Гид по всем сборным ЧМ-2022. Что нужно знать о каждой команде

20 ноября стартует чемпионат мира. Оцениваем вероятность успеха команд в финальной части турнира.

Чемпионат мира-2022: состав групп. Фото «СЭ»

Группа A. Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Расписание матчей группы A

20 ноября

19.00* Катар — Эквадор

21 ноября

19.00 Сенегал — Нидерланды

25 ноября

16.00 Катар — Сенегал

19.00 Нидерланды — Эквадор

29 ноября

18.00 Нидерланды — Катар

18.00 Эквадор — Сенегал

* Время московское.

Хозяева вдумчиво готовятся к дебюту на чемпионате мира — еще весной всех сборников выдернули из клубов для целенаправленной подготовки к турниру, так что с сыгранностью у катарцев проблем не будет. Но есть и обратная сторона: с апреля футболисты сборной участвовали лишь в товарищеских матчах. И даже эти результаты не впечатляют: например, в сентябре команда Феликса Санчеса крупно уступила олимпийской сборной Хорватии.

Власти Катара делают все для достойного выступления, но за эти полгода уровень игроков не повысится. А ведь он очень низкий. Может быть, Катар отберет у кого-то очки, но в плей-офф не выйдет.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,3%

Эквадор многих удивил в отборочном турнире: позади него остались Перу, Колумбия, Чили и Парагвай. Самые узнаваемые лица сборной — Эннер Валенсия и Первис Эступиньян, но аргентинскому тренеру Густаво Альфаро и без звезд мирового масштаба удалось добиться выхода на чемпионат мира. Правда, в июне ФИФА едва не дисквалифицировала Эквадор — федерацию обвиняли в том, что за сборную играл футболист с поддельными документами, Байрон Кастильо.

Если не считать внешних проблем, то у южноамериканцев все нормально. Они способны навязать борьбу Сенегалу в группе, но 1/8 финала — потолок для Эквадора.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,5%

Тренировка сборной Эквадора. Фото Reuters

У действующих чемпионов Африки перед турниром был серьезный козырь — Садио Мане. Нападающий «Баварии» немало забивает этой осенью и набрал классную форму к ЧМ, но в последнем перед перерывом матче за «Баварию» получил травму, и теперь его поездка в Катар под большим вопросом. К счастью для Сенегала, вратарь «Челси» Эдуар Менди недавно восстановился от травмы.

Но, как и в случае с Эквадором, африканская сборная тоже оказалась под внешним ударом — нападающий «Спартака» Кейта Бальде в сентябре был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговой процедуры и пропустит чемпионат мира.

Сенегал имеет отличные шансы на выход из группы, но дальше вряд ли пройдет.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 1%

«Оранжевые» возвращаются на чемпионат мира в ранге фаворитов группы, но не турнира. Мемфис Депай, Френки де Йонг, Виргил ван Дейк и другие звезды сборной проводят далеко не лучший сезон. У голландцев громадные проблемы с форвардами и голкиперами: забивного нападающего просто нет, а ворота в последних матчах сборной защищал 39-летний Ремко Пасвер.

Для Луи ван Гала это последний турнир в роли тренера сборной — после чемпионата мира он уступит пост Роналду Куману. В предыдущий раз «Оранжевые» при ван Гале удивили — заняли третье место на ЧМ-2014. Сейчас у них неплохие шансы на четвертьфинал, но попадание в четверку станет сюрпризом.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 6%

Болельщики сборной Нидерландов. Фото Global Look Press

Группа В. Англия, Иран, США, Уэльс

Расписание матчей группы B

21 ноября

16.00 Англия — Иран

22.00 США — Уэльс

25 ноября

13.00 Уэльс — Иран

22.00 Англия — США

29 ноября

22.00 Уэльс — Англия

22.00 Иран — США

После финала Евро-2020 Англия нацелена на первое мировое золото с 1966 года. У Гарета Саутгейта есть прекрасный состав во главе с лучшим бомбардиром предыдущего чемпионата мира Харри Кейном.

С атакой у англичан проблем нет, но оборона вызывает тревогу. Защитник «МЮ» Харри Магуайр превратился в мем, Бен Чилуэлл, Кайл Уокер и Рис Джеймс лечат травмы, а Саутгейт никак не может определиться с основной тактической схемой.

Результаты недавних игр тоже должны беспокоить болельщиков: Англия заняла последнее место в группе Лиги наций, не одержав ни одной победы.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 10%

В сентябре в сборную Ирана спустя три с половиной года вернулся Карлуш Кейрош. Португальский специалист пока провел во главе команды всего два матча, и в них по мячу забили главные звезды сборной — Сердар Азмун и Мехди Тареми.

Иран лучше всех выступил в азиатском отборочном турнире, но попал в тяжелую группу. Без очков, скорее всего, персидская команда не останется, но трудно представить ее в плей-офф.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,3%

Тренировка сборной Ирана. Фото Global Look Press

Американцы пропустили чемпионат мира в России, но возвращаются с перспективной командой, которая нацелена на домашнем ЧМ-2026 добраться до самых высоких стадий. Многие футболисты сборной США на виду в европейских топ-клубах: Кристиан Пулишич, Уэстон Маккенни, Сержиньо Дест, Джованни Рейна.

Команда Грегга Берхалтера точно может выйти из группы и даже побороться за четвертьфинал, но в топ-4 ее ждать не стоит.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 1%

Для 33-летнего Гарета Бэйла это первый и, скорее всего, последний чемпионат мира. Поэтому капитан сборной Уэльса намерен повторить успех команды на ЧМ-1958 и выйти из группы. Но форма должна всерьез тревожить болельщиков: валлийцы заняли последнее место в своей группе Лиги наций с одним набранным очком.

Полтора года назад на Евро-2020 валлийцы вылетели в 1/8 финала, сейчас они будут бороться за выход в плей-офф с США, причем матч с прямым конкурентом у Уэльса пройдет уже в первом туре.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,8%

Гарет Бэйл. Фото Global Look Press

Группа C. Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Расписание матчей группы C

22 ноября

13.00 Аргентина — Саудовская Аравия

19.00 Мексика — Польша

26 ноября

16.00 Польша — Саудовская Аравия

22.00 Аргентина — Мексика

30 ноября

22.00 Польша — Аргентина

22.00 Саудовская Аравия — Мексика

Аргентина — один из главных фаворитов чемпионата мира по двум причинам. Первая — Лионель Месси. Все еще один из лучших футболистов планеты проводит сильный сезон в «ПСЖ» и публично заявляет, что рассчитывает взять титул на последнем для себя чемпионате мира.

Вторая причина — феноменальная беспроигрышная серия команды Лионеля Скалони, которая насчитывает уже 35 матчей. Последний раз аргентинцы проигрывали в июле 2019 года и за это время успели выиграть Кубок Америки. Их новая цель — чемпионат мира.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 13%

Лионель Месси. Фото Global Look Press

На чемпионате мира в России Саудовская Аравия крупно проиграла хозяевам 0:5, но в двух других матчах на удивление выглядела прилично: уступила Уругваю 0:1 и победила Египет 2:1.

Однако сейчас команда Эрве Ренара не в форме: аравийцы победили лишь в двух из последних восьми матчей, хотя почти все соперники были слабее противников по группе. Усугубляет ситуацию и состав — он более чем возрастной. Маловероятно, что Саудовская Аравия наберет очки в такой сложной группе.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,1%

Лидер сборной Мексики Хесус Корона получил тяжелую травму в августе и, скорее всего, пропустит чемпионат мира. Впрочем, у Мексики есть и другие видные футболисты в атаке — например, Рауль Хименес и Ирвинг Лосано. А в воротах у команды Херардо Мартино традиционно будет блистать Гильермо Очоа, о котором широкий круг болельщиков вспоминает строго раз в четыре года.

Мексика невероятно стабильна: в семи предыдущих чемпионатах мира она неизменно вылетала в 1/8 финала. Сейчас подобный результат тоже очень вероятен, но для этого нужно как минимум оставить за бортом плей-офф Польшу.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 1%

Ирвинг Лосано. Фото Global Look Press

Сборная, с которой Россия должна была оспаривать путевку на чемпионат мира. Еще до мартовских стыковых матчей отмечалось, что Польша обыгрывает лишь середняков и карликов, да и после победы над Швецией в битве за чемпионат мира мало что изменилось. С марта Польша обыграла лишь Уэльс, а в группе ей предстоит сражаться с Мексикой и Аргентиной.

Поляков будет вести за собой Роберт Левандовски — для 34-летнего форварда этот чемпионат мира, скорее всего, станет последним, и он постарается хотя бы сейчас впервые в этом веке вывести Польшу из группы.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 1%

Группа D. Франция, Австралия, Дания, Тунис

Расписание матчей группы D

22 ноября

16.00 Дания — Тунис

22.00 Франция — Австралия

26 ноября

13.00 Тунис — Австралия

19.00 Франция — Дания

30 ноября

18.00 Тунис — Франция

18.00 Австралия — Дания

У действующих чемпионов мира тьма проблем перед защитой титула: Н'Голо Канте и Поль Погба травмированы, Килиан Мбаппе ссорится с федерацией по поводу прав на свое изображение, а Дидье Дешам якобы готовится уступить свой пост Зинедину Зидану после турнира.

Но Франция остается топ-сборной с одним из сильнейших подборов футболистов во главе с новым обладателем «Золотого мяча» Каримом Бензема. Конечно, на команду Дидье Дешама давит проклятие — на последних трех чемпионатах мира никто из действующих победителей не вышел из группы. Но, если отбросить предрассудки, то Франция должна добираться минимум до полуфинала.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 11%

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Австралийцы с невероятным трудом просочились на чемпионат мира: в первом стыковом матче еле обыграли ОАЭ, а во втором лишь в серии пенальти одолели Перу. У Австралии сейчас нет звезд уровня Тима Кэхилла или Харри Кьюэлла, а самый известный футболист — второй голкипер «Копенгагена» Мэтью Райан. Очевидно, что их шансы даже на выход в плей-офф мизерные.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,2%

Полуфиналист Евро-2020 имеет неплохие шансы удивить публику и в Катаре. У Дании сохранился костяк с того турнира, а главное — вернулся в строй лидер сборной Кристиан Эриксен. После остановки сердца датский полузащитник продолжает играть на высоком уровне, а его история будет дополнительно мотивировать партнеров по сборной.

Дания обязана выходить из группы, но если сразу попадет на Аргентину, то в четвертьфинал попасть будет крайне сложно.

Футболисты сборной Дании. Фото Global Look Press

Вероятность победы по версии «СЭ»: 2,5%

Четыре года назад Тунис победил только Панаму, хотя едва не отобрал очки у Англии в стартовом туре. Сейчас у арабской сборной вновь сложная группа и слабый состав. Широкому кругу болельщиков никто из футболистов сборной Туниса не знаком, хотя вы могли краем уха слышать об Айссе Лайдуни — он опорник «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

Выход Туниса из группы станет сенсацией, но очки у Австралии африканская сборная вполне может отобрать.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,1%

Группа E. Испания, Коста-Рика, Германия, Япония

Расписание матчей группы Е

23 ноября

16.00 Германия — Япония

19.00 Испания — Коста-Рика

27 ноября

13.00 Япония — Коста-Рика

22.00 Испания — Германия

1 декабря

22.00 Япония — Испания

22.00 Коста-Рика — Германия

Полтора года назад испанцы едва не вышли в финал чемпионата Европы — уступили итальянцам в полуфинале лишь в серии пенальти. Как и тогда, сейчас команда Луиса Энрике в числе фаворитов, хотя не все решения тренера публика понимает: в сентябре он не вызвал Серхио Рамоса, а в расширенный список на чемпионат мира не попал Давид де Хеа.

Но и без вратаря «МЮ» у Испании хватает звучных имен: Педри, Гави, Родри, Ферран Торрес, Дани Карвахаль. Команда Луиса Энрике обязана выходить минимум в полуфинал — вылет на более ранней стадии будет приравнен к трагедии.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 9%

Луис Энрике и футболисты сборной Испании. Фото Global Look Press

Костариканцы очень мало забивают и пропускают. Логично, что в межконтинентальном стыковом матче с Новой Зеландией они победили со счетом 1:0. Но в группе с Испанией и Германией тяжело будет отсиживаться в обороне, придется контратаковать. А как это делать с возрастным нападением? Почти половине состава Коста-Рики больше 30 лет — в их числе Брайан Руис, Кейлор Навас, Хоэль Кэмпбелл и любимец российских болельщиков Ельцин Техеда.

Костариканцы способны отобрать очки у Японии и потрепать нервы фаворитам группы на отдельных отрезках матчей, но повторения сенсации ЧМ-2014 не будет — до четвертьфинала они не доберутся.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,2%

Четыре года назад немцы с Йоахимом Левом не вышли из простой группы, а на этот раз сборную Германии поведет вперед другой тренер — Ханс-Дитер Флик. Не все старые проблемы ушли: в частности, у Германии снова нет забивного центрфорварда. Тимо Вернер пропустит чемпионат мира из-за травмы, хотя и он не считается результативным нападающим.

Зато у немцев есть сильные игроки в других линиях: к примеру, Томас Мюллер и Мануэль Нойер, которые сделают все для повторения золотого успеха восьмилетней давности.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 9%

Футболисты сборной Германии. Фото Global Look Press

Японцы постоянно чередуют вылеты на групповом этапе с вылетами в 1/8 финала. Если закономерность сохранится, то сейчас азиатская сборная останется за чертой плей-офф. И это более чем вероятно.

Команда Хадзиме Мориясу попала в группу с двумя топ-сборными, а сама находится не в лучшей форме. Ее лидеры Такехиро Томиясу и Такуми Минамино мало играют за «Арсенал» и «Монако» соответственно, а Такефуса Кубо почти не забивает за «Реал Сосьедад». Поэтому представить Японию в плей-офф почти невозможно.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,5%

Группа F. Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Расписание матчей группы F

23 ноября

13.00 Марокко — Хорватия

22.00 Бельгия — Канада

27 ноября

16.00 Бельгия — Марокко

19.00 Хорватия — Канада

1 декабря

18.00 Хорватия — Бельгия

18.00 Канада — Марокко

Бельгийцы уже несколько крупных турниров подряд считаются одними из главных фаворитов из-за невероятно звездного состава. Но время уходит. Кевину Де Брейне, Тибо Куртуа и Эдену Азару уже больше 30 лет, так что в Катаре у них один из последних шансов взять большой трофей со сборной.

Возраст — основная причина для беспокойства Роберто Мартинеса. Даже Ромелу Лукаку уже 29, хотя вроде бы совсем недавно юный форвард забивал сборной России в Воронеже.

За Бельгию — громадный опыт и мотивация. Она, разумеется, не главный фаворит чемпионата мира, но ее попадание в финал никого не удивит.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 5%

Кевин Де Брейне. Фото Global Look Press

До этого года Канада участвовала в чемпионате мира всего однажды — в 1986 году проиграла во всех матчах и ни разу не забила. Сейчас от североамериканской сборной ждут и голов, и даже побед. Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис и бомбардир «Лилля» Джонатан Дэвид поведут команду за собой и постараются добыть для Канады первые очки в истории.

Через четыре года на домашнем чемпионате мира «Кленовые листья» наверняка будут нацелены на выход из группы, но сейчас их попадание в плей-офф станет сюрпризом.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,2%

Четыре года назад сборная Марокко всерьез боролась за выход из группы с Испанией и Португалией, но сейчас ее шансы на успех призрачны. В августе именитого Вахида Халилходжича на посту главного тренера сменил местный специалист Валид Реграги, и пока он в новой должности провел лишь пару матчей.

Плюс для сборной — возвращение главной звезды Хакима Зиеша, у которого был конфликт с Халилходжичем. Но плюс ли это, учитывая, что полузащитник «Челси» в этом сезоне играет катастрофически мало и ни разу не забил?

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,1%

Вице-чемпионы мира безболезненно проводят смену поколений и набрали отличную форму к чемпионату мира: команда Златко Далича выиграла свою группу Лиги наций, причем в последних четырех матчах одержала четыре победы. Лука Модрич традиционно будет дирижировать атаками, а Иван Перишич — завершать их. Российским любителям футбола есть за кого поболеть персонально: в обойме защитник «Зенита» Деян Ловрен и экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

У Хорватии прекрасные шансы на выход из группы, но дальше она, скорее всего, наткнется на Испанию или Германию. Пройдет ли в четвертьфинал? Вопрос.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 2%

Лука Модрич. Фото Global Look Press

Группа G. Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Расписание матчей группы G

24 ноября

13.00 Швейцария — Камерун

22.00 Бразилия — Сербия

28 ноября

13.00 Камерун — Сербия

19.00 Бразилия — Швейцария

2 декабря

22.00 Камерун — Бразилия

22.00 Сербия — Швейцария

Лидер рейтинга ФИФА готов впервые за 20 лет выиграть чемпионат мира. У бразильцев есть все — опытный и сильный тренер Тите, который работает с командой уже шесть лет, а также потрясающий состав. Редкость, но у Бразилии есть даже два вратаря мирового уровня — Эдерсон и Алиссон.

Тиагу Силва с Маркиньосом будут цементировать оборону, Каземиру — центр поля, а в нападении будет солировать сверхмотивированный Неймар. У Бразилии роскошная атака — Габриэл Жезус, Мартинелли, Ришарлисон, Рафинья, Антони, Винисиус. Проблема лишь в том, что кого-то из звезд придется посадить на скамейку. Если с атмосферой внутри команды все будет в порядке, то Бразилия непременно доберется до финала.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 16%

Неймар с партнерами по сборной Бразилии. Фото Global Look Press

У Сербии такая же проблема, как у Бразилии, — тренерскому штабу необходимо уместить на поле трех сильных форвардов: Душана Тадича, Александара Митровича и Душана Влаховича. Все они в хорошей форме и регулярно забивают за сборную. В обороне у команды Драгана Стойковича тоже все нормально — в схеме с тремя центральными защитниками балканцы выглядят органично и не так уж много пропускают.

Сербия может удивить на чемпионате мира. Жребий группы и сетка позволяют ей рассчитывать даже на четвертьфинал.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 1%

Четыре года назад Гранит Джака и Джердан Шакири забили два феноменальных гола в ворота Сербии и обошли ее в группе, которую выиграла Бразилия. Сейчас похожая ситуация, Швейцария снова будет биться с Сербией за второе место в группе. Но если Джака в отличной форме и лидирует в АПЛ с «Арсеналом», то Шакири не играл с начала октября — его «Чикаго Файр» провел последний матч в МЛС месяц назад.

Швейцарию возглавляет бывший тренер «Спартака» Мурат Якин. Он и вратарь сборной Ян Зоммер — причины того, почему Швейцария обошла в отборочном турнире Италию. Шокирует ли альпийская сборная еще одного гранда?

Вероятность победы по версии «СЭ»: 1%

Африканской сборной не повезло попасть в сложную группу, где она выглядит явным аутсайдером. Но у команды Ригобера Сонга неплохой состав: голкипер «Интера» Андре Онана, полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса и нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг. В сборной есть и представитель РПЛ — вингер «Динамо» Муми Нгамале.

У камерунцев не лучшая форма перед чемпионатом мира — в последние месяцы они проигрывали даже Узбекистану и Экваториальной Гвинее, так что вряд ли африканцы удивят в Катаре.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,2%

Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Фото Global Look Press

Группа H. Португалия, Гана, Уругвай, Корея

Расписание матчей группы H

24 ноября

16.00 Уругвай — Корея

19.00 Португалия — Гана

28 ноября

16.00 Корея — Гана

22.00 Португалия — Уругвай

2 декабря

18.00 Корея — Португалия

18.00 Гана — Уругвай

37-летний Криштиану Роналду едет на свой пятый и прощальный чемпионат мира в качестве игрока ротации «Манчестер Юнайтед». Безусловно, португалец намерен пройти как можно дальше, а заодно обновить мировой рекорд по числу голов на уровне сборных.

Но в Португалии есть и другие топ-футболисты: Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэл Леау, Рубен Диаш, Жоау Канселу. В обойме сборной и экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу. С таким составом команда Фернанду Сантуша точно должна выходить из группы, но предсказать ее дальнейший путь невозможно.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 4%

Криштиану Роналду. Фото Reuters

В 2010 году Гана была в одном точном ударе с пенальти от выхода в полуфинал чемпионата мира, но проиграла уже легендарный матч с Уругваем. Теперь они в одной группе, а шансы команды Отто Аддо даже на выход из группы невелики.

В составе Ганы есть известные футболисты — например, братья Джордан и Андре Айю или Томас Парти. В этом году сборная усилилась парой крепких футболистов, поменявших спортивное гражданство — так сделали Тарик Лэмпти из «Брайтона» и Иньяки Уильямс из «Атлетика» (тот самый, что сыграл рекордные 246 матчей подряд за свой клуб).

Но шансы Ганы все равно малы. В команде очень много новичков, которых сейчас спешно внедряют в состав. Сыгранности африканцам явно будет не хватать.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,5%

Одна из тех сборных, которые могут забраться неожиданно далеко. Правда, вновь добраться до полуфинала, как на ЧМ-2010, Уругвай сможет, только если ему повезет с сеткой, как 12 лет назад.

У южноамериканцев сбалансированный состав: есть ветераны (Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Диего Годин), а есть молодые звезды сегодняшнего дня (Федерико Вальверде, Дарвин Нуньес, Родриго Бентанкур). Из-за травмы чемпионат мира пропустит защитник «Барселоны» Рональд Араухо, и за оборону тренерский штаб Диего Алонсо должен беспокоиться: команда достаточно пропускала в отборочном турнире.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 2%

Эдинсон Кавани и Луис Суарес. Фото Global Look Press

Корейцы на каждом чемпионате мира отбирают очки у кого-то из фаворитов группы, но выходят в плей-офф не всегда. На этот раз у азиатской сборной есть козырь — звезда мирового футбола и лучший бомбардир прошлого чемпионата Англии Сон Хын Мин. Правда, форвард «Тоттенхэма» нестабильно играет в этом сезоне, а недавно получил четыре перелома глазницы. Впрочем, на чемпионате мира капитан сборной Кореи все равно должен сыграть.

Если Сон вдруг пропустит турнир, то у команды Паулу Бенту возникнут гигантские проблемы — Корея мало забивает и вообще страдает от нехватки форвардов.

Вероятность победы по версии «СЭ»: 0,5%