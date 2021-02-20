Игорь Рабинер — о возобновлении сезона

Когда начинаешь писать текст к возобновлению нашего сезона, оказываешься перед непростым выбором. С одной стороны — правда соскучился, тем более что все начинается с такой манящей вывески, как «Динамо» — «Спартак». К тому же есть соблазн подбодрить читателя, возбудить его воображение, накрутить интригу, мощными мазками расписать сюжеты, раздув из каждой мухи слона. И ведь, если не оглядываться по сторонам, а смотреть строго прямо перед собой, действительно можно просто увлечься, не задаваясь никакими лишними вопросами.

Но голова, подобно Земле в мифической фразе Галилея, все-таки вертится. То есть видит и еврокубки, и зарубежные чемпионаты. А возможность сравнения всегда порождает несвоевременные мысли. И они — в желании не подбадривать и возбуждать, а говорить правду. Она ни в коем случае не должна мешать читателю любить свою команду и увлекаться своим чемпионатом. Это, на мой взгляд, гораздо естественнее, чем болеть за зарубежный клуб, каким бы крутым он ни был. Но осознавать реальность, в которой мы существуем, полагаю, правильнее, чем преувеличивать ее значимость.

Эта правда — в том, что только у нас возможна такая позорная ситуация, как с «Тамбовом», которому по календарю уже 21 февраля надо было играть в Москве на Кубок с «Локомотивом», а утром 18-го еще не было ясности, продолжит ли команда существование вообще. С клубом-бомжом, который не провел ни одного матча РПЛ в своем городе и давно не платит деньги своим игрокам, всем все ясно. Это живой труп. Но ему все время делали исключения и довели ситуацию до той трагикомедии, которую мы наблюдаем сейчас.

Эта правда — во фразе Андрея Аршавина, свободомыслию которого не мешала раньше игра, а теперь работа в «Зените». Лучший или один из лучших игроков России XXI века всегда говорил неудобные вещи, а на днях четко сформулировал: «Российский чемпионат никому не интересен, его никто не смотрит». Имелось в виду, естественно, не у нас, а в мире.

Для тех, кто не согласен и, как в некоторых слоях нашего населения принято, автоматически включает бычку: «Не нравится — вали!» — ниже приведены голые цифры игры российских клубов в еврокубках. Это вам не конец нулевых или первая половина 2010-х, когда три-четыре представителя России в февральской Европе были нормой. Сейчас к Новому году остался всего один — «Краснодар». В прошлом году не было вообще никого. Одна команда за два года вышла из групповых турниров. Это, скажем прямо, не помогает относиться к нашему первенству всерьез и тем более его уважать.

Хуже Шотландии и Греции, на уровне Болгарии и Кипра

Ради интереса решил посчитать, у какой страны сколько команд осталось за эти два года к февралю в еврокубках. Не пятерка, а четверка топ-чемпионатов — в космосе: Англия с Испанией — по 14, Германия — 12, Италия — 11. Далее, что удивительно, не французы, а португальцы — 7. У Франции, как и у Австрии с Бельгией и Голландией, — 4. Украина с Шотландией — по 3. Швейцария с Грецией — по 2.

То есть впереди нас по этому абсолютно объективному показателю 13 стран, включая шесть, на которые наша лига привыкла смотреть сверху вниз. Но и австрийцы, и бельгийцы, и украинцы, и шотландцы, и швейцарцы, и даже греки показали, что они сейчас лучше нас. Не говоря о голландцах и тем более португальцах. А наше место с одним выходцем в плей-офф за два года — рядом с сербами, хорватами, чехами, норвежцами, израильтянами, румынами, датчанами, болгарами, шведами и киприотами.

В одном сезоне коллапс может быть случайным. В двух — нет. Тем более в первом случае, когда из группы не вышло ни одного клуба, никаким коронавирусом еще не пахло. Очень важно осознать реальность и ощутить себя там, где мы в действительности находимся, а не грезим, что должны находиться.

Больше всего нас должно научить то, как российские клубы били — и по делу — в этом сезоне австрийцы и бельгийцы. В этом смысле абсолютно точно оценил происходящее в большом интервью главному редактору «СЭ» Максиму Максимову президент РФС Александр Дюков: «Европейский футбол уходит вперед, и даже в лигах, которые не входят в топ-5, мы видим более высокий уровень интенсивности и сопротивления. Они еще и быстрее принимают решения, и лучше организованы с точки зрения командных действий».

Прежде меня нередко возмущали, а иной раз откровенно смешили попытки чиновников дать профессиональные футбольные оценки происходящего. Но со словами Дюкова не поспоришь. Тем более что он не пытается искать оправдания, а констатирует факты.

В чем же тут дело? В извечном ли перекосе нашей системы проведения чемпионата с момента перехода на систему «осень — весна», когда ты меньше месяца готовишься к двум третям сезона, а почти два месяца — к трети? В лимите ли на легионеров и при этом отъезде 80% самых квалифицированных иностранцев в последние четыре-пять лет? В судействе ли, которое РФС задумал перестроить на английский лад, пригласил Дэвида Эллерея и повелел меньше свистеть и дать больше допуска для борьбы?

Если бы на все эти вопросы были четкие ответы, наше футбольное сообщество уже бы их нашло и начало путь наверх. На мой взгляд, один из главных пунктов — сама возможность таких ситуаций, как с «Тамбовом». Ни в одной цивилизованной стране такая команда просто не может быть изначально допущенной к участию в чемпионате.

Все рассуждают, спасать команду или не спасать, нужно ли соблюдать спортивный принцип. А говорить надо о другом — система лицензирования должна работать настолько жестко и несгибаемо, что «тамбовов», образца этого года, позапрошлогоднего «Анжи», «Тосно» и далее по списку просто не может быть. Эти клубы находят лазейки, чтобы, не платя деньги игрокам в последние полсезона, все-таки получать лицензию на участие в следующем чемпионате. РФС должен уничтожить даже минимальные возможности для таких лазеек. Исключить исключения.

А у нас в футболе сплошные исключения. Всех надо жалеть, всех гладить по головке. Пока так будет продолжаться, клубы продолжат умирать, а их игроков — обманывать.

Конечно, сейчас всем клубам будет приятно отправить в аренду в «Тамбов» интересную молодежь, не имеющую пока возможности получать шансы в основе, и прокачать ее на уровне РПЛ. Но что в этом естественного? И как мы смеем заикаться о расширении лиги до 18 клубов, когда у нас происходят такие истории и они не исключения?

Тедеско в роли «хромой утки», «Санта-Барбара» с Промесом, аренда Рондона

Искренне завидую коллегам, которые на основании зимних контрольных матчей в чем-то бывают абсолютно уверены. Сам же прекрасно помню поверье тренеров и футболистов еще советских и ранних российских времен. Тогда считалось, что команда, которая рвет всех на сборах, чуть ли не первый кандидат на вылет.

Это, может, и перебор, но с тех пор не могу изжить в себе настороженность по отношению к тренировочным матчам. Подтвердила это не столь уж давняя история со «Спартаком» Олега Кононова, который показывал волшебный футбол на январском Кубке «Матч-Премьер», а уже через пару месяцев заставлял напряженно думать: а может, тот турнир был миражом?

Поэтому хоть я и был впечатлен игрой «Локомотива» в контрольном матче на прошлой неделе с «Краснодаром», но не готов пока прогнозировать быстрое возрождение команды Марко Николича. Смотрел этот матч скорее из-за «быков», которые находились в неделе от первого матча Лиги Европы с загребским «Динамо», и был неприятно удивлен их состоянием, особенно в обороне. И особенно с учетом того, что «Краснодар» играл основным составом. Но самому «Локо», которому по ходу пьесы приходится лечить кучу оставленных «наследием царского режима» геморроев, пока очень рано предрекать светлое будущее. Пока это сборы, не более.

И попытки Доменико Тедеско поставить еще одну схему, с четырьмя защитниками, — тоже сборы, тем более что сам немец заявил о сохранении модели с тремя центральными игроками обороны в качестве основной. Тем не менее интересно, какую он изберет в кубовом дерби с тренером-земляком Сандро Шварцем.

Но гораздо интереснее другое, меньше связанное с контрольными матчами на сборах. Верным ли окажется решение Леонида Федуна сохранить Тедеско во главе команды после его досрочного заявления о летнем уходе из «Спартака»? Слова из уст игроков и самого тренера на этот счет могут звучать какие угодно, но истину мы увидим только на поле. Был ведь и случай, когда после аналогичных слов Валерия Газзаева в 2008 году и как раз таки перестройки на схему с четырьмя защитниками ЦСКА вдруг начал сметать всех.

Есть еще и «Санта-Барбара» с Квинси Промесом. Конечно, если все закончится успешно, голландский кумир красно-белой публики усилит «Спартак» — он еще вовсе не идет с базара. Но уж больно затянулось перетягивание каната между москвичами и «Аяксом», и даже при лучшем развитии событий это резко усложнит задачу Тедеско, у которого не было возможности на предсезонке, что называется, подержать игрока в руках.

Зато ЦСКА разжился Соломоном Рондоном, решив, как и «Спартак», поностальгировать по прошлому — только чужому. В свое время венесуэлец был хорош в «Зените», из стартового состава которого его выдавил Артем Дзюба. Теперь Рондон будет конкурировать с форвардом следующего поколения — Федором Чаловым. И приезд южноамериканца запускает в жизнь новую сагу — о распродаже легионеров китайского чемпионата из-за установленного там потолка зарплат. Там есть кем разжиться, но не стоит забывать, что на дворе сейчас не начало 2010-х, Россия и ее лига больше не жируют, и мы далеко не в первых рядах этого списка.

Не случайно дорогостоящих покупок за границей этой зимой пока не сделал вообще никто, даже «Зенит». «Локомотив», у которого после Кикнадзе-шоу нет денег на трансферы, смог уложиться в два с половиной миллиона евро на Пабло из «Бордо», «Спартак» (Промес пока не в счет) за 700 тысяч евро взял из ПСВ Хендрикса, ЦСКА арендовал Рондона и приобрел за полтора миллиона евро талантливого норвежского полузащитника Бохинена. «Рубин» арендовал японца Сайто, тут же получившего травму, и купил у «Зенита» за 500 тысяч евро молодого Мусаева. Сам «Зенит», как и «Динамо», денег на данный момент не потратили вовсе. «Краснодар» ограничился защитником Гогличидзе из «Чайки» почти за 300 тысяч и тут же отдал в аренду в «Нижний Новгород». То есть семь самых богатых клубов РПЛ в общей сложности расщедрились на пять миллионов евро на трансферы!

Понятно: зима с точки зрения переходов всегда время более тихое, чем лето. Но сейчас экономят все напропалую. Даже те, кому на тех или иных позициях вроде бы необходимо усиливаться. Раньше то же «Динамо», имей оно нынешние возможности, без колебаний купило бы центрфорварда — если вспомнить, сколько Комличенко с Грулевым и Игбуном забили и как играли в первой части чемпионата. Сейчас Бувач, Шварц и К° решили выжимать максимум из того, что есть. Тем более что здорово провел сборы 18-летний Тюкавин.

Иногда работа с внутренними резервами оказывается по-футбольному более интересной и эффективной, чем покупка игроков со стороны. Возможно, доказательства тому мы увидим уже 20 февраля в Петровском парке.

Последние пару недель погода в европейской части страны, в том числе и в Москве, выдалась безумной. Но метели вкупе с сильным морозом закончились, ни о каких пограничных для футбола минус 15 на выходные нет и речи. Поэтому сама по себе постановка вопроса о переносе дерби с современного, отличного динамовского стадиона выглядит абсурдной. Безосновательный сдвиг такого матча, с которого можно красиво начать весеннюю часть сезона, — это тоже было бы, увы, про современную футбольную Россию.

Но чаша абсурда и так уже переполнена. Пора возвращаться, российский футбол!