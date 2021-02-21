Футбольный функционер Тимур Гурцкая считает, что руководство «Спартака» должно избавиться от тех игроков, которых привел в команду бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов

— Поражение «Спартака» от «Динамо» стало для вас неожиданностью?

— Я удивился, увидев, что «Спартак» вышел играть против «Динамо» в два центральных защитника, и еще больше удивился, когда во втором тайме команда попыталась перейти к более понятной ей тактической схеме с тремя защитниками. «Динамо» создало очень много проблем команде Тедеско в центре поля и практически всегда имело одного лишнего игрока в этой зоне. Думаю, что тренер «Спартака» переиграл сам себя в этой ситуации. Шварц изучил слабые стороны команды Тедеско, оба гола были забиты после стандартных положений, с которыми красно-белые испытывают серьезные проблемы. Было неожиданно, что «Динамо» имело такое большое преимущество и, за исключением нескольких минут, контролировало матч. Лидеры «Спартака» из-за постоянных перестроений не смогли показать свою игру. Роман Зобнин — лидер «Спартака», а в игре его практически не было.

— Как можно оценить игру Виктора Мозеса, который стал главным антигероем встречи?

— Удивительно, что Мозес играл то справа, то слева. Если на фланге с Айртоном от Мозеса была какая-то польза в атаке, то в обороне он не отрабатывал вообще. Это уже не первый матч, где мы наблюдаем подобную картину. Мозес по факту оказался тем игроком, который может играть только в сильных командах, таких как «Челси» или «Интер». Но даже в составе таких команд нигериец может только подыгрывать, лидером ни в «Спартаке», ни в «Интере» он быть не способен. Большое количество брака и чрезмерная уверенность в себе привели к логичному удалению.

— «Спартак» должен попробовать удержать Мозеса в команде и выкупить на него права?

— Мне кажется, что это будет очень дорогая сделка, которая с высокой долей вероятности себя никогда не окупит. Если Мозес останется в «Спартаке», то будет самым высокооплачиваемым игроком команды, что может не понравиться нынешним лидерам. Думаю, что всех игроков, которые пришли в команду при Шамиле Газизове, нужно отправить вслед за ним. Все три трансфера (Остон Урунов, Виктор Мозес, Александр Кокорин) себя не оправдали, а только внесли в команду дисбаланс.

— В чем причина неудачной игры Зелимхана Бакаева?

— Мне кажется, что их нужно либо объединить с братом, либо продать Зелимхана. После ухода из «Спартака» Солтмурада Зелимхан начал играть все хуже и хуже. Из игрока, который находится в обойме сборной России, он начал превращаться в заурядного футболиста, который практически ничем не выделяется на поле.

— Объявление об уходе Тедеско — это честность перед «Спартаком» или предательство?

— Я считаю, что Тедеско хотел поступить благородно, объявив о своем уходе заранее, но это сыграло с командой и тренером злую шутку. Уверен, что для всех в клубе это стало неожиданностью, никто не был готов к такому развитию событий, руководство не смогло оперативно найти замену Тедеско, а сезон по факту уже потерян. Болельщики и специалисты в оставшихся матчах будут рассматривать поведение Тедеско и реакцию игроков на его решения под микроскопом. Давление на него и на клуб будет возрастать с каждым следующим поражением. Считаю, что «Спартаку» нужно как можно скорее определиться со сменщиком немца, предоставить новому тренеру время на знакомство с командой, выработать совместную стратегию развития. Летний перерыв в связи с чемпионатом Европы будет очень коротким, действовать нужно уже сейчас.

— В чем главная причина быстрого увольнения Газизова?

— Я считаю, что с первого дня в «Спартаке» он занимался не тем, чем должен был. В первую очередь он начал пиарить себя, высказывал какие-то странные мысли по борьбе с агентами, про кормушки и перчатки. Ему нужно было выполнять свою работу, добиваться результата и только тогда давать интервью. После каждого матча Газизов делал какие-то странные поступки, которые не привели ни к чему хорошему.