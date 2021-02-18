«Спартак»: в ожидании Промеса и поисках нового тренера

Оцениваем готовность «Спартака» к остатку сезона.

Продолжаем серию текстов о готовности клубов РПЛ, которые будут бороться за медали. Мы выбрали несколько критериев, по которым оценим каждую из команд. Ранее разобрали «Рубин», «Локомотив», «Динамо», «Ростов» и «Сочи», сегодня говорим о «Спартаке».

Событие межсезонья

Оно еще официально не произошло, так как возвращение Квинси Промеса в «Спартак» превратилось в настоящую сагу. Все усложнили досудебные разбирательства в отношении игрока, которые могут перерасти в уголовный процесс с обвинительным приговором. «Аякс» хочет продать Промеса максимально дорого и пытается выкрутить руки красно-белым, но в «Спартаке» понимают все риски и не торопятся переплачивать. Понятно, что какой-то итог будет в самое ближайшее время.

На второй план отошли другие важные события — продажа Александра Кокорина в «Фиорентину» и покупка у ПСВ Йоррита Хендрикса. Все это первые шаги нового руководства «Спартака» — спортивного директора Дмитрия Попова и управляющего директора Евгения Мележикова.

Трансферы

Пришли: Йоррит Хендрикс (ПСВ), Педро Роша («Фламенго», завершение аренды).

Ушли: Александр Кокорин («Фиорентина»), Максим Глушенков («Химки», аренда).

Сейчас у «Спартака» один легионер сверх лимита, а после прихода Промеса лишних иностранцев будет двое. Очевидно, что нужно будет куда-то пристраивать Педро Рошу и Остона Урунова. Итоговая оценка трансферной кампании будет заметно выше, если клуб пополнится Квинси.

Оценка кампании: 6,0/10

Главное изменение

Осенью Тедеско часто спрашивали об отсутствии тактической гибкости, и на сборах «Спартак» поработал над схемой с четырьмя защитниками. «Нам было важно разработать альтернативный план, поэтому здесь отрабатывали другую схему. Эта идея появилась, как только пришел в «Спартак». К сожалению, всегда что-то не позволяло нам ее реализовать — то коронавирус, то другие моменты. Сейчас такая возможность появилась. Я очень этому рад, потому что важно быть подвижным и гибким по ходу игры. Если у нас возникнут какие-то проблемы, сможем поменять расстановку», — пояснял тренер.

Главная проблема

Когда Тедеско спрашивали о необходимых улучшениях, он сказал, что «Спартаку» было бы неплохо найти исполнителя на позицию крайнего полузащитника. Хотя, конечно, не помешал бы еще и крайний защитник — альтернативы у Айртона слева фактически нет. Кроме того, недостает игрока в центре поля, который вел бы игру и мог бы регулярно делать обостряющие передачи. Да, больше голевых передач, чем Зелимхан Бакаев, в этом сезоне не сделал никто (пять в 19 турах), однако в прошлом сезоне спартаковская «десятка» смотрелась гораздо ярче и стабильнее. Возможно, эту проблему сможет решить Хендрикс, который на сборах многим напомнил Фернандо.

Сила текущего состава: 7,0/10

Игры на сборах

«Спартак» — «Пахтакор» — 2:1 (Крал, Зобнин)

«Спартак» — «Шахтер» Солигорск — 2:1 (Айртон, Соболев)

«Спартак» — «Рига» — 4:0 (Зобнин, Понсе, Мозес, Ларссон)

«Спартак» — «Рязань» — 2:0 (Понсе, Ларссон)

Тедеско снова не стал нагружать расписание сборов большим количеством контрольных игр. Три матча красно-белые провели в Эмиратах, еще один — в закрытом режиме в заснеженной Тарасовке. И запомнилось следующее: четыре победы, проба новой схемы, дебют Хендрикса, первый матч Александра Селихова за основу почти за два года, очередное возвращение Педро Роши из аренды и травма Александра Соболева. К счастью, форвард вернется в игру уже довольно скоро — осенью Тедеско его очень не хватало.

Оптимальный состав

Несмотря на все упражнения с тактикой, Тедеско четко дал понять: «Наша основная расстановка с тремя центральными, которая довела команду до третьего места в чемпионате, остается».

Состав «Спартака». Фото «СЭ»

Календарь

Кубок: «Динамо» (г).

РПЛ: «Рубин» (д), «Краснодар» (д), Динамо (г), «Урал» (д), «Ростов» (г), «Локомотив» (г), «Уфа» (д), ЦСКА (д), «Арсенал» (г), «Химки» (д), «Ахмат» (г).

Практически всю весну «Спартак» проведет в Москве. Столицу придется покинуть лишь три раза — чтобы слетать в Ростов и Грозный, а также съездить в Тулу. У красно-белых лучший календарь из претендентов на медали.

Календарь: 8,5/10

Цель на весну

Выйти в Лигу чемпионов и определиться с новым тренером. Странное сочетание, но Тедеско дал понять, что он не передумает и покинет «Спартак» в конце сезона. «Нет такого, чтобы ребята думали, что это все временно и скоро будет новый тренер, — говорил в недавнем интервью «СЭ» защитник красно-белых Павел Маслов. — Это действительно проверка на профессионализм. Если ты считаешь, что можно полгода не выкладываться на полную, а потом придет новый тренер, и ты резко начнешь доказывать... Ну, такое, конечно, возможно, но этого быть не должно».