Саусь: «Я вырос как игрок за то время, что нахожусь в «Спартаке»»

Защитник «Спартака» Владислав Саусь в разговоре с «СЭ» оценил свой прогресс после перехода в московский клуб.

«Да, думаю, я вырос как игрок за то время, что нахожусь в «Спартаке». Добавил в свой арсенал новые тактические задачи. Если до этого я играл в схеме с пятью защитниками, то теперь это формация с четырьмя игроками обороны», — сказал Саусь «СЭ».

Саусь перешел в «Спартак» из «Балтики» 26 января. В этом сезоне защитник провел шесть матчей (231 минуту) во всех турнирах.