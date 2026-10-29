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Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле близок к подписанию контракта с казанским «Рубином»

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Ндомбеле близок к подписанию контракта с «Рубином»

Алексей Михайлов

29-летний французский полузащитник Танги Ндомбеле близок к подписанию предварительного соглашения с казанским «Рубином». По информации Sport24, стороны должны оформить договоренность уже на следующей неделе.

Контракт должен вступить в силу в январе 2027 года и будет рассчитан до июня с необязательной опцией продления еще на один сезон. За шесть месяцев Ндомбеле сможет заработать порядка 400 тысяч евро, в случае продления соглашения — 800 тысяч евро за следующий сезон.

Сейчас футболист отправился во Францию, чтобы собрать личные вещи и подготовиться к переезду в Казань вместе с семьей.

С июля 2026 года Ндомбеле — свободный агент. Последним клубом полузащитника была «Ницца». Также француз в разные годы выступал за «Лион», «Тоттенхэм», «Наполи» и «Галатасарай». В 2019 году пиковая стоимость Ндомбеле, по данным портала Transfermarkt, достигала 65 миллионов евро.

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Источник: Sport24
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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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