Ещенко — о Даку в «Спартаке»: «Прекрасный футболист, он точно принесет пользу команде»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился с «СЭ» мнением об игре нападающего «Спартака» Мирлинда Даку. Форвард стал игроком «Спартака» в летнее трансферное окно, перейдя из «Рубина».

«Даку — прекрасный, адаптированный под РПЛ футболист. Ему, как и любому другому игроку, нужно время, чтобы привыкнуть к новой команде, требованиям и партнерам. Уверен, он точно принесет пользу «Спартаку». Его приход в команду дал Карседо возможности для вариативности и какой-то гибкости. Такие футболисты нужны любой команде», — сказал Ещенко «СЭ».

В составе «Спартака» Даку провел 8 матчей, в которых забил 1 гол и дважды ассистировал партнерам по команде. «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. В следующем туре команда сыграет дома против «Факела».

(Кирилл Радченко)