18-летний Богдан Левандовский провел дебютный матч за «Зенит»

Нападающий Богдан Левандовский дебютировал за основную команду «Зенита» в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики» (3:2).

18-летний россиянин вышел на поле на 90-й минуте, заменив Даниила Кондакова.

В сезоне-2026/27 Левандовский провел 18 матчей за «Зенит-2», забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее нападающий выступал в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ). На его счету 53 матча, 47 голов и 18 результативных передач.