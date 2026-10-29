Саусь — об игровом времени в «Спартаке»: «Не общались с Карседо на эту тему»

Защитник «Спартака» Владислав Саусь в разговоре с «СЭ» высказался о своем игровом времени в составе красно-белых.

«Не общались с Карседо на тему моего игрового времени. Не знаю, есть ли вообще тренер, который может обещать игровое время? Считаю, нужно доказывать, что ты готов играть. Если будешь хорошо выглядеть — тренер даст тебе шанс проявить себя», — сказал Саусь «СЭ».

Саусь перешел в «Спартак» из «Балтики» 26 января. В этом сезоне защитник провел шесть матчей (231 минуту) во всех турнирах.