«РБ Спорт»: Сторожук может возглавить «Краснодар» в случае отставки Мусаева

Александр Сторожук входит в число кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» на случай отставки Мурада Мусаева, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий держит со Сторожуком связь, но до конкретики дело не доходило.

Под руководством Мусаева «Краснодар» уже шесть матчей не может победить в РПЛ — пять ничьих и домашнее поражение от «Зенита» (2:3). О возможной отставке специалиста пишут в прессе, однако пока он сохраняет свой пост. Отставание от первого места в турнирной таблице составляет четыре очка, но если ситуация усугубится, в клубе могут последовать кадровые изменения.

Сторожук работал в молодежной системе «Краснодара» и возглавлял основную команду в 2022 году.

Сейчас Сторожук возглавляет московское «Торпедо», идущее третьим после 15 туров в Первой лиге (28 очков).

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