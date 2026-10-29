Журналист Бурак Энем: «Галатасарай» следит за защитником «Зенита» Алипом

Центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип может продолжить карьеру в «Галатасарае», сообщает турецкий журналист Бурак Энем в соцсети X.

По данным источника, стамбульцы начали следить за выступлениями казахстанца после того, как игрока порекомендовали клубу. По информации Энема, из-за своей национальности защитник не будет считаться легионером в чемпионате Турции.

26-летний Алип перешел в «Зенит» из «Кайрата» в феврале 2022 года. В составе сине-бело-голубых он провел 130 матчей, забил 3 гола, сделал 1 результативную передачу и заработал 15 желтых карточек.

В нынешнем сезоне Алип сыграл в 12 матчах чемпионата и кубка России.

За «Галатасарай» выступает российский полузащитник Алексей Батраков.

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