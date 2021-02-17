«Фильм «Движение вверх» собирает больше денег, чем вся РПЛ. Так зачем «амкары» покупают болгар, а не вкладываются в детей?»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев предложил свою идею реформы РПЛ.

«Пусть «Спартак» играет с «Зенитом» 4 раза за сезон»

— Изменение формата Лиги чемпионов меня не удивило, — говорит Воробьев. — Я бывал на различных совещаниях в УЕФА, там работают довольно сильные маркетологи, которые все просчитали. Все закономерно. Я прогнозировал, что если ЛЧ не реформируют, то ведущие клубы просто образуют свой турнир, отделятся. Все-таки деньги решают все, телевизионные контракты ориентированы на игры уровня «Барселона» — «ПСЖ», а не «ЧФР» — «Спортинг». Вообще, идея новой Лиги чемпионов уже была опробована на Лиге Наций, где сформировались дивизионы по силе и рейтингу команд. В любом случае, считаю, найдено хорошее решение. Достигнут баланс между спортивной составляющей и коммерцией.

— Вы предлагаете эту систему проведения турнира перенести на РПЛ?

— Этот опыт можно действительно заимствовать. В последнее время много говорят о новом формате премьер-лиги. Ведущие клубы призывают к сокращению РПЛ до 12 команд. В таком случае интенсивность матчей повысится. Думаю, и Станиславу Черчесову интереснее получать игроков в сборную в лучшем тонусе после поединков «Спартака» с «Зенитом», а не с условной «Уфой», где можно и отдохнуть на поле. В то же время, например, президент «Урала» Григорий Иванов уверен, что в таком случае мы убьем футбол в регионах. Мол, наоборот, надо расширяться.

— Вы на чьей стороне?

— Мне пришла в голову некая мысль. Почему бы не проводить чемпионат России по швейцарской системе? Так заведено в шахматах. Можно начинать турнир 18-20 командами (это не принципиально), играть 34 тура. Но после первых 5 туров должно произойти размежевание. То есть сильные клубы, которые наберут 10-15 очков, будут играть между собой, средние и слабые (0-7 очков) — друг с другом. То есть мы получим матчи равных по классу соперников, упорную борьбу, интригу.

— Но тогда к 15 туру мы получим постоянные игры «Спартак» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА. Это не может надоесть?

— Резонное замечание. Все очень просто. Надо установить лимит на матчи между двумя командами. Допустим, «Спартак» и «Зенит» должны провести по четыре игры за сезон. Не больше. Как-то так. Или три. По одной встрече на своем поле, а еще одну — на нейтральном. Допустим, на одном из стадионов, построенных к чемпионату мира-2018. В Самаре или в Волгограде. Процент игр между сильнейшими нашими командами — первой пятеркой или шестеркой — резко возрастет.

Где «Анже» и где «Анжи»?

— Но как быть командам из второй половины таблицы? Все же хотят привезти в свой город «Спартак», «Зенит» и обыграть его.

— Они в накладе не останутся. Как раз можно сделать так, чтобы в первых пяти турах наши гранды играли с более слабыми соперниками.

— Но после расслоения в таблице какой интерес «Уфе» постоянно играть с «Тамбовом»? Кто пойдет на такие матчи на стадион? Разве мы не потеряем таким образом футбол в регионах?

— Замечательный вопрос. Эту систему можно развивать дальше. По большому счету, на матчи уровня «Уфа» — «Тамбов» и сейчас никто не ходит. Но интерес к таким командам можно повысить за счет того, чтобы увеличить обмен между РПЛ и ФНЛ. Тогда появится цель сохранить прописку в элитном дивизионе, не уступить в стыковых матчах. Даже можно создать переходной турнир с участием четырех представителей премьер-лиги и первого дивизиона.

— А вы думаете, владельцы «Уфы» или «Урала» будут выделять деньги на свои команды, зная, что они всего пару раз за сезон сыграют против грандов?

— Да они и сейчас прекрасно понимают, что в лучшем случае один раз на своем поле примут ЦСКА или «Зенит». Считаю, нужно сделать так, чтобы государственные деньги шли на массовый, юношеский футбол, а не на профессиональный. У нас многие региональные бюджеты — дотационные. Сейчас после пандемии появилось много социальных проблем. Надо медицину поддерживать, образование. А тратить региональные деньги на покупку легионеров...

— Неслыханная роскошь?

— А вы вспомните «Амкар». Хорошая команда, мы ее вспоминаем, ностальгируем. Но ведь за нее играли не вятичи, русичи, дреговичи и земляки Кости Генича, а болгары, сербы и так далее. И что мы в итоге получили? Ни сербов, ни болгар, ни «Амкара»... Или «Томь». Ее поддерживали, помогали, но вы посмотрите на посещаемость матчей этого клуба. Я уже как-то говорил, что один сильный фильм про спорт — «Движение вверх» — собирает больше денег, чем вся премьер-лига за сезон! Возникает резонный вопрос: кому нужны матчи, на которые не ходит зритель?

— И что вы предлагаете?

— Лучше переориентировать региональные бюджеты на поддержку детско-юношеского футбола, воспитывать свою молодежь. Я часто привожу такой пример. Есть наш «Анжи» и французский «Анже». Разница в одну букву, но одни сейчас в десятке чемпионата Франции, а другие — во втором дивизионе. Хотя бюджеты, особенно, во времена Керимова, были несопоставимы! Но в «Анже» здорово налажено воспроизводство футболистов, а махачкалинцы в свое время потратились на Роберто Карлоса, Это'О. Зато не хватает своих классных тренеров, воспитанников... Дагестан ведь богат не только Хабибом, там много талантливых игроков. Теперь ландшафт опять выровнялся. Зато, как я понимаю, сейчас «Алания» на правильном пути, сделана ставка на своих ребят. Это верно. К сожалению, многие в нашем футболе думают о сиюминутных интересах. Нужно играть вдолгую!

— Как вашу идею реформирования формата чемпионата России можно реализовать технически?

— Понятно, что найдутся оппоненты. Кто-то скажет: а как заказывать гостиницы, билеты и так далее? Возникнут некие сложности с логистикой. Или как проводить жеребьевку? Все решается довольно просто, тем более все сейчас летают чартерами. Я же ничего не выдумываю. Лига чемпионов показала нам пример. Почему бы тоже не пойти по этому пути? Это довольно эволюционный процесс. Не сокращая лигу, повысить ее привлекательность.

— С какого года?

— Возможно, стоит синхронизировать наши действия с Лигой чемпионов — с 2024-го.