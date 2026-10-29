В «Локомотиве» ожидают около 20 тысяч болельщиков на матче против «Спартака»

В «Локомотиве» ожидают около 20 тысяч болельщиков на матче 13-го тура РПЛ против «Спартака», сообщает Metaratings.ru.

Московское дерби состоится в воскресенье, 1 ноября на «РЖД Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени.

Вместимость «РЖД Арены» составляет 27 320 зрителей.

После 12 туров РПЛ «Спартак» идет пятым, набрав 23 очка. «Локомотив» с 11 очками расположился на 13-м месте, в зоне стыковых матчей.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max