Кордоба оценил целесообразность подписания Дзюбы в «Краснодар»: «Если он будет помогать команде, то хорошо»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал возможное подписание клубом форварда Артема Дзюбы.

«Это не зависит от меня, кого должны подписать. Кого клуб посчитает нужным привезти, того и привезут. Если этот футболист будет помогать команде, то хорошо», — цитирует Кордобу Metaratings.ru.

Последним клубом нападающего был «Акрон», который он покинул по окончании сезона-2025/26. В прошлом сезоне Дзюба провел 28 матчей, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

«Быки» после 8 туров лидирует в турнирной таблице РПЛ с 20 очками.