Азмуна зовут в АПЛ, клуб Шевченко охотится за Миранчуком, «Локо» нашел форварда в Австрии

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Ньюкасл» может подписать Азмуна

Форвард «Зенита» близок к переезду в АПЛ. По информации Sky Sports, «Ньюкасл» рассматривает вариант с подписанием Сердара, чтобы спастись от вылета. Клуб готов оформить сделку уже зимой. Напомним, что контракт иранца с «Зенитом» заканчивается летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Лион» согласовал с Азмуном личный контракт на 4,5 года и предложит команде из Санкт-Петербурга три миллиона евро.

В сезоне-2021/22 РПЛ Азмун забил 8 мячей и отличился одним ассистом, а также стал лучшим футболистом года по версии «СЭ».

«Зенит» интересуется вратарем сборной России

По информации Transfermarkt.ru, голкипер Никита Хайкин может продолжить карьеру в РПЛ. «Зенит» интересуется 26-летним игроком норвежского клуба «Буде-Глимт» и в случае, если Станислав Крицюк не восстановится от травмы к рестарту сезона, «Зенит» будет готов осуществить трансфер. Ориентировочная стоимость Хайкина — 600 тысяч евро. Как часть компенсации за вратаря в сделке может принять участие принадлежащий сине-бело-голубым Александр Васютин, находящийся в аренде в «Юргордене».

Йебоа может перейти в «Локомотив»

Форвард австрийского «Штурма» Кельвин Йебоа попал шорт-лист «Локомотива». Первым об этом сообщил Telegram-канал «Европейский Паровоз».

«Штурм» готов выгодно продать нападающего, которого они подписали год назад за полмиллиона евро. Кроме «железнодорожников» за Йебоа следят «РБ Зальцбург», дортмундская «Боруссия», «Барселона», «Челси», а также несколько французских клубов. В этом сезоне в австрийской Бундеслиге Кельвин оформил уже 11 забитых мячей и отдал пять голевых передач.

Дембеле не может договориться о контракте с «Барселоной»

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Усман Дембеле до сих пор не достиг соглашения с «Барсой» по новому соглашению. Главная проблема заключается в нежелании француза идти на понижение зарплаты. Несмотря на это, окружение футболиста может согласиться на краткосрочный договор, чтобы в дальнейшем вести диалог о новом подписании. При этом Хави лично настаивает на сохранении вингера.

В этом сезоне Дембеле провел пять матчей в чемпионате Испании и отметился двумя голевыми передачами.

Newcastle approached Ousmane Demb?l? and his agents weeks ago to make a proposal — but the feeling is still optimistic for his contract extension with Barcelona. ? #FCB #NUFC



Bar?a are confident to reach the final agreement in the next days, and Xavi is pushing to keep Ousmane. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2021

«Дженоа» хочет купить Миранчука

По сведениям La Repubblica, «Аталанта» провела переговоры с «Дженоа» по поводу Алексея Миранчука. Новый тренер генуэзцев Андрей Шевченко заинтересован в том, чтобы российский полузащитник оказался в его команде. Бергамаски хотят за Миранчука 12 миллионов евро и еще три в качестве бонусов. В нынешнем сезоне на счету Алексея один гол и две голевые передачи в 11 матчах за «Аталанту». «Дженоа» также следит за Риккардо Орсолини из «Болоньи» и Амином Юнесом из «Наполи», который сейчас находится в аренде в «Айнтрахте».