Новый Fan ID в РПЛ: плюсы, минусы, подводные камни. Протестировали на себе

Как работает « Премьер Pass » в тестовом режиме? Что он дает? Какую информацию о вас собирает?

С апреля в РПЛ запустили добровольную систему идентификации болельщиков. Как Fan ID во время чемпионата мира, только в лайтовом режиме. Называется система «Премьер Pass», и пока это больше похоже на выполнение разнарядки сверху. Протестировал на себе новую систему, которая многих напрягает.

Почему это не Fan ID?

Для оформления Fan ID во время ЧМ-2018 нужен был билет на один из матчей плюс паспортные данные, контактные и фото, которое делали в центре оформления паспорта болельщика. Потом вам выдавали что-то типа аккредитации с вашими ФИО и фото, которую надо было носить на шее.

С «Премьер Pass» все гораздо проще. В тестовом режиме нужен только номер телефона и e-mail. Никакого физического документа нет. Все находится у вас в телефоне.

Не очень верится, что все будет так же просто, когда (если) «Премьер Pass» станет принудительной мерой. Но пока все очень просто. Регистрация за несколько минут.

Если там почти нет моих данных, то зачем это нужно?

Это не футбольная история, которая лоббируется силовыми ведомствами. На законодательном уровне пока ничего такого нет. РФС была спущено указание запустить систему в тестовом режиме, задачу перевели на РПЛ.

Пока что это вообще не Fan ID, а пародия. При этом все понимают, как массы раздражает даже название этой системы. Поэтому в РПЛ сделали мини-ребрендинг на «Премьер Pass».

Система работает у 14 клубов РПЛ. «Зенит» соскочил пока с «Премьер Pass» под предлогом того, что у них проводится Евро-2020 — «в связи с подготовкой к турниру сервис временно не поддерживается». «Тамбов» — просто «Тамбов». У остальных систему врубили, хотя в некоторых случаях с опозданием. Планировал сходить по «Премьер Pass» на дерби «Локомотив» — «Спартак», но железнодорожники отложили запуск.

Зачем вообще там регистрироваться?

Потому что РПЛ вместе с клубами попытались насыпать ништяков за это. Главное — приоритетный допуск на стадион. Правда, с учетом ковидных ограничений (и посещаемости большинства матчей РПЛ) очереди встречаются только на топ-матчах.

Купил билет через новую систему на матч ЦСКА — «Уфа». Все удобно: из приложения тебя перебрасывает на сайт клуба-хозяина, регистрироваться там не надо, просто входим по свой учетной записи «Премьер Pass» (это работает на всех сайтах клубов). Покупаешь билет, он тут же появляется у тебя в приложении.

Приложение, кстати, удобное. Очень простое, интуитивно понятный интерфейс, ничего лишнего.

У меня должен был быть приоритетный проход — без очереди, но ее и так не было. В приложении написано, что я мог зайти через северный вход (правая сторона) и пройти через турникет 501. Никаких схем не нарисовано, на стадионе указателей нет. Этот момент не продуман.

Еще важно то, что у большинства клубов вы не можете купить билет по «Премьер Pass» на любую трибуну. Все сектора, доступные для продажи, только у «Краснодара», «Спартака», «Уфы», «Рубина», «Ростова» (кроме VIP) и «Сочи» (кроме VIP). У «Химок» можно купить тикеты на две трибуны, а у остальных клубов только одна трибуна и один (максимум два) сектор.

Кроме приоритетного прохода на стадион, некоторые клубы сделали и другие привилегии для тех, кто установил «Премьер Pass». У большинства скидки на билеты: «Химки», «Ротор», «Ахмат», «Сочи», «Урал», «Арсенал» (все по 10 процентов), «Уфа» (20 процентов), «Рубин» (5 процентов на билеты и столько же на атрибутику). «Краснодар» дает скидку в фан-шопе (процент не уточняется), а «Спартак» начисляет баллы в программе клубной лояльности. «Локомотив», «Динамо», ЦСКА и «Ростов» ничего не предложили для своих болельщиков. Про «Зенит» и «Тамбов» я уже упоминал.

По моей информации, за время работы «Премьер Pass» там зарегистрировалось 3,5 тысячи человек. Билеты с помощью системы приобрели около 3 тысяч раз.

Пока что «Премьер Pass» — это то, что и анонсировалось. Бета-версия, которая создана из-за того, что кто-то сверху попросил.

На данный момент нет предпосылок к тому, что в ближайшее время это станет требованием для всех желающих сходить на футбол.