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Фанаты

Протест фанатов «Спартака»: выступили против Fan ID, покинули стадион на 20-й минуте, Витория не понял смысла акции, а Соболев поддержал болельщиков

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 21:40
4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1. Один из баннеров фанатов «Спартака» и пустая трибуна. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1. Один из баннеров фанатов «Спартака» и пустая трибуна. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Красно-белые поддержали фанатов ЦСКА.
Фанаты обещают уйти с&nbsp;трибун. Фанаты клубов РПЛ покинут трибуны в поддержку болельщиков ЦСКА. «Спартак» тоже поддержал акцию армейцев

Один из главных сюжетов тура — массовый уход болельщиков с трибун в знак поддержки фанатов ЦСКА, которых задержали после матча с «Зенитом» неделю назад. Около 400 человек были доставлены в отделения полиции из-за того, что на фан-секторе во время игры группа фанатов устроила фаер-шоу.

Вчера акцию поддержали поклонники «Зенита», сегодня — болельщики ЦСКА, «Крыльев Советов», «Локомотива» и «Урала». Заметным получился протест фанатов «Спартака», которые ушли с трибун во время игры с «Ахматом».

Сначала они подготовили баннер, «похоронив» поддержку команды — «Спартак» добыл победу в меньшинстве без активной части фанатов на трибунах.

До ухода с трибуны они выступили против нововведений в РПЛ, прокричав: «Нам не нужен Fan ID!»

Напомним, 18 ноября Госдума приняла закон о введении системы «Паспорт болельщика», которая, вероятно, будет внедрена с сезона-2022/23. Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что введение в российском футболе системы Fan ID призвано обеспечить безопасность на стадионах.

Фанаты «Спартака» покинули «Открытие Арену» на 19-й минуте 22-й секунде (дата основания клуба), скандируя: «Футбол — для фанатов. А не для мусоров». Сотни болельщиков ушли со стадиона, при этом не только с активного фан-сектора команды за воротами, но и с центральных трибун.

После игры один из героев матча Александр Соболев, который тоже не досмотрел вживую матч до конца из-за удаления, поддержал болельщиков «Спартака»: «Как написал наш клуб: «Наши болельщики — это великие болельщики». Мы в любой ситуации будем их поддерживать».

А главный тренер красно-белых Руй Витория не понял истории с болельщиками и, видимо, не в курсе событий, которые произошли с фанатами ЦСКА и их задержанием.

«Не могу сказать, что я хорошо понимаю ситуацию с протестом фанатов. Но такого быть не должно! Мы играем для болельщиков, они нас принимают — надо понять причину протеста. Но я бы не хотел говорить о том, в чем не особо разбираюсь», — сказал португалец на послематчевой пресс-конференции.

Завтра акцию с уходом с трибун продолжат на матчах фанаты «Динамо», «Рубина» и тульского «Арсенала», которые в социальных сетях анонсировали, что поддержат болельщиков ЦСКА.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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