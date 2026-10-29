Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Ндомбеле близок к подписанию контракта с «Рубином»

29-летний французский полузащитник Танги Ндомбеле близок к подписанию предварительного соглашения с казанским «Рубином». По информации Sport24, стороны должны оформить договоренность уже на следующей неделе.

Контракт должен вступить в силу в январе 2027 года и будет рассчитан до июня с необязательной опцией продления еще на один сезон. За шесть месяцев Ндомбеле сможет заработать порядка 400 тысяч евро, в случае продления соглашения — 800 тысяч евро за следующий сезон.

Сейчас футболист отправился во Францию, чтобы собрать личные вещи и подготовиться к переезду в Казань вместе с семьей.

С июля 2026 года Ндомбеле — свободный агент. Последним клубом полузащитника была «Ницца». Также француз в разные годы выступал за «Лион», «Тоттенхэм», «Наполи» и «Галатасарай». В 2019 году пиковая стоимость Ндомбеле, по данным портала Transfermarkt, достигала 65 миллионов евро.

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