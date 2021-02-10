Почему вас так волнует реформа еврокубков? Российские клубы все равно не будут играть в ЛЧ
Новый формат Лиги чемпионов планируется ввести с сезона-2024/25. К тому времени закончится текущий цикл, а вместе с ним — все сегодняшние спонсорские контракты.
В проекте УЕФА есть минусы и плюсы. Но о них чуть позже. Сначала же — о том, нужно ли нам с вами радоваться или негодовать, восхищаться или удивляться новому изобретению чиновников из Ньона.
Дело в том, что изменения формата Лиги чемпионов российский футбол затронут косвенно. Почему? Да потому — потому что в 2024 году наши клубы не будут играть в этом турнире. Прямой путевки или путевок больше не будет, а удастся ли пролезть сквозь узкое горлышко отборочных раундов после летнего отпуска, дарованного системой «осень-весна», — огромный вопрос.
Вы удивлены? Привыкли к хорошему — к тому, что наши клубы в рейтинге УЕФА шли шестыми или седьмыми, о чем с гордостью рапортовала премьер-лига? Отвыкайте.
Вот таблица коэффициентов, в которой уже не учитываются результаты успешных для нас сезонов. Видите наше место?
Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)
|
1. Англия
|
55,713
|
2. Испания
|
52,713
|
3. Германия
|
47,428
|
4. Италия
|
40,712
|
5. Португалия
|
29,600
|
6. Франция
|
28,999
|
7. Голландия
|
24,600
|
8. Шотландия
|
23,750
|
9. Бельгия
|
21,200
|
10. Австрия
|
18,700
|
11. Украина
|
18,200
|
12. Сербия
|
17,000
|
13. Россия
|
16,582
|
14. Кипр
|
15,250
|
15. Хорватия
|
14,625
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.
Оно не позволяет заявлять своих представителей в Лигу чемпионов напрямую. Добро пожаловать в отборочный турнир!
Нет, конечно, у наших команд есть время на исправление ситуации, на то, чтобы успешно выступить и в этом, и в следующем евросезоне. Но, исходя из того, как они играли в Европе последние пару лет, вы верите в светлое будущее и резкое улучшение результатов? К тому же конкуренты тоже не станут стелить нам красную дорожку в первую десятку.
А что касается самой реформы, нужно дождаться, пока станут известны все нюансы проекта. Особенно это относится к составлению календаря первой части турнира, в которой сыграют 36 команд, и к определению соперников.
Если УЕФА станет использовать швейцарскую систему так, как это делают в шахматах, — это одно. Если же чиновники согласуют некое ее подобие — совершенно другое. Может быть несколько вариантов. К примеру, все 36 команд изначально разобьют на группы (корзины) на основании рейтинга предыдущего сезона и затем жребием начнут составлять пары соперников. Могут, как в шахматах, определять пары на каждый следующий тур, основываясь на результатах предыдущего. И так далее.
Это важно, и к этому вернемся, когда во второй половине апреля УЕФА примет окончательное решение. Пока же позволю себе усомниться в соблюдении спортивного принципа, а ведь именно к этому УЕФА всю жизнь стремился.
За короткое время в футболе успели создать негативный имидж видеоарбитрам (ВАР) и всему, что связано с этим новшеством. Мало кто обращает внимание на те ошибки, которые исправляют ВАР. Зато много критики самих решений, потому что зачастую они непонятны (из-за трактовки правил), как непонятны и принципы вмешательства и невмешательства ВАР в действия судьи. Потому число конфликтов и спорных ситуаций как минимум не уменьшается, хотя в числовом выражении ошибок, возможно, становится меньше (если не считать те, что исправили ВАР). Посмотрите сегодня на то, что происходит в английской премьер-лиге. Во многом это последствия внедрения ВАР, которое, казалось бы, должно пойти только на пользу.
То же самое может произойти в Лиге чемпионов, когда болельщики, тренеры и футболисты проигравших команд поставят под сомнение правильность составления пар и определение лучших без игр «каждый с каждым». Это все-таки не шахматы, а футбол, любимый вид спорта с его традициями и принципами, нарабатывавшимися десятки лет.
Но понятно, что УЕФА вынужден что-то менять — из-за угрозы создания Суперлиги и в угоду большим клубам и ведущим лигам. Остальным пообещают некие доходы в виде солидарных выплат. Они есть и сейчас, но, возможно, возрастут.
И, конечно, всем придется каким-то образом менять и адаптировать свои внутренние календари, если УЕФА по-прежнему будет запрещать проводить игры чемпионатов и кубков в дни еврокубков. Четыре дополнительных игровых дня (десять вместо шести) — это очень много.
Пожалуй, в этом самое главное для нашего футбола. Новшество серьезно скажется на внутреннем календаре, который и так неидеален. А в остальном... Будем смотреть матчи Лиги чемпионов по телевизору, потому что в ней не окажется наших команд.
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