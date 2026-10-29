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Игрок «Ахмата» Сидибе о конфликте с Соболевым: «На поле я настоящий воин. Вне его — скромный парень»

Игрок «Ахмата» Сидибе о конфликте с Соболевым: «На поле я настоящий воин. Вне его — скромный парень»

Руслан Минаев

Защитник «Ахмата» Калиду Сидибе прокомментировал конфликт с нападающим «Зенита» Александром Соболевым в матче 11-го тура РПЛ. Игра состоялась в Санкт-Петербурге 18 октября и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

В добавленное к матчу время между футболистами произошел конфликт, форвард «Зенита» получил желтую карточку за эмоциональное поведение, партнеры по команде сдерживали его. Сразу после финального свистка Сидибе побежал в подтрибунное помещение, предлагая Соболеву разобраться там.

«После инцидента с Александром Соболевым я получил много слов поддержки в социальных сетях, не хотелось бы вновь активизировать дискуссии по этой теме. Мы оба не сдержали эмоции, это не лучший пример для детей, которые смотрят футбол. На поле нужно оставаться профессионалом в любой ситуации. Вообще, я считаю, что существуют два Калиду Сидибе: один — это скромный парень, который спокойно занимается своими делами, избегает конфликтов, относится максимально уважительно к каждому человеку, а второй — это человек, который бьется на поле за свой хлеб и там уже я становлюсь настоящим воином», — цитирует Сидибе пресс-служба грозненцев.

Александр Соболев.Жара в концовке матча «Зенита» с «Ахматом»: Соболев и Сидибе устроили перепалку и едва не подрались

28 октября руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что главный арбитр матча «Зенит» — «Ахмат» Рафаэль Шафеев должен был показать по желтой карточке обоим игрокам — Сидибе и Соболеву.

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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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