«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» и ЦСКА по итогам матча 12-го тура РПЛ.

Встреча прошла 25 октября и завершилась победой армейцев — 2:0.

«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 20 000 рублей.

— В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 рублей», — сообщила пресс-служба РФС.

После 12 туров туров РПЛ «Спартак» набрал 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. ЦСКА идет третьим с 25 очками.

В следующем туре армейцы сыграют с «Оренбургом», а красно-белые встретятся с «Локомотивом». Оба матча пройдут 1 ноября.