«Это был наш — романцевский — «Спартак»!» Мор — о победе красно-белых

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» — об игре клуба.

Эдуарда Мора, который превратился в отличного телеэксперта, я впервые увидел молоденьким пареньком из Луганска, который в 98-м с открытым ртом слушал наставления Олега Романцева и завороженно смотрел, что выделывают с мячом его кумиры Цымбаларь, Титов и Аленичев.

Опекать Соболева мне было бы сложнее, чем Николсона

— Чем был и по сей день остается для меня тот «Спартак»? — переспрашивает Мор, с которым мы обсуждаем недавнее дерби красно-белых с «Локомотивом». — Для меня это прежде всего команда великого Романцева, с не похожей ни на кого игрой и характером. И в субботней игре с «Локомотивом» я не раз ловил себя на мысли, что после ухода Олега Ивановича не видел «Спартак» таким легким — со «стеночками», забеганиями и атаками, рожденными на одном дыхании. Это был наш футбол!

— Выходит, можно смело говорить о возвращении того «Спартака», с которым ты дважды становился чемпионом?

— Честно говоря, боюсь сглазить. Так что давай будем считать, что пока «Спартак» на пути к возвращению. На правильном пути!

— Согласен с Романцевым, что с нынешним составом «Спартак» просто обязан становиться призером при любом тренере?

— С Олегом Ивановичем трудно спорить. И все-таки не соглашусь насчет «любого тренера». Мне очень нравится Абаскаль. Нравится умением выстраивать игру, использовать все плюсы своих футболистов и находить слабые места соперников. Он оказался именно тем тренером, в котором сегодня так нуждается «Спартак».

— А разве ты не был среди тех, кто после Суперкубка считал Абаскаля главным кандидатом на первую тренерскую отставку в сезоне?

— Не буду врать, подумывал об этом. Тем большего уважения заслуживает испанец, который наверняка был в курсе таких мрачных прогнозов, но не дрогнул, а продолжил работу.

— Как думаешь, за счет чего Абаскалю удалось переломить кризисную ситуацию и поставить «Спартак» на ноги?

— Когда команда добивается успехов, то о ней частенько говорят — она играет за тренера. Это означает, что между ним и футболистами сложились отношения абсолютного доверия и взаимного уважения. Значит, Абаскаль сумел почувствовать ребят, нашел с ними общий язык, что редко удается его коллегам-иностранцам. И еще один важный момент: Абаскалю повезло, что он пришел в клуб, когда в нем затихли скандалы, чего давно не было. Это дало возможность не испытывать того давящего дискомфорта, который держит в напряжении и мешает работать. Плюс у испанца четкие и понятные требования к футболистам — дорожить мячом, бездумно не палить куда попало, не опускать рук ни при каких обстоятельствах. А еще соблюдать законы конкуренции, о которой он упомянул в интервью перед дерби.

— Ты имеешь в виду ответ Абаскаля на вопрос о причинах отсутствия в стартовом составе Соболева, хотя в чемпионате тот в лидерах по системе «гол плюс пас»?

— Именно. И меня это нисколько не удивило. Еще в матче с «Сочи» Соболев заслуживал удаления, ведя себя так, как капризные игроки, считающие, что они незаменимы. Я знаком с Александром. Он хороший парень, интересный форвард. Но немного себя переоценивающий. Вот Абаскаль и решил его встряхнуть, оставив на скамейке и выпустив Николсона.

— А кого тебе было бы сложнее опекать на поле — Соболева или Николсона?

— Думаю, что играть против них было бы одинаково непросто, поскольку по игровой манере они схожи — не уходят от силовой борьбы, опасны вверху, умеют неожиданно открываться. Но при хорошей страховке партнеров справиться с ними можно. Хотя с Соболевым, умеющим в концовке принимать нестандартные решения, мне было бы сложнее.

«Локомотив» превратили в кормушку

— И все-таки после перерыва, когда «Спартаку» стало тяжелее, Абаскаль выпустил Соболева. «Локомотив» перехватил инициативу, потому что красно-белые стали играть по счету или сказался выход свежих Керка с Изидором?

— Сработало и то и другое. К тому же «Локомотив» перестроил оборону, выдвинув вперед Баринова. А у «Спартака», как и в Сочи, подсела полузащита. О чем стоит задуматься. Хорошо, что все обошлось одним голом Изидора, забитым из-под Чернова. Ведь моментами «Локомотив» выглядел совсем неплохо.

— Почему же только моментами? Ведь с нынешним составом «Локомотив» просто обязан действовать в таком ключе все девяносто минут.

— Абсолютно с тобой согласен. Но даже хорошая обойма футболистов еще не гарантия качественной игры и результатов. Здесь дело в том, что клуб уже который сезон находится в разобранном состоянии. И я полностью согласен с Романцевым — развал «Локомотива» начался с увольнения Юрия Семина, клуб превратили в кормушку. В таких случаях руководству нужен удобный тренер. Пусть даже без опыта и диплома, но удобный! И нынешнее место в зоне вылета — результат коммерческих комбинаций клубных начальников «Локомотива». Смена которых традиционно заканчивается очередным аудитом и вопросом «где деньги, Зин?!».

— После первого тайма ты уже знал, чем закончится дерби?

— Думал, что «Спартак» уверенно доведет дело до победы со счетом 3:1. Но не использовали классные моменты Промес с Николсоном. К тому же стала сдавать средняя линия. А «Локомотив» с выходом Керка и Изидора заиграл веселее. Да и Баринов с Миранчуком добавили жару. В итоге — пропущенный гол и валидольная концовка.

— Но и до этого на поле кипели страсти. Вспомни, как молодой Худяков набросился на Промеса. Ты считаешь, что забитый голландцем пенальти был из категории спорных?

— Даже мысли такой не возникало. Да, Промес опасно врывался в штрафную. Но вратарю не следовало покидать ворота, чтобы помешать спартаковцу. В итоге все закончилось нарушением правил. Может, потому Худяков и психовал, высказывая чуть позже Промесу свое недовольство. А возможно, просто хотел этим привлечь к себе внимание, что в моде сейчас у молодого футбольного поколения. Конечно, игрок может вспылить на поле. Но когда ты «пихаешь» партнеру, то это рабочий момент. А вот когда бросаешься на соперника, то это уже выглядит как клоунада или возможность его спровоцировать.

— Кстати, и Магкеев почему-то наезжал на Промеса. Дурные примеры заразительны?

— Все это грязь! Не думаю, что кто-то специально советовал Худякову с Магкеевым так вести себя на поле. К сожалению, в моей футбольной жизни были советчики, которые предлагали «завести» в игре соперника, спровоцировав его на удаление. И невозможно представить, чтобы такую дикость можно было услышать от Романцева.

Джикия и Промес могли бы побороться за место в «Спартаке» Романцева

— Что хорошего оставило в памяти дерби?

— Прежде всего — роскошный гол «Спартака». Не комбинация, а песня: идеальный пас Хлусевича Николсону, мудрая скидка мяча набегавшему Пруцеву и голевая точка! А еще остался оптимизм по поводу будущего «Спартака», который подарила его игра в первом тайме.

— Кто бы из нынешнего «Спартака» смог бы заиграть у Романцева?

— Из защитников мог бы побороться за место Джикия. Но только когда играли Бушманов, Ананко и я. А при Онопко с Никифоровым, думаю, у Георгия бы шансов не было. Еще бы Промес смог бы составить в атаке конкуренцию Робсону. Пусть не обижаются, но из полузащитников никого не назову — занять чье-то место им было бы просто нереально.

— Когда в «Спартак» переходил Зиньковский, поговаривали, что он станет вторым Цымбаларем. Как ты к этому отнесся?

— Как к обычному подогреву интереса к новому футболисту. Не я первый, кто считает, что стать вторым Цымбаларем невозможно, поскольку Илья был уникальной личностью. А с Зиньковским я познакомился, когда он еще не попадал в состав. Но уже было видно, что это техничный, думающий игрок с хорошим будущим. Да еще и с характером. Вспомни матч с ЦСКА, где его выход на замену помог «Спартаку» развернуть игру и сравнять счет. Но пока Абаскаль не спешит делать ставку на Антона. Хотя хавбека, через которого нужно вести игру, команде явно не хватает. Вот здесь характер парню и пригодится.

Георгий Джикия. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Кто из защитников, сегодня выступающих на твоей позиции, нравится больше всего?

— Джикия — истинный профессионал и настоящий воин. А еще Чистяков из «Зенита». Правда, он поздновато оказался в большом клубе, но, уверен, еще о себе заявит.

— Пройдена половина турнирного пути. Было ли на нем то, что стало для тебя открытием?

— Работа Абаскаля, которого уже сейчас могу авансом назвать открытием всего сезона. Пришел, увидел и заставил фанатов поверить в то, что «Спартак» на пути к возрождению. Это дорогого стоит!

— С завтрашним днем «Спартака» все ясно — он на верном пути. А каким тебе видится будущее «Локомотива»?

— Надеюсь, что все клубные передряги у него останутся в этом году. И после зимней паузы железнодорожники наверстают упущенное. Тем более что новому главному тренеру Галактионову есть с кем выбираться из болота. Плюс в команду вернулись Лоськов с Пашининым, которые еще не забыли вкус побед своего клуба. Счастливого им пути!