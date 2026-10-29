Источник: «Васко да Гама» выкупит у «Зенита» 70% прав на защитника Ренана за 8 миллионов евро

«Васко да Гама» активировал опцию выкупа прав на защитника Роберта Ренана у «Зенита», сообщает O Globo.

23-летний футболист выступает за бразильский клуб по арендному соглашению.

По информации источника, клуб из Рио-де-Жанейро заплатит 8 миллионов евро за 70% прав на игрока. После этого он подпишет с «Васко» четырехлетний контракт. В бразильском клубе рассчитывают, что в ближайшем будущем могут поступить более выгодные предложения, которые позволят окупить вложения, если в руководстве сочтут такой шаг целесообразным.

В 2023 году Ренан бесплатно перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в 2023 году. В составе петербургского клуба за все время Ренан отыграл 18 матчей.

Портал Transfermarkt оценивает Ренана в 12 миллионов евро.

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