть.

Если Сон вдруг пропустит турнир, то у команды Паулу Бенту возникнут гигантские проблемы — Корея мало забивает и вообще страдает от нехватки форвардов.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,5%

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