Александр Мостовой не верит в вылет «Локомотива» в Первую лигу: «Это исключено. Футболистам по силам переломить ситуацию»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Локомотива» в сезоне РПЛ-2026/27.

«Ситуация в «Локомотиве» не самая приятная, можно сказать, что она тяжелая. Давно такого не припомню, чтобы топ-клуб был так низко в таблице. Но я уверен, что «Локомотив» не вылетит в Первую лигу, это исключено. Одна-две победы — и они будут в середине таблицы. У них собраны игроки высокого уровня, им точно по силам переломить ситуацию», — сказал Мостовой «СЭ».

«Локомотив» с 11 очками после 12 матчей занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

1 ноября «Локомотив» сыграет против «Спартака» в 13-м туре РПЛ. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Кирилл Радченко