Экс-защитника «Спартака» Пареху судят за мошенничество с электричеством

Бывший защитник московского «Спартака» аргентинец Нико Пареха предстал перед судом в Испании по обвинению в мошенничестве с электричеством, сообщает ABC Sevilla. Заседание состоялось 27 октября.

Поводом для разбирательства стала жалоба соседа экс-футболиста. Речь идет о незаконно установленном наружном электропроводном соединении — оно появилось еще до того, как Пареха купил недвижимость. Прокуратура настаивает на назначении штрафа; приговор пока не вынесен.

Парехе 42 года. Он играл за «Спартак» в 2010-2014 годах. В составе красно-белых защитник стал серебряным призером чемпионата России-2012. До перехода в «Спартак» он играл за бельгийский «Андерлехт», а затем за испанский «Эспаньол». Ключевым клубом в европейской части карьеры стала «Севилья»: вместе с ней аргентинец трижды выигрывал Лигу Европы. Еще один крупный успех — золото Олимпиады-2008 в составе сборной Аргентины.

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