Азмуна зовут в АПЛ, клуб Шевченко охотится за Миранчуком, «Локо» нашел форварда в Австрии
«Ньюкасл» может подписать Азмуна
Форвард «Зенита» близок к переезду в АПЛ. По информации Sky Sports, «Ньюкасл» рассматривает вариант с подписанием Сердара, чтобы спастись от вылета. Клуб готов оформить сделку уже зимой. Напомним, что контракт иранца с «Зенитом» заканчивается летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Лион» согласовал с Азмуном личный контракт на 4,5 года и предложит команде из Санкт-Петербурга три миллиона евро.
В сезоне-2021/22 РПЛ Азмун забил 8 мячей и отличился одним ассистом, а также стал лучшим футболистом года по версии «СЭ».
«Зенит» интересуется вратарем сборной России
По информации Transfermarkt.ru, голкипер Никита Хайкин может продолжить карьеру в РПЛ. «Зенит» интересуется 26-летним игроком норвежского клуба «Буде-Глимт» и в случае, если Станислав Крицюк не восстановится от травмы к рестарту сезона, «Зенит» будет готов осуществить трансфер. Ориентировочная стоимость Хайкина — 600 тысяч евро. Как часть компенсации за вратаря в сделке может принять участие принадлежащий сине-бело-голубым Александр Васютин, находящийся в аренде в «Юргордене».
Йебоа может перейти в «Локомотив»
Форвард австрийского «Штурма» Кельвин Йебоа попал шорт-лист «Локомотива». Первым об этом сообщил Telegram-канал «Европейский Паровоз».
«Штурм» готов выгодно продать нападающего, которого они подписали год назад за полмиллиона евро. Кроме «железнодорожников» за Йебоа следят «РБ Зальцбург», дортмундская «Боруссия», «Барселона», «Челси», а также несколько французских клубов. В этом сезоне в австрийской Бундеслиге Кельвин оформил уже 11 забитых мячей и отдал пять голевых передач.
Дембеле не может договориться о контракте с «Барселоной»
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Усман Дембеле до сих пор не достиг соглашения с «Барсой» по новому соглашению. Главная проблема заключается в нежелании француза идти на понижение зарплаты. Несмотря на это, окружение футболиста может согласиться на краткосрочный договор, чтобы в дальнейшем вести диалог о новом подписании. При этом Хави лично настаивает на сохранении вингера.
В этом сезоне Дембеле провел пять матчей в чемпионате Испании и отметился двумя голевыми передачами.
Newcastle approached Ousmane Demb?l? and his agents weeks ago to make a proposal — but the feeling is still optimistic for his contract extension with Barcelona. ? #FCB #NUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2021
Bar?a are confident to reach the final agreement in the next days, and Xavi is pushing to keep Ousmane.
«Дженоа» хочет купить Миранчука
По сведениям La Repubblica, «Аталанта» провела переговоры с «Дженоа» по поводу Алексея Миранчука. Новый тренер генуэзцев Андрей Шевченко заинтересован в том, чтобы российский полузащитник оказался в его команде. Бергамаски хотят за Миранчука 12 миллионов евро и еще три в качестве бонусов. В нынешнем сезоне на счету Алексея один гол и две голевые передачи в 11 матчах за «Аталанту». «Дженоа» также следит за Риккардо Орсолини из «Болоньи» и Амином Юнесом из «Наполи», который сейчас находится в аренде в «Айнтрахте».
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