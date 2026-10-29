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Александр Сторожук может возглавить «Краснодар» в случае отставки Мурада Мусаева

«РБ Спорт»: Сторожук может возглавить «Краснодар» в случае отставки Мусаева

Алексей Михайлов

Александр Сторожук входит в число кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» на случай отставки Мурада Мусаева, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий держит со Сторожуком связь, но до конкретики дело не доходило.

Под руководством Мусаева «Краснодар» уже шесть матчей не может победить в РПЛ — пять ничьих и домашнее поражение от «Зенита» (2:3). О возможной отставке специалиста пишут в прессе, однако пока он сохраняет свой пост. Отставание от первого места в турнирной таблице составляет четыре очка, но если ситуация усугубится, в клубе могут последовать кадровые изменения.

Сторожук работал в молодежной системе «Краснодара» и возглавлял основную команду в 2022 году.

Сейчас Сторожук возглавляет московское «Торпедо», идущее третьим после 15 туров в Первой лиге (28 очков).

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Источник: «РБ Спорт»
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Александр Сторожук
Мурад Мусаев
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Первая лига
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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