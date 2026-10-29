«Зенит» подписал соглашение о сотрудничестве с БАТЭ

«Зенит» объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с БАТЭ.

Договор был подписан в Санкт-Петербурге в четверг, 29 октября.

«Согласно договоренности, российский и белорусский клубы намерены проводить товарищеские матчи между основными составами, оказывать друг другу поддержку в развитии детско-юношеского футбола и перспективных игроков, обмениваться опытом в области спортивной медицины, маркетинга и медиа, а также разрабатывать совместные проекты в рамках корпоративной социальной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

«Зенит» и БАТЭ провели товарищеский матч на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге 4 октября. Встреча завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0.