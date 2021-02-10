Почему вас так волнует реформа еврокубков? Российские клубы все равно не будут играть в ЛЧ

Российские болельщики и журналисты развернули на удивление бурные дискуссии относительно возможных изменений формата главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов. Как будто они напрямую касаются наших команд.

Новый формат Лиги чемпионов планируется ввести с сезона-2024/25. К тому времени закончится текущий цикл, а вместе с ним — все сегодняшние спонсорские контракты.

В проекте УЕФА есть минусы и плюсы. Но о них чуть позже. Сначала же — о том, нужно ли нам с вами радоваться или негодовать, восхищаться или удивляться новому изобретению чиновников из Ньона.

Дело в том, что изменения формата Лиги чемпионов российский футбол затронут косвенно. Почему? Да потому — потому что в 2024 году наши клубы не будут играть в этом турнире. Прямой путевки или путевок больше не будет, а удастся ли пролезть сквозь узкое горлышко отборочных раундов после летнего отпуска, дарованного системой «осень-весна», — огромный вопрос.

Вы удивлены? Привыкли к хорошему — к тому, что наши клубы в рейтинге УЕФА шли шестыми или седьмыми, о чем с гордостью рапортовала премьер-лига? Отвыкайте.

Вот таблица коэффициентов, в которой уже не учитываются результаты успешных для нас сезонов. Видите наше место?

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)

1. Англия 55,713 2. Испания 52,713 3. Германия 47,428 4. Италия 40,712 5. Португалия 29,600 6. Франция 28,999 7. Голландия 24,600 8. Шотландия 23,750 9. Бельгия 21,200 10. Австрия 18,700 11. Украина 18,200 12. Сербия 17,000 13. Россия 16,582 14. Кипр 15,250 15. Хорватия 14,625

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.

Оно не позволяет заявлять своих представителей в Лигу чемпионов напрямую. Добро пожаловать в отборочный турнир!

Нет, конечно, у наших команд есть время на исправление ситуации, на то, чтобы успешно выступить и в этом, и в следующем евросезоне. Но, исходя из того, как они играли в Европе последние пару лет, вы верите в светлое будущее и резкое улучшение результатов? К тому же конкуренты тоже не станут стелить нам красную дорожку в первую десятку.

А что касается самой реформы, нужно дождаться, пока станут известны все нюансы проекта. Особенно это относится к составлению календаря первой части турнира, в которой сыграют 36 команд, и к определению соперников.

Если УЕФА станет использовать швейцарскую систему так, как это делают в шахматах, — это одно. Если же чиновники согласуют некое ее подобие — совершенно другое. Может быть несколько вариантов. К примеру, все 36 команд изначально разобьют на группы (корзины) на основании рейтинга предыдущего сезона и затем жребием начнут составлять пары соперников. Могут, как в шахматах, определять пары на каждый следующий тур, основываясь на результатах предыдущего. И так далее.

Это важно, и к этому вернемся, когда во второй половине апреля УЕФА примет окончательное решение. Пока же позволю себе усомниться в соблюдении спортивного принципа, а ведь именно к этому УЕФА всю жизнь стремился.

За короткое время в футболе успели создать негативный имидж видеоарбитрам (ВАР) и всему, что связано с этим новшеством. Мало кто обращает внимание на те ошибки, которые исправляют ВАР. Зато много критики самих решений, потому что зачастую они непонятны (из-за трактовки правил), как непонятны и принципы вмешательства и невмешательства ВАР в действия судьи. Потому число конфликтов и спорных ситуаций как минимум не уменьшается, хотя в числовом выражении ошибок, возможно, становится меньше (если не считать те, что исправили ВАР). Посмотрите сегодня на то, что происходит в английской премьер-лиге. Во многом это последствия внедрения ВАР, которое, казалось бы, должно пойти только на пользу.

То же самое может произойти в Лиге чемпионов, когда болельщики, тренеры и футболисты проигравших команд поставят под сомнение правильность составления пар и определение лучших без игр «каждый с каждым». Это все-таки не шахматы, а футбол, любимый вид спорта с его традициями и принципами, нарабатывавшимися десятки лет.

Но понятно, что УЕФА вынужден что-то менять — из-за угрозы создания Суперлиги и в угоду большим клубам и ведущим лигам. Остальным пообещают некие доходы в виде солидарных выплат. Они есть и сейчас, но, возможно, возрастут.

И, конечно, всем придется каким-то образом менять и адаптировать свои внутренние календари, если УЕФА по-прежнему будет запрещать проводить игры чемпионатов и кубков в дни еврокубков. Четыре дополнительных игровых дня (десять вместо шести) — это очень много.

Пожалуй, в этом самое главное для нашего футбола. Новшество серьезно скажется на внутреннем календаре, который и так неидеален. А в остальном... Будем смотреть матчи Лиги чемпионов по телевизору, потому что в ней не окажется наших команд.