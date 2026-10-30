Глебов об интересе «Галатасарая»: «В Турции слишком популяризируют российский футбол»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе со стороны турецких клубов.

Ранее турецкие СМИ сообщили об интересе «Галатасарая» к 20-летнему россиянину.

— Сейчас в Турции слишком популяризируют российский футбол. Все прекрасно видят, как Батраков захватил публику, влюбил в себя людей. Поэтому турецкие инсайдеры пишут про всех возможных игроков, охватывая новую аудиторию. Не хотел бы комментировать это, пока не будет официальной информации.

— Хотел бы окунуться в эту атмосферу, где о тебе все говорят и постоянно узнают на улицах?

— Конечно. Это, наверное, часть футбола — общение со СМИ, болельщиками, которые тебя узнают. Если такое будет в ЦСКА, то обрадуюсь еще сильнее, — сказал Глебов «СЭ».

Глебов в сезоне-2026/27 провел за ЦСКА 17 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

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