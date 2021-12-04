Протест фанатов «Спартака»: выступили против Fan ID, покинули стадион на 20-й минуте, Витория не понял смысла акции, а Соболев поддержал болельщиков

Красно-белые поддержали фанатов ЦСКА.

Один из главных сюжетов тура — массовый уход болельщиков с трибун в знак поддержки фанатов ЦСКА, которых задержали после матча с «Зенитом» неделю назад. Около 400 человек были доставлены в отделения полиции из-за того, что на фан-секторе во время игры группа фанатов устроила фаер-шоу.

Вчера акцию поддержали поклонники «Зенита», сегодня — болельщики ЦСКА, «Крыльев Советов», «Локомотива» и «Урала». Заметным получился протест фанатов «Спартака», которые ушли с трибун во время игры с «Ахматом».

Сначала они подготовили баннер, «похоронив» поддержку команды — «Спартак» добыл победу в меньшинстве без активной части фанатов на трибунах.

Болельщики «Спартака» с красноречивым баннером ???

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Фаны красно-белых подключились к акции в поддержку болельщиков ЦСКА, а уже после 20-й минуты матча с «Ахматом» покинули стадион. pic.twitter.com/zpuF7SdCEG — Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 4, 2021

До ухода с трибуны они выступили против нововведений в РПЛ, прокричав: «Нам не нужен Fan ID!»

Напомним, 18 ноября Госдума приняла закон о введении системы «Паспорт болельщика», которая, вероятно, будет внедрена с сезона-2022/23. Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что введение в российском футболе системы Fan ID призвано обеспечить безопасность на стадионах.

Фанаты «Спартака» покинули «Открытие Арену» на 19-й минуте 22-й секунде (дата основания клуба), скандируя: «Футбол — для фанатов. А не для мусоров». Сотни болельщиков ушли со стадиона, при этом не только с активного фан-сектора команды за воротами, но и с центральных трибун.

Сегодня болельщики «Спартака» присоединились к акции ЦСКА и покинули матч с клубом «Ахмат». Они ушли с трибун после 19-й минуты игры, тем самым выразив протест против массового задержания болельщиков ЦСКА: pic.twitter.com/IUetrJRYCr — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 4, 2021

После игры один из героев матча Александр Соболев, который тоже не досмотрел вживую матч до конца из-за удаления, поддержал болельщиков «Спартака»: «Как написал наш клуб: «Наши болельщики — это великие болельщики». Мы в любой ситуации будем их поддерживать».

А главный тренер красно-белых Руй Витория не понял истории с болельщиками и, видимо, не в курсе событий, которые произошли с фанатами ЦСКА и их задержанием.

«Не могу сказать, что я хорошо понимаю ситуацию с протестом фанатов. Но такого быть не должно! Мы играем для болельщиков, они нас принимают — надо понять причину протеста. Но я бы не хотел говорить о том, в чем не особо разбираюсь», — сказал португалец на послематчевой пресс-конференции.

Завтра акцию с уходом с трибун продолжат на матчах фанаты «Динамо», «Рубина» и тульского «Арсенала», которые в социальных сетях анонсировали, что поддержат болельщиков ЦСКА.