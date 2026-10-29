Губерниев: «Не понимаю и не разделяю критику Мусаева, он — хороший тренер»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах «Краснодара» в осенней части сезона.

«Я не думаю, что у «Краснодара» будет затяжной кризис, они постепенно приходят в норму. Сейчас вообще у нас такой чемпионат, что каждая команда испытывает проблемы. Мастерство у «Краснодара» есть, тренер у них хороший. Лично я не разделяю и не понимаю критику Мусаева — уверен, они все преодолеют», — сказал Губерниев «СЭ».

«Быки» набрали 23 очка после 12 туров и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч «Краснодар» проведет 31 октября на выезде против «Родины».

Кирилл Радченко

Подписывайся на канал «СЭ» в Max