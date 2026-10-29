Игрок «Ахмата» Сидибе о конфликте с Соболевым: «На поле я настоящий воин. Вне его — скромный парень»

Защитник «Ахмата» Калиду Сидибе прокомментировал конфликт с нападающим «Зенита» Александром Соболевым в матче 11-го тура РПЛ. Игра состоялась в Санкт-Петербурге 18 октября и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

В добавленное к матчу время между футболистами произошел конфликт, форвард «Зенита» получил желтую карточку за эмоциональное поведение, партнеры по команде сдерживали его. Сразу после финального свистка Сидибе побежал в подтрибунное помещение, предлагая Соболеву разобраться там.

«После инцидента с Александром Соболевым я получил много слов поддержки в социальных сетях, не хотелось бы вновь активизировать дискуссии по этой теме. Мы оба не сдержали эмоции, это не лучший пример для детей, которые смотрят футбол. На поле нужно оставаться профессионалом в любой ситуации. Вообще, я считаю, что существуют два Калиду Сидибе: один — это скромный парень, который спокойно занимается своими делами, избегает конфликтов, относится максимально уважительно к каждому человеку, а второй — это человек, который бьется на поле за свой хлеб и там уже я становлюсь настоящим воином», — цитирует Сидибе пресс-служба грозненцев.

28 октября руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что главный арбитр матча «Зенит» — «Ахмат» Рафаэль Шафеев должен был показать по желтой карточке обоим игрокам — Сидибе и Соболеву.