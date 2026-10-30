«Спартак» вошел в топ-3 клубов Европы с наибольшими потерями стоимости приобретенных игроков

«Спартак» занял седьмое место в мире и третье среди европейских клубов по отрицательному балансу стоимости приобретенных футболистов за последние пять лет, говорится в исследовании Международного центра спортивных исследований (CIES).

По подсчетам аналитиков, отрицательный баланс красно-белых составил 89 миллионов евро. Из этой суммы 47 миллионов приходится на разницу между затратами на приобретение футболистов и доходами от их последующей продажи. Еще 42 миллиона составило снижение оценочной стоимости игроков, которые продолжают выступать за «Спартак», относительно расходов на их трансферы.

В антирейтинг попало и московское «Динамо», расположившееся на 21-м месте в мире и 12-м в Европе. Отрицательный показатель бело-голубых составил 20 миллионов евро.

При составлении рейтинга CIES учитывал футболистов, приобретенных клубами с 2022 года, за исключением воспитанников собственных академий. В исследование вошли команды, чьи совокупные расходы и доходы от трансферов за этот период превысили 50 миллионов евро.

Наибольший отрицательный баланс зафиксирован у саудовского «Аль-Хиляля» (минус 502 миллиона евро). Среди европейских команд худший результат показал «Манчестер Юнайтед» (минус 405 миллионов). Лидером по приросту стоимости приобретенных игроков стал немецкий «Айнтрахт» (плюс 527 миллионов евро), опередивший мадридский «Реал» (плюс 526 миллионов).