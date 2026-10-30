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Допинг

Максименко стал самым проверяемым на допинг футболистом России в 2026 году

Никита Давыдов

Вратарь «Спартака» Александр Максименко чаще других российских футболистов проходил допинг-контроль за первые девять месяцев 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

С января по сентябрь 28-летнего голкипера проверяли трижды. Еще семь футболистов сдавали допинг-пробы по два раза. В их число вошли Максим Осипенко («Динамо»), Юрий Журавлев («Факел»), Руслан Литвинов и Илья Помазун (оба — «Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар») и Антон Заболотный («СКА-Ростов», медиалига).

В сентябре РУСАДА чаще всего проверяло игроков «Зенита» — допинг-контроль прошли восемь футболистов петербургского клуба. Всего за месяц агентство протестировало 26 игроков российских команд.

По итогам первых пяти месяцев 2026 года «Спартак» был самым проверяемым на допинг клубом РПЛ. За этот период тестирование прошли 13 футболистов красно-белых.

Источник: ТАСС
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Александр Максименко
ФК Спартак (Москва)
РУСАДА
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 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
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 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
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 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
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14
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15
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31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
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